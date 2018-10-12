Радий Хабиров дал первое интервью в качестве врио главы Башкирии

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров дал первое интервью после назначения на должность.

В разговоре с журналистом подмосковного телеканала 360° Хабиров отметил, что в настоящее время главная задача — «оправдать доверие президента». Также он признался, что новая должность для него — это «огромная ответственность».

«Безусловно, сейчас уже начался важный период — и отопительный сезон, и множество вопросов по организации жизнеобеспечения. У меня будет время войти в курс дела, уже после этого буду решать стратегические задачи», — добавил Радий Хабиров.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. До этого он занимал пост главы подмосковного Красногорска. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.