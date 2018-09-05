«Шиханы — наши», «дожить до пенсии» и «Без булдырабыз»: агитация в Курултай Башкирии

Что обещают политические партии в преддверии парламентских выборов в Башкортостане?

В ближайшее воскресенье в Башкирии состоятся выборы в Государственное собрание — Курултай шестого созыва. Колумнисты «Реального времени» Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов подготовили очередной обзор, посвященный предстоящему голосованию. Сегодня речь уфимских политологов пойдет о наиболее громких партийных лозунгах и предвыборных обещаниях в преддверии 9 сентября, а также ключевых партийных акциях и мероприятиях.

Всего в Госсобрании заседают 110 депутатов. 55 из них избираются по партийному списку, еще половина — через одномандатные округа. Срок полномочий нового созыва башкирского парламента составляет пять лет.

Бороться за получение депутатских кресел в новом составе Курултая будут шесть политических партий, сформировавших списки и подавших их в Центризбирком Башкортостана. Это парламентские старожилы из региональных отделений «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и две «малые партии» — «Зеленые» и «Патриоты России». Кстати, в результате жеребьевки для размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене по единому республиканскому округу №1 получила «Единая Россия», №2 — «Справедливая Россия», №3 — «Патриоты России», №4 — «Зеленые», №5 — ЛДПР, а №6 — у КПРФ.

Всего в единый день голосования осенние выборы, помимо Башкирии, состоятся в 80 субъектах страны. Населению предстоит избрать 26 руководителей регионов, семь депутатов Государственной думы, депутатов 16 областных парламентов, четырех мэров региональных столиц, а также несколько тысяч муниципальных глав и депутатов.

В единый день голосования осенние выборы, помимо Башкирии, состоятся в 80 субъектах страны. Фото ntv.ru

Особенности предвыборных материалов: от учета местной специфики до громких провокаций

По мнению экспертов, в нынешнем электоральном цикле избирательные штабы партий в своей предвыборной агитации в основном используют федеральную повестку. В лозунгах и слоганах превалируют общероссийские, а не местные проблемы. Тем не менее у четырех из шести партий, участвующих в выборах в Курултай, присутствует региональная повестка.

Как писало «Реальное время» ранее, «партия власти» на фоне общественного недовольства вокруг пенсионной реформы хотела задействовать слоган «Партия президента» в предвыборных планах, опираясь на положительный образ главы государства, но социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались размещать на правах рекламы их агитацию с упоминанием президента, затребовав у партийцев документы, официально подтверждающие поддержку Владимира Путина.

Штаб «Единой России» в Башкирии не стал наступать на грабли, повторяя промахи своих коллег, а сконцентрировался на региональной составляющей, связав ключевые лозунги партии с избирательной территорией: «Республика твоих возможностей!», «Мы выбираем Башкортостан!», «Беҙ Башҡортостанды һайлайбыҙ». Программа регионального отделения, вывешенная на партийном сайте, представлена на 15 страницах и содержит в основном общие месседжи и достижения за прошедшее время. В целом она коррелирует с федеральной партийной программой и отчасти отображает интересы жителей республики.

Республиканский актив «Справедливой России» во всех агитационных материалах применяет федеральную линейку лозунгов. Они типовые для субъектов РФ и основаны на антипенсионной теме и «социальном манифесте» партии (тезисы о росте пенсий, госконтроле ценообразования, антикоррупционной повестке и т.д.). Региональная программа башкирских «эсеров» пока не появилась в открытом доступе.

В региональном отделении «Патриотов России» последовали примеру «партии власти». Они назвали свою предвыборную программу «Курс на республику №1», проводя ассоциативный ряд между благополучием региона и успехами их партии, а один из выборных лозунгов отобразили на национальном языке: «Мы сможем! Беҙ булдырабыҙ!» (аналогичный девиз несколько лет используют власти Татарстана, — прим. ред.).

В Госсобрании заседают 110 депутатов. 55 из них избираются по партийному списку, еще половина — через одномандатные округа. Срок полномочий нового созыва башкирского парламента составляет пять лет. Фото bashinform.ru



Экологическая партия «Зеленые» в республике выдвинула, пожалуй, самую короткую предвыборную программу, общий объем составляет одну треть страницы, но со звучным названием «За чистую Россию, за чистый Башкортостан!».

В своей достаточно емкой программе партия обозначила три приоритета: здоровье человека, спасение природы и России, а также внедрение «зеленой экономики». При этом на фоне лозунгов за семейные ценности и повышение экологической культуры, наподобие «Природе нужен твой голос!», «Дом, семья, природа!», был размещен и достаточно нестандартный для партий лозунг: «Шиханы — наши. Вместе победим», рассчитанный на местное население, негативно относящееся к теме промышленной разработки природного объекта.

