Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку

Глава Башкирии Рустэм Хамитов направил обращение президенту РФ с просьбой об отставке.

По словам Хамитова, это его личное мнение, которое «выверено во всех смыслах».

«Причина в следующем: я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — говорится на сайте главы республики.

Хамитов уточнил, что принял решение об отставке именно сейчас, так как новой команде необходимо время для того, чтобы завоевать авторитет у жителей республики и подготовиться к выборам.

Напомним, что Рустэм Хамитов стал главой республики в 2010 году, был переизбран в 2014 году.



Сегодня также стало известно об отставке губернатора Забайкалького края Натальи Ждановой и губернатора Курской области Александра Михайлова.

Напомним, что в сентябре политологи включили Рустэма Хамитова в список губернаторов, которые могут быть уволены до следующих выборов.