В Башкирии запустили хештег #салаватнебандит после выступления комика Руслана Белого

Жители Башкирии запустили в соцсетях хештег #салаватнебандит после выхода в эфир выступления комика Руслана Белого в Уфе. Пользователи призвали артиста извиниться за критику национального героя республики Салавата Юлаева.

Выступление Белого было опубликовано телеканалом ТНТ 15 апреля. После этого в соцсетях стали распространяться критические комментарии в отношении артиста, передает TJournal.

Извинений от комика потребовал в том числе и спортсмен Эльбрус Нигматуллин.

Напомним, что «Реальное время» опубликовало колонку уфимского писателя Айгиза Баймухаметова о скандале вокруг Салавата Юлаева.

Ранее представители Ингушетии заставили руководство ТНТ извиниться за шутку об ингушской девушке. После этого от канала потребовали извинений власти Калмыкии.