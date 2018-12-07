Радиева победа. Вместо горы-символа Торатау олигархам БСК принесли в жертву ее «сестру» Куштау

В Башкирской содовой компании заявили, что больше не будут притязать на священный шихан

Башкирская содовая компания и Радий Хабиров пришли к соглашению в решении сырьевой проблемы предприятия. Напомним, долгое время БСК добивалась разрешения на разработку памятника природы и особо почитаемой у башкир горы Торатау. Однако власти республики отказывали, а на замену предлагали Гумеровское месторождение. В компании утверждали, что его сырье не подходит, грозились сократить половину сотрудников и инвестпрограмму. Хамитов ушел, а проблема сохранения шиханов стала политическим вызовом для его преемника Хабирова. И вот накануне врио главы РБ и БСК пришли к компромиссу — взять в разработку гору Куштау, что уже вызвало новую волну недовольства в обществе. Подробнее — в материале «Реального времени».

БСК закрывает вопрос по Торатау?

Власти Башкортостана и Башкирская содовая компания пришли к компромиссу в решении сырьевой проблемы. Предприятие возьмется за разработку горы Куштау. Напомним, БСК долгое время добивалась разрешения на освоение другого шихана — Торатау, чему противились власти и общественность республики, так как он является памятником природы и особо почитается в народе как священная гора. «Содовая война» разгорелась еще при Хамитове, и Хабирову предстояло урегулировать вопрос. Решение передать Куштау считают своеобразным разменом. Стороны пришли к соглашению накануне на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщили «Реальному времени» в БСК:

— Действительно, в правительстве Российской Федерации состоялось совещание, на котором компания и заинтересованные стороны обменялись мнениями по проблеме. Глава Республики Башкортостан действительно занимает очень жесткую позицию в отношении невозможности разработки Тратау (Торатау), и в этой связи наша компания не видит дальнейшей перспективы предпринимать попытки обсуждать данный источник сырья, — сообщила нашему изданию заместитель генерального директора АО «БСК» Марина Бортова.

Куштау находится в Ишимбайском районе, в 18 км от Стерлитамака. На ее склоне горнолыжный комплекс, у основания горы — санаторий, также поблизости еще пять населенных пунктов. И пока непонятно, как на них скажется предстоящая разработка шихана. Впрочем, местное сырье содержит много примесей и не подходит компании, заявляли ее представители еще в прошлом году. Требуя в разработку Торатау, более близкое месторождение и пригодное по химическому составу, БСК грозилась сократить до половины коллектив и частично свернуть инвестпрограмму. В данный момент компания осваивает шихан Шахтау, но его запасов хватит максимум еще на три года. Что касается Куштау, это тоже временное решение сырьевой проблемы, поясняют специалисты, его должно хватить лишь на 10 лет:

«Глава Республики Башкортостан занимает очень жесткую позицию в отношении невозможности разработки Тратау», — сообщила Марина Бортова. Фото mkset.ru



— У нас на сегодняшний день есть действующая лицензия на изучение Куштау, мы работаем сейчас на этом направлении, но наш предыдущий опыт с Куштау свидетельствует, что там нет искомого качества и необходимого объема для обеспечения стабильной работы компании, что, вне всякого сомнения, будет иметь отрицательные финансовые последствия для компании, скажется на ее экономике, и важный вопрос — что будет с социальными благотворительными программами, осуществляемыми на территории Стерлитамака компанией в течение длительного периода? Понимая, что с нами связаны судьбы не менее 50 тысяч жителей Стерлитамака, мы будем оставаться социально ответственной компанией, несмотря ни на что, — заверили наше издание в БСК.

В компании также добавили, что пока сложно оценить потери от запрета на разработку Торатау и подсчитать, насколько дороже обойдется разработка Куштау.

«Общественность увидела, что глава региона отстоял горы Торатау и Юрактау»

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, а также крупный производитель ПВХ. Поставляет продукцию в том числе для стекольной промышленности. Основные акционеры — «Башкирская химия» (57,18%) и госинвесткомпания Башкирии «Региональный фонд» (38,28%). Пока в компании утверждали, что запрет на разработку шиханов грозит ее финансовой устойчивости, оппоненты промышленников полагали, что руководители предприятия просто не хотят тратить деньги на модернизацию производства.

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) входит в топ-100 башкирских компаний и занимает 12-ю строчку в рейтинге годовой выручки по версии «Реального времени» (39,8 млрд рублей). БСК также принадлежат два стерлитамакских предприятия — «Сода» и «Каустик», а также «Березниковский содовый завод» (Пермский край).

Глава региона отстоял горы Торатау и Юрактау, представляющие социокультурную, историческую и экологическую ценность для республики, одновременно выработав и компромиссное решение, устроившее БСК. Фото Тимура Рахматуллина

По мнению уфимского политолога Дмитрия Казанцева, конфликт прошлого руководства республики с одной из финансово-промышленных групп вокруг разработки шиханов — наиболее заметный негативный экстрафактор. Он отрицательно влияет не только на общественно-политическую ситуацию в регионе, но и ухудшает имиджевые позиции Башкортостана на федеральном уровне.



— Тем более внутреннее недопонимание между бывшими региональными властями и топ-менеджментом компании БСК уже привело к информационным войнам, а острая проблема стала носить не столько затяжной, сколько «хронический» характер. Полагаю, что оперативная реакция врио главы региона Радия Хабирова адекватна повестке дня. Недавние заявления о первых договоренностях БСК с руководством республики подтверждают профессионализм и компетенции его администрации. Вероятно, что изначально взятый тайм-аут в этом вопросе был использован местными властями для организации закрытых переговоров, которые, как мы видим, прошли достаточно эффективно, — считает Казанцев.

По его словам, общественность Башкортостана увидела, что глава региона отстоял горы Торатау и Юрактау, представляющие социокультурную, историческую и экологическую ценность для республики, одновременно выработав и компромиссное решение, устроившее БСК. «Теперь важно, чтобы промышленное освоение горы Куштау, на которую изначально не соглашались представители содовой компании, проходило в соответствии с международными стандартами и требованиями, под жесточайшим контролем государства и экологических организаций региона», — отметил эксперт.

«Сейчас проплаченные блогеры представят все так, будто у Хабирова не было выхода»

Между тем решение отдать БСК Куштау, пусть и менее знаковую гору, вызвало в Башкирии новую волну недовольства. Многие переживают об утрате этого природного объекта.

— Я очень разочарован, но с политической точки зрения он все сделал правильно. У Хабирова хватило сил и возможностей договориться по поводу Куштау. Надо понимать, что у БСК есть все права на Куштау, которые были прописаны еще во время Рахимова. Сейчас проплаченные блогеры представят все так, будто у Хабирова не было выхода, ему трудно было отказать и т.д. Но выход есть всегда, как говорил Сартр: «Мы обречены на свободу». Это непопулярное решение, но будут говорить, что это не Торатау, и власть поменялась, а запрос на обновление есть. Все эти факторы немного амортизируют ситуацию, но по большому счету принято решение, которое только усилит ощущение несправедливости и фатальности в отношениях между обществом и властью, — считает другой башкирский политолог, руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Конфликт прошлого руководства республики с одной из финансово-промышленных групп вокруг разработки шиханов — наиболее заметный негативный экстрафактор, отмечают эксперты. Фото productcenter.ru

Есть ли победители в «содовой войне»? Оценивая лоббистский потенциал БСК, собеседник издания назвал его «диким и беспощадным бунтом»:

— Они потратили кучу денег, чтобы дискредитировать Хамитова. Хотя он предлагал им ровно такое же решение и готов был оказать помощь для развития месторождения. То есть они не добились ровно ничего, убытки у них значительные. Кто-то на этом руки хорошо погрел — политтехнологи из бывшей администрации Хамитова.

Не одобрили решение о передаче Куштау еще многие общественники. Так, дизайнер Ильшат Бабурин, известный своими акциями в защиту шиханов, написал у себя на странице в Facebook, что гора выработает свой ресурс уже через 10 лет: «Так решение ли проблемы — отдать Куштау на разработку? Нет. Компромисс ли это? С совестью, наверное, да».

— Я считаю, что шиханы — это комплексный природный памятник. Их нельзя рассматривать по отдельности. А разработка Куштау — это очень краткосрочное решение сырьевой проблемы, — прокомментировал свою позицию нашему изданию Ильшат Бабурин. Что касается организации акций в защиту горы, ответил так: «Что-то будем делать по Куштау. Пока конкретики нет».

Башкирский писатель и сценарист Зухра Буракаева также была огорчена новостью: «У меня двоякое чувство. Мы 8 лет жили при власти, при которой было полное попустительство в области национальной политики. В регионе массовая безработица, массовый отъезд жителей, закрытие в селах школ, больниц. Сильная республика-донор скатилась на последнее место. И мы надеялись, что при новой власти будут подвижки. Возможно, решение по Куштау с экономической точки зрения оправдано, но… У нас очень большие надежды на новую власть, поэтому мне очень сложно комментировать это решение по Куштау. Конечно, мы все за шиханы — в идеале было бы сохранить их».