Башкортостанское отделение ЛДПР в своих программных тезисах (на официальном сайте они не размещены, но есть сформированные для СМИ 15 пунктов), хотя и опиралось на вопросы федеральной повестки, не обошло стороной и наименование республики в некоторых своих лозунгах: «За сильную Россию! За сильную Башкирию!», «Родной Башкортостан ЛДПР», в том числе с обращением к местным жителям — «Только ЛДПР. Алга!» и «Приеду! Узнаю! Посажу!». Последний лозунг отображен на баннерах с фотографией лидера партии Владимира Жириновского, который возглавил региональный партсписок в Курултай.

Реском КПРФ разместил небольшую предвыборную программу на 1,5 страницы, акцентируя внимание избирателей на антипенсионной тематике. Как и предполагалось, местные коммунисты использовали заготовки центрального штаба партии, практически без упоминания о регионе. В отличие от других участников избирательной гонки, в лозунге «Хочу дожить до пенсии! Выбираю КПРФ», по мнению ряда экспертов, идет апелляция к катастрофизму, присущему части электората.

Все шесть политических партий, принимающих участие в региональных выборах, активно используют уличную рекламу. При этом «Единая Россия», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия» в основном размещают свои предвыборные месседжи на билбордах и баннерах, а «Зеленые» и ЛДПР применяют еще и рекламные возможности городского транспорта. Поэтому на бортах многих автобусов сегодня можно увидеть изображение того или иного партийного кандидата.

У четырех из шести партий, участвующих в выборах в Курултай, присутствует региональная повестка. Фото bashinform.ru

Избирательная стратегия партий, стремящихся в Курултай

«Единая Россия»

В стратегии избирательной кампании «Единой России» прослеживается тенденция, связанная с попыткой более активного использования позитивного образа лидеров республиканского партийного списка (Рустэм Хамитов, Оксана Савченко, Ирек Ялалов). В первую очередь это касается Хамитова и Ялалова. В городах и сельских районах республики ключевым направлением партийной работы является реализация проектов «Городская среда» и «Реальные дела», позволяющих партии власти создавать инфоповоды и республиканского, и местного значения.

Кроме того, был проведен ряд масштабных партийных мероприятий форумного типа. В частности, в Стерлитамаке прошел форум сторонников партии «Единая Россия», в Сибае — «Молодежь выбирает Зауралье!» и «Лица «Единой России», ориентированные на мобилизацию молодого поколения, в Уфе — форумы «Республика твоих возможностей», «Я — гражданин». Ожидаются и новые аналогичные акции в других муниципалитетах.

Название партийной программы: «Делаем вместе — побеждаем вместе!».

Лозунги: «Республика твоих возможностей!», «Мы выбираем Башкортостан!», «Слышать голос каждого — наша обязанность!», «Без Башкортостанды хайлайбыз».

«Единая Россия» провела ряд масштабных партийных мероприятий форумного типа. Фото sibay.bashkortostan.ru

«Справедливая Россия»

Ключевым событием для «Справедливой России» стал визит в Уфу лидера партии Сергея Миронова. Он встретился с главой республики Рустэмом Хамитовым, что априори повышает статус партии в регионе. Кроме того, представляется важным заявление Сергея Миронова относительно судьбы гор-шиханов. Лидер «Справедливой России» фактически призвал к использованию альтернативных источников сырья и сохранению Тратау (Торатау). В условиях, когда другие политические партии или не определились с четкой позицией по этому вопросу, или поддерживают разработку горы (КПРФ — главный коммунист РБ Юнир Кутлугужин в «Советской России» назвал недальновидными действия республиканских властей в вопросе сохранения шиханов), данное заявление может дать «Справедливой России» существенную прибавку голосов избирателей.

За минувший период эсеры провели в Башкирии несколько пресс-конференций, высказавшись по актуальным тематикам, и организовали серию выездных мероприятий партактива. Основным фоновым проектом как в избирательный, так и межвыборный периоды остаются «Центры защиты прав граждан». Они были запущены после выборов в Госдуму и работают в формате приемной партии с юридическими консультациями для обратившихся.

Название партийной программы: региональная программа пока не размещена на официальном сайте, но отражена федеральная программа «Социализм — будущее сильной, свободной и справедливой России!».

Ключевым событием для «Справедливой России» стал визит в Уфу лидера партии Сергея Миронова. Фото bashinform.ru

Лозунги: «Время справедливых решений!», «Голосуй за №2 в бюллетене!», «Справедливость, свобода, солидарность!».

«Патриоты России»

«Патриоты России» являются наиболее активной внепарламентской партией на этих региональных выборах. Республиканское отделение делает ставку на местный электорат, программные тезисы ориентированы на завоевание их симпатий через подчеркивание высокого статуса Башкирии как национальной республики и важности дополнительных экономических преференций для нее.

На текущей неделе региональное отделение провело форум патриотических сил — довольно масштабное мероприятие, но со слабым информационным освещением. В качестве позитивных моментов следует отметить такие удачные программные находки, как мероприятия, связанные с протестом против платных парковок в Уфе.

Название партийной программы: «Курс на республику №1».

Лозунги: «За перемены к лучшему!», «Будь патриотом!», «Патриоты России — не словами, а делами!», «Мы сможем! Без булдырабыз!», «Здоровье. Дети. Семья!», «За перемены к лучшему».

«Патриоты России» являются наиболее активной внепарламентской партией на этих региональных выборах. Фото patriotrusrb.ru

«Зеленые»

Избирательная кампания концентрируется вокруг фигуры лидера партсписка Руфины Шагаповой, обладающей высокой узнаваемостью в регионе. Мероприятия партии связаны с экологической повесткой, что вполне логично и тактически верно, но слабая ресурсная база не позволяет привлечь значительное число сторонников.

Название партийной программы: «За чистую Россию, за чистый Башкортостан!»

Лозунги: «Природе нужен твой голос!», «Здоровый человек, счастливая семья, процветающая Россия!», «Дом, семья, природа!», «Время задуматься о наших ценностях сегодня!», «Шиханы — наши. Вместе победим», «Сохраним природу вместе».

Один из лозунгов партии: «Шиханы — наши. Вместе победим». Фото greenparty.ru

ЛДПР

Партия старается активно работать с избирателями — проводится большое количество встреч с гражданами на местах. Одновременно либерал-демократы пытаются максимально использовать возможности, предоставляемые на этом этапе средствами массовой информации. Депутат Государственной думы Иван Сухарев постоянно работает в регионе, участвует в дебатах на региональном телевидении в качестве представителя своей партии. Активное использование возможностей Ивана Сухарева (который не будет депутатом Курултая) во многом связано с нехваткой ярких лидеров и убедительных спикеров в региональном отделении ЛДПР.

Название партийной программы: региональная программа пока не размещена на официальном сайте, но опубликованы топ-15 идей ЛДПР, связанных с выборами в Госсобрание.

Лозунги: «ЛДПР: Любовь, Добро, Правда, Россия!», «Дай 5 (у ЛДПР пятый номер в избирательном списке)!», «Только ЛДПР Алга!», «ЛДПР укажет путь!», «Надо Родину любить», «За сильную Россию! За сильную Башкирию! Только ЛДПР!», «Любить! Дружить! Познавать! Работать!», «Приеду! Узнаю! Посажу!», «Слава ЛДПР», «Не на словах, а на деле», «Родной Башкортостан ЛДПР».

Партия старается активно работать с избирателями. Фото ldpr-rb.ru

КПРФ

Стратегия избирательной кампании КПРФ направлена против изменения параметров пенсионного законодательства. Коммунисты уделяют серьезное внимание возможному референдуму по данной теме. В остальном избирательная кампания КПРФ носит бессистемный характер.

Если на президентских выборах основная ставка делалась на «левый» электорат, активно использовалась социально-экономическая риторика, основанная на принципах равенства, то сегодня партия в Башкирии обращается то к экологическим проблемам, то к проблемам инфраструктурного развития Уфы, не доводя логику своих решений до конца. При этом ни то, ни другое не является партийной «специализацией».

Слабой следует признать и работу регионального отделения в интернет-пространстве. Прошедшие в Уфе и Стерлитамаке два протестных митинга не сумели продемонстрировать мобилизационные возможности партии. Митинговая активность коммунистов высокая, но башкирским коммунистам пока не удается агрегировать социальный протест.

Стратегия избирательной кампании КПРФ направлена против изменения параметров пенсионного законодательства. Фото kprf102.ru

Название партийной программы: «За достойную жизнь!»

Лозунги: «Приди и сделай свой выбор!», «Ваша безопасность, Ваша уверенность, Ваш выбор!», «Нет повышению пенсионного возраста!», «Хочу дожить до пенсии! — Выбираю КПРФ», «Буду защищать тебя лично», «К народной власти вместе с КПРФ», «Власть в сильные руки».

Дмитрий Казанцев, Николай Евдокимов