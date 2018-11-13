«У курдов нет права устраивать самосуд над башкирским парнем…»

Истоки межнационального конфликта в башкирском Сибае

В минувшие выходные из Сибая пришла очередная тревожная новость: в кафе, которым владеют курды, завязалась драка между двумя башкирскими парнями и хозяевами заведения, за которых заступились еще восемь человек. Одного из местных молодых людей оставили избитым возле заведения, второго вывезли в лес. После этого в городе начался стихийный митинг, на котором собравшиеся потребовали наказать приезжих. Позже выяснилось, что башкирские парни сами были нетрезвыми. Откуда в Зауралье, где преимущественно живут башкиры, оказались курды? Бывали ли межнациональные конфликты ранее? Об этом в интервью обозревателю «Реального времени» рассказал политолог, общественный деятель Раис Тайбугин, который в 2005—2010 годы, работая в администрации президента РБ, курировал межнациональные и межконфессиональные вопросы региона.

«С диаспорами вообще беда»

— Раис Фаритович, расскажите для начала, были ли раньше в Сибае и Баймакском районе стычки курдов с местными?

— С 2005 по 2010 годы я, работая в администрации президента Башкортостана, курировал межнациональные и межконфессиональные вопросы республики. Дважды, в 2008 и 2009 годах, мы с сотрудниками МВД ездили в Сибай, чтобы разруливать ситуацию с курдами. Так что случаи были.

— Откуда в Зауралье взялись курды? Что они там делают?

— В конце 1990-х там было несколько человек курдской национальности. В начале нулевых курдская диаспора начала стремительно расти. Занимались они мелким бизнесом — торговлей, производством мебели, держали кафешки. В 2009 году уже стали приходить сообщения о конфликтах: курды приставали к девушкам, избивали местных парней, настроения доходили до точки кипения. Кроме того, сибайцы были недовольны и тем, что курды сооружали себе некие мавзолеи-надгробия.

— Это курды-езиды или мусульмане?

— Езиды. Кстати, наши зачастую не отличают их от армян из-за характерных фамилий. И курдами их мало кто называет. Тогда мы выяснили, что официально зарегистрировано только около 200 человек, еще около 300 никак не были оформлены. То есть в 2009—2010 годах как минимум 500 человек — и только в одном Сибае. Мы через МВД, миграционные службы часть курдов легализовали, часть попросили вернуться на родину. Ситуацию, вроде, разрулили. Все успокоились, часть курдов ушла в подполье. Потом они видят, что власти на местах ситуацию не контролируют. В Сибае один за другим сменяются главы. Крепкой власти, по сути, там не было. У приезжих начинают развязываться руки, опять появляются признаки неуважения к сибайцам. Курды постепенно стали выкупать отдельные здания (а они друг другу хорошо помогают деньгами). И стало понятно, что конфликт снова вскоре вспыхнет. Последние 2-3 года люди молчали, хотя случаи были. Но после событий в Темясово люди поняли, что могут сами себя защитить, поднять народ.





«Последние 2-3 года люди молчали, хотя случаи были. Но после событий в Темясово люди понял, что могут сами себя защитить, поднять народ». Фото Рашита Тайбугина

Надо сказать, что с диаспорами здесь вообще беда. Сейчас в этом направлении никто не работает, национальная политика толком не ведется, в отличие от того как было раньше. Мало того, что появились узбекские или таджикские базары, теперь же функционируют национальные мечети. Что там преподают, как ведется в них работа — никто не знает. Все идет при попустительстве органов власти — государственной или муниципальной. Все это накапливается — так появляются эти опасные опухоли. И власти, и общественность вместе должны этим вопросом заняться.

У них появились свои бизнес-структуры, нередко связанные с криминалом. Самые успешные люди, как правило, остаются у себя, сюда же приезжают зарабатывать. Каждый более-менее добившийся здесь успехов привлекает своих земляков, формирует свой круг общения. С этой особенностью ничего невозможно сделать, но должен быть какой-то учет, общественность и органы власти должны знать, кто у них «старший», действительно уважаемый и открытый к диалогу, а не номинальный кто-то или криминальный авторитет. Сейчас такого нет.

«Местные чувствуют себя незащищенными»

— Но для этого есть же Дом дружбы народов РБ…

— Дом дружбы народов и подобные органы, к сожалению, недееспособны. К их мнению никто не прислушивается. В республике долгие годы не было внятной национальной и конфессиональной политики (собственно, кризис в руководстве ДУМ РБ — одно из проявлений).

— Хотите сказать, что национальную политику в регионе запустили во времена Хамитова?

— И раньше при местных так называемых баях на местах все это уже начало проявляться, когда вопрос пустили на самотек. Где-то был элемент коррупции, где-то попустительства, где-то намеренно что-то проводили. Думали, само все пройдет. Но само не рассосется, это же как опухоль. И этот вопрос остро стоит не только в Сибае или Баймаке. Просто там он вылился в СМИ, народ активно выходит на улицы. И власти теперь жалуются, что население выносит сор из избы. Остальные пока что молчат. В Баймакском районе, кстати, недавно была стычка с азербайджанцами, в Уфе — с армянами.

Местные чувствуют себя незащищенными. Им кажется, что правоохранительные органы защищают приезжих, у которых всегда водятся деньги. Гости не будут конфликтовать с высокопоставленными чиновниками, правоохранительными органами, безопаснее выяснять отношения с простыми гражданами, у которых нет каких-то подвязок. На первый взгляд, все это бытовые конфликты, как нас пытаются убедить отдельные специалисты. Но каждый раз в подобных случаях выходят ребята определенной национальности, потом зовут «своих» — и все перетекает в национальную плоскость.

«На первый взгляд, все это бытовые конфликты, как нас пытаются убедить отдельные специалисты. Но каждый раз в подобных случаях выходят ребята определенной национальности, потом зовут «своих» — и все перетекает в национальную плоскость». Фото anfrussian.com



Если между местными народами, проживающими здесь веками (в первую очередь башкиры, татары, русские), таких споров не возникает, то с теми, кто обосновался здесь недавно, такое происходит периодически. Сегодня в Башкортостане, к сожалению, нет ни духовного, ни национального ориентира. Надо разработать внятную концепцию. Иначе все время будем наступать на одни и те же грабли.



— Вы сказали, что в Сибае курдов было около 500 человек. Сколько их насчитывалось в целом в Башкирии?

— В одно время их была тысяча человек — это в 2009 году, когда я запрашивал данные. С каждым годом их численность увеличивалась на 100—150 человек. Они приезжали из Закавказья (в основном из Армении), Ирака, Турции.

«Когда-то Баймакский район и Сибай были процветающими»

— Довольно противоречивая информация о последнем конфликте. Сначала были сообщения, что курды толпой побили двух башкирских ребят. Теперь выясняется, что башкирский парень сам напился и стал нарываться...

— Действительно, парень был «поддатый». Даже если это было так, как сейчас заявляют правоохранители, у них (у курдов, — прим. ред.) нет права устраивать самосуд: куда-то увозить, терроризировать. Можно всегда действовать в рамках закона. Баймакские и сибайские ребята не раз жаловались, что приезжие ведут себя вызывающе и порой агрессивно. У гостей нет желания вкладываться в республику, они не преследуют таких высоких целей, они просто приехали заработать денег, а к местным настроены не всегда дружелюбно. В России, сами понимаете, тоже кавказцев не очень-то любят. В Сибае же более терпимо относятся, плюс безвластие — все это развязывает руки. Сам был свидетелем, как курдские мужчины останавливали ребят, человек 15—20 выходили с арматурами… В Черниковке (северо-восточная часть Уфы, — прим. ред.) такой случай был в 2007 году. Когда приезжают сюда европейцы, живут несколько лет, все равно ведут себя довольно скромно. А здесь же приезжают носители другой культуры не хотят интегрироваться, вписываться в наш традиционный уклад. Сам я в свое время жил в Англии, Турции. Мы принимали общий уклад жизни, их правила игры, при этом сохраняя свою самобытность и не забывая, что мы башкиры. Здесь же порой не хотят даже учить русский язык. Проще купить вид на жительство.

— Почему Сибай, Баймак и в целом Зауралье являются столь неспокойными? Все время происходят какие-то межнациональные стычки.

— Районы Зауралья — экономически депрессивные. Сибай на 60—70 процентов является дотационным. Когда-то Баймакский район и Сибай были процветающими муниципалитетами: входили в десятку районов по социально-экономическим показателям. Потом произошел резкий упадок экономики, теперь население встревожено.

«Когда-то Баймакский район и Сибай были процветающими муниципалитетами: входили в десятку районов по социально-экономическим показателям. Потом произошел резкий упадок экономики, теперь население встревожено». Фото vidoz.net

— Чем закончился темясовский конфликт с чеченцами, который произошел месяц назад?

— Пока полгода не пройдет, мы окончательно не узнаем. Все очень мутно, долго. Процесс долго затягивается, под любым предлогом откладывается. Видимо, хотят, чтоб народ подостыл, немного забыл случай. В Баймакском районе нужно долго наводить порядок с карьерами, рабочими местами. Закрывать карьеры будет тоже недальновидно: народ и так бедствует, у них нельзя отбирать последнее.

— Долгое время Зауралье Башкирии курировал вице-премьер Илшат Тажитдинов. Получается, у него не получилось вытащить этот микрорегион из социально-экономической ямы?

— Как видите, нет. На осуществление и продвижение любой программы нужны деньги. Хотя программа была разработана. Но финансирования не было, не нашлись инвесторы. А без денег любая программа становится просто бумагой.