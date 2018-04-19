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В Башкирии запустили хештег #салаватнебандит после выступления комика Руслана Белого

12:33, 19.04.2018 15
В Башкирии запустили хештег #салаватнебандит после выступления комика Руслана Белого
Фото: google.ru/maps/скриншот

Жители Башкирии запустили в соцсетях хештег #салаватнебандит после выхода в эфир выступления комика Руслана Белого в Уфе. Пользователи призвали артиста извиниться за критику национального героя республики Салавата Юлаева.

Выступление Белого было опубликовано телеканалом ТНТ 15 апреля. После этого в соцсетях стали распространяться критические комментарии в отношении артиста, передает TJournal.

Извинений от комика потребовал в том числе и спортсмен Эльбрус Нигматуллин.

Вчера в одной из телевизионных программ на канале ТНТ Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня как башкира оскорбили эти слова. Я считаю он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас башкир Салават Юлаев был и остаётся национальным героем. И никакие заезжие гастролеры не поменяют наше мнение о нем. #салаватюлаев #салаватюлаевгерой #национальныйгеройбашкортостана #эльбруснигматуллин #русланбелыйизвинись #тнт #комиквгороде
Публикация от Elbrus Nigmatullin (@elbrus_nigmatullin) 16 Апр 2018 в 9:45 PDT

Напомним, что «Реальное время» опубликовало колонку уфимского писателя Айгиза Баймухаметова о скандале вокруг Салавата Юлаева.

Ранее представители Ингушетии заставили руководство ТНТ извиниться за шутку об ингушской девушке. После этого от канала потребовали извинений власти Калмыкии.

ОбществоТехнологииМедиа Башкортостан
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Просто эти комики из под Воронежа истории не знают - вот и попадают в такие ситуации неприятные.
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  • Анонимно 19 апр
    Просто комики - необразованные люди
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    Анонимно 19 апр
    Да, не могут работать, как настоящие мужчины, вот и неумелым языком пытаются) Еще конским яйцам завидует(((
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  • Анонимно 20 апр
    просто кумыс разум затмевает похоже. Человек добивающийся смены власти, путем вооруженного восстания это не бандит? Ну хорошо, если предположить что не бандит, то Джохар Дудаев тоже не бандит?
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    Анонимно 20 апр
    Очень хороший вопрос
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  • Анонимно 20 апр
    /...то Джохар Дудаев тоже не бандит?/
    А кто принял решение по Дудаеву?
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  • Анонимно 21 апр
    сам живу в башкирии. и когда человеку нормальному а не шизанутому националпатриоту начинаешь объяснять что вооруженный переворот а именно свержение законной власти является бандитизмом то адекватный человек соглашается. да что там говорить в башкирии фашисткого прихвостня заки валиди превозносят как национального героя. неудивлюсь еще бандеру в святые запишут. кадырова героем россии сделали же...
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  • Анонимно 21 апр
    сам живу в башкирии. и когда человеку нормальному а не шизанутому националпатриоту начинаешь объяснять что вооруженный переворот а именно свержение законной власти является бандитизмом то адекватный человек соглашается.да что там говорить в башкирии фашисткого прихвостня заки валиди возвели в ранг святого. давайте и бандеру нимб приделаем. кадырову героя росси дали же.
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    Анонимно 21 апр
    Не знаете истории, не пишите всякую чушь. Это просто высокомерный шовинизм некоторых русских достал. Салават Юлаев- национальный герой Башкортостана. Так было и будет.
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    Анонимно 22 апр
    Ну. значит, ваш народный герой - бандит. Да ещё и нацист (известно о его русофобских высказываниях). Так и запишем, спасибо.
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    Анонимно 21 апр
    Раз живешь в Башкортостане научись уважать историю. Почитай книги исторические, а не интернет ресурсы. Не надо быть таким узколобым и неучем.
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    Анонимно 22 апр
    Одно дело реальный человек, совсем другое миф о нем, мифологизированный персонаж на основе реального человека. Это касается не только Салавата Юлаева, но и Робин Гуда, Пугачева и других. Так же не идеальны были и противники Пугачева и Юлаева - царские генералы. Они с по нашим представлениям тоже совершали преступления против человечности. Это гражданская война 18 века, обе стороны по локоть в крови. Но если брать мифологизированых персонажей, то они идеальны, так как действуют не в реальной жизни, а в мифах.
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    Анонимно 22 апр
    Петр Третий издав указ о вольности дворянской, собирался издать указ о вольности крестьянской, но не успел. В результате в государстве где сословие дворян платило налог кровью-военной службой, а крестьяне налог трудом, оказалось нарушено и так не идеальное равновесие. Дворяне стали свободны, а крестьяне превратились в рабов дворян. Сюда добавилось закручивание гаек казачеству. Восстание не могло не произойти. Петр Третий был свергнут не законно, но справедливо, у него не было опоры при дворе, да он и не пытался её создать, Свергувшая его гвардия во главе с Екатериной искала справедливость по свему усмотрению. Восставшие казаки с Пугачевым и присоединившиеся к нему крестьяне и башкиры искали справедливость так как её представляли. Но обе стороны легко лили кровь невинных, человеческая жизнь и для тех и для других ничего не значила.
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    Анонимно 22 апр
    Именно так, наконец-то толковый комментарий.
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  • Анонимно 22 апр
    Если бы Салават Юлаев был злодей для народа его имя придали забвению. Но нет, его помнят и чтят. Вот для кого он неугоден? Для русских националистов. Тех кто мнит, что русские высшая раса. А остальные так, никто. И с пеной у рта кричат, что нет более героев кроме как русских. Так почему русских так не любят на Украине,Эстонии, Латвии, Литве и в других государствах?
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