В Башкирии запустили хештег #салаватнебандит после выступления комика Руслана Белого
Жители Башкирии запустили в соцсетях хештег #салаватнебандит после выхода в эфир выступления комика Руслана Белого в Уфе. Пользователи призвали артиста извиниться за критику национального героя республики Салавата Юлаева.
Выступление Белого было опубликовано телеканалом ТНТ 15 апреля. После этого в соцсетях стали распространяться критические комментарии в отношении артиста, передает TJournal.
Извинений от комика потребовал в том числе и спортсмен Эльбрус Нигматуллин.
Вчера в одной из телевизионных программ на канале ТНТ Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня как башкира оскорбили эти слова. Я считаю он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас башкир Салават Юлаев был и остаётся национальным героем. И никакие заезжие гастролеры не поменяют наше мнение о нем. #салаватюлаев #салаватюлаевгерой #национальныйгеройбашкортостана #эльбруснигматуллин #русланбелыйизвинись #тнт #комиквгороде
Публикация от Elbrus Nigmatullin (@elbrus_nigmatullin) 16 Апр 2018 в 9:45 PDT
Напомним, что «Реальное время» опубликовало колонку уфимского писателя Айгиза Баймухаметова о скандале вокруг Салавата Юлаева.
Ранее представители Ингушетии заставили руководство ТНТ извиниться за шутку об ингушской девушке. После этого от канала потребовали извинений власти Калмыкии.ОбществоТехнологииМедиа Башкортостан
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А кто принял решение по Дудаеву?