«Крылья Барса» завоевали два титула в формате баскетбола на колясках 3х3

Громкая сенсация «Крыльев Барса-2» в полуфинале «тихого!баскетбола»

Традиционная победа «Крыльев Барса». Фото: предоставлено realnoevremya.ru БК «Крылья Барса»

«Крылья Барса» в конце августа приняли участие в двух турнирах по баскетболу на колясках в формате 3х3. Казанские команды делились на два состава, и оба раза «Крылья Барса» побеждали, а «Крылья Барса-2» оказывали достойное сопротивление, и разочаровывая, и очаровывая своими результатами. Подробности — в репортаже «Реального времени».

В стартовый день турнира конкурентов «Крыльям Барса» не нашлось

Турниры августа можно разделить на три составных части. В ущерб временной последовательности хотелось бы начать с самой приятной части трехразового противостояния. В Твери в первый день турнира «тихий!баскетбол» две казанские команды находились на высшей ступени пьедестала почета турнира уровня «Мастер».

Уровень соревнующихся команд был приближен к ровному за счет их разделения на три дивизиона. И только две сильнейшие структуры по развитию баскетбола на колясках решились выставить на турнир по несколько команд. Во втором по уровню дивизионе «Претендент» выступали две команды, представлявшие Санкт-Петербург — это «БасКи» и «БасКи-юниор», и в главном дивизионе «Мастер» в борьбу вступили два казанских коллектива.

В первый день соревнований казанские команды попали в одну группу, третьим соперником была «Волга» из Ульяновска. «Крылья Барса-2» обыграли ульяновцев достаточно тяжело, преодолев отчаянное сопротивление в начале игры 12:8. Практически все очки команды на свой счет записал Всеволод Салин. Первая команда не испытала проблем ни с «Волгой» 19:6, ни с более молодыми коллегами по команде, выиграв 14:5. И накал борьбы переместился на полуфинальные противостояния. «Крылья Барса» вновь не испытали больших проблем, одолев тюменский «Шанс» 13:8, а вот вторая команда с самого начала полуфинала навязала борьбу питерской «БасКи-Академии». Со старта казанцы ушли вперед 7:4, после чего защищали набранное преимущество не жалея себя. Падая на покрытие, как дважды происходило у Всеволода Салина. Бросая с любой дистанции — как Альберт Багаманов. Теряя бейсболку, как было у Артура Галстяна, и напрягая соперников своими скоростными передвижениями. Галстян испытывал определенное недомогание после поездки в Санкт-Петербург, но восстановил здоровье и был очень полезен в Твери.

Артур Галстян, «Крылья Барса-2». Реальное время / realnoevremya.ru

Финал стал внутрикомандным противостоянием

В какой-то момент был установлен ровный счет 10:10 после дальнего броска Ситникова, питерцы восстановили паритет в игре и имели несколько шансов для того, чтобы выйти вперед. Ситников забил еще один дальний, но уже после окончания времени на атаку, не получив в итоге ни очка, а вот Салин забил, находясь гораздо ближе к концу, но зато совершенно легитимно. После попадания Галстяна счет стал 13:11, и питерцы взяли тайм-аут, настраиваясь на вторую погоню за дерзкими соперниками. Два очка в двух атаках Салина нивелировались дальним попаданием Ситникова 15:13, но точный штрафной Галстяна установил окончательный счет 16:13.

Приятная сенсация, которую молодые «крылышки» попытались повторить и в финале. Со старта они ушли вперед 5:1, но игроки первой команды вначале сократили разрыв до двух очков, а затем дальний бросок Василия Кочеткова сравнял счет. Невероятный бросок Галстяна, забившего в падении, снова вывел «Крылья Барса-2» вперед, но он не забил штрафной, дав шанс конкурентам из первой команды впервые в матче выйти вперед. За полминуты до конца финала у второй команды был шанс рассчитывать на ничью, когда при счете 8:10 у них был мяч. Но вместо точного дальнего броска молодые барсы атаковали из-под кольца, да еще и неточно. Итоговый счет 11:8 в пользу «Крыльев Барса» расставил первую и вторую команду Казани на первую и вторую строчку пьедестала почета по итогам стартового дня турнира.



Второй день соревнований начался с тяжелейшей победы «Крыльев Барса» над «Волгой» 11:9. Ульяновцы даже вели в концовке матча 9:8, но последние 100 секунд противостояния были за фаворитами турнира. Однако ход поединка не мог не настораживать.

Виктор Кайнов, «Крылья Барса». Реальное время / realnoevremya.ru

Сенсация от «Крыльев Барса-2»

В то же время жребий второго дня раскидал команды по разным группам. И в этот раз «Крылья Барса-2» оказались в одной группе с «БасКи-Академия». «Крылья Барса-2» в начале матча имели небольшое преимущество 3:2, но Питер в дальнейшем просто катком проехал к итоговой победе 15:8.

Таким сопротивлением, которое не смогли оказать Питеру молодые казанцы, порадовали тюменцы. «Шанс» по ходу матча вел с двузначным преимуществом 8:4, чуть потерял нити игры в концовке 10:10, но имел возможность победить. Подвел неточный бросок при счете 11:12, после чего Питер довел игру до победы 14:13.

«Крылья Барса» логично переиграли команду «7 ветров» из Димитровграда 22:4, после чего остались ожидать соперника по полуфиналу. В худшем для нас случае им мог стать «Шанс», который здорово выглядел в противостоянии с Питером. В лучшем — вторая команда «Крылья Барса». Случай в итоге выдался из разряда лучших. «Крылья Барса-2» отвоевали себе место в полуфинале. Более того, навязли борьбу более опытным соперникам 10:4, и 3 минуты до конца игры. И в этом противостоянии они смогли дойти-доехать до победы 13:8, выйдя в финале на «БасКи-Академию».

Владимир Кучин, «Крылья Барса». Реальное время / realnoevremya.ru

Первая команда Казани стала чемпионкой благодаря рейтингу

Товарищеский матч, в котором приняли участие среди прочих Андрей Кириленко и Сергей Моня, разделил матчи групповых этапов с финалами. В матче за 3-е место «Крылья Барса», разозлившись на самих себя за поражение в полуфинале, не оставили камня на камне от ульяновской «Волги». Волжане, что называется, попали под горячую руку, и в данном контексте она была горячей и у Кочеткова, и у Виктора Кайнова, и у Владимира Кучина, и у Виталия Симонова. 17:8 и третье место по итогам второго дня.

В финале «Крылья Барса-2» навязали борьбу «БасКи-Академии», уступив 11:13. У Салина даже был шанс на дальний бросок, но слишком сложной была позиция и слишком навязчивой опека со стороны питерского защитника.



В итоге сложилась уникальная ситуация для определения победителя и призеров турнира. По четыре очка было у «Крыльев Барса» (1-е и 3-е место по итогам двух дней), «БасКи-Академия (3-е и 1-е место) и «Крылья Барса-2» (оба раза 2-е место). Тут подумалось, что главной промашкой организаторов стало то, что они не назначили «матч друзей» на конец турнира. Тогда бы одни считали, другие играли, зрители наблюдали и пари заключали. Кто же победит в итоге? Кто получит главный приз? Кто же в «тихом!баскетболе» тренера подбросит ввысь?

Всеволод Салин, «Крылья Барса-2». Реальное время / realnoevremya.ru

До Твери барсы победили в Санкт-Петербурге

Последнее предложение — шуточное, в баскетболе на колясках не принято качать тренеров. Иначе пришлось бы полетать Сергею Чистову, поскольку именно «Крылья Барса» были названы победителями в турнире, по итогам которого первая команда Казани и «БасКи-Академия» достигли абсолютно равных показателей не только по баллам, но и по набранным очкам, разнице мячей и т.д. В дело вступил рейтинг, и согласно ему чемпионом турнира были названы «Крылья Барса». Вице-чемпионы — «БасКи-Академия», бронзовые медали у «Крыльев Барса-2», чей лидер Всеволод Салин был признан лучшим игроком турнира.

Необходимо отметить, что перед турниром в Твери казанцам пришлось совершить два перелета из Санкт-Петербурга домой и уже из Казани в Тверь. И все это в рамках одной недели. Рассматривался вариант, чтобы поехать в Тверь прямо из Питера, но баскетболисты упросили тренерский штаб позволить им побывать дома между турнирами, поскольку в прошлом году был такой случай, когда на турнир поехали прямо со сборов, что было очень тяжело психологически. Сейчас разгрузились психологически, но получили нагрузку в физическом плане, что, возможно, влияло на свежесть игроков обеих казанских команд. Но поездка в Питер для участия в товарищеском турнире и, главное, победа в нем, возможно, оказалась тем дополнительным вкладом в победу, который в итоге и сыграл на рейтинг казанской команды. Ведь уровень питерского турнира был очень высок, там собирались все сильнейшие команды, и «Крылья Барса-2» заняли там только пятое место, что было воспринято как неудача. И у них было стремление реабилитироваться, что могло послужить дополнительной мотивацией перед соревнованиями уже в Твери.

Касаемо победителей всего и вся — «Крыльев Барса», то тренерский штаб взял в Питер четвертым игроком новичка команды Марселя Шигапова, и он с ходу попал в чемпионский состав. Что называется, поперло у человека: попадание в команду, женитьба и сразу победа в турнире, поскольку он идеально вписался со своими баллами за инвалидность в условия регламента. В Твери его заменил старожил Валерий Симонов, но чемпионское трио К — Кайнов, Кучин и Кочетков — уже несколько лет выглядит неизменным.

Кочетков прокомментировал победу в Питере, сказав, что «участие в турнире было более связано с подготовкой к старту в Лиге сильных людей или же «тихом!баскетболе». Проверяли наработанные на тренировках комбинации, вспоминали нюансы игры 3х3. Рассматривали элементы игры в защите против «БасКи-Академии» (забегая вперед, команды в Твери так ни разу и не встретились за два дня). С одной стороны, у Питера в игре 3х3 выходят игроки стартовой пятерки из формата 5х5, но у нас на площадке больше места, можно разорвать защиту соперника, не давая ему возможность подстраховываться. Если победили, значит, сыграли нормально. Проверили в деле новичка команды Марселя Шигапова».

Наставник команды Сергей Чистов пояснил: «Решили дать шанс новичку, учитывая, что балльность состава на площадке не должна превышать значение 8,5. А Марсель подходит для того, чтобы выйти на замену, при этом не нарушив правила. Касаемо состава, отмечу, что мы продолжаем пополняться новичками. Сейчас к нам пришел участник СВО, бывший боксер, который горит желанием попробовать себя в баскетболе на колясках. Ему предстоит сделать операцию, чтобы начать полноценно заниматься, но он уже познакомился с ребятами, с игрой. Что важно: сам нас нашел, поскольку обычно про нашу команду новички узнают от Александра Иванова, который благодаря своей общительности выполняет роль неофициального селекционера».