Новые подробности массовой драки в Башкирии: продавщице угрожают расправой в соцсетях

Мать 18-летней продавщицы из села Темясово Баймакского района Башкирии рассказала о поступающих в адрес девушки угрозах. Причиной стало заявление в полицию, написанное ей после нападения, произошедшего в ночь с 29 на 30 сентября.

«Сейчас моя дочь написала заявление. Но мы все боимся. Были угрозы в наш адрес. В соцсетях написали: «Тебя зарежут и всю твою семью зарежут, если не заберешь свое заявление!» — приводит слова женщины портал ProUfu.ru.

Напомним, что в выходные в Баймакском районе произошла массовая драка между местными жителями и рабочими, приехавшими из Чечни. По словам участников конфликта, гости облили продавщицу пивом и угрожали ей ножом. После этого местные мужчины собрались проучить обидчиков. В результате массовой драки один человек с ножевыми ранениями попал в больницу.