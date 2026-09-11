Татарстанские льготники недополучили 3,2 млрд рублей на лекарства

Республиканский Минздрав призвал пациентов, имеющих право на «бесплатные» препараты, не отказываться от соцпакета

Фото: Реальное время

В 2026 году татарстанский Минздрав потерял 6 млрд рублей, которые могли бы поступить в республику из федерального бюджета, если бы никто из имеющих право на льготное лекарственное обеспечение жителей республики не отказался от соцпакета «натурой» в пользу денежной компенсации, заявила замминистра здравоохранения Фарида Яркаева. Она призвала донести до населения, что каждый отказ от соцпакета уменьшает объем финансирования, отпускаемого на закупку лекарств, и, значит, бьет по всем, кому купить жизненно важные препараты не по карману. О том, сколько стоят «бесплатные» лекарства, почему возникает их дефицит в аптеках и сколько потеряла республика из-за льготников, отказавшихся от соцпакета, — в репортаже «Реального времени».

Если бы «отказников» не было

35 процентов татарстанцев, страдающих онкологическими заболеваниями и имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, отказались от них и предпочли получить денежную компенсацию, сообщил главный внештатный онколог республиканского Минздрава Эдуард Нагуманов. В целом, по словам замминистра здравоохранения РТ Фариды Яркаевой, доля «отказников» на 1 сентября составила 58,6%, но в последние 15 лет она снижается: в 2010 году их было 73,3%, а в 2020-м — 65%.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Яркаева уточнила: компенсация на лекарства составляет всего 1405,85 руб. в месяц — это далеко не та сумма, на которую всегда можно купить все необходимые препараты. А главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким и главный внештатный эндокринолог Анна Абакумова указали на то, что в реальности многие льготники вынуждены принимать не только препараты, предназначенные непосредственно для лечения основного заболевания, но и лечить сопутствующие заболевания, которые зачастую несоизмеримо дороже «основных», и соцпакет также предусматривает затраты и на эти лекарства.

— Сегодня наша цель перед дедлайном 1 октября (когда «отказники» могут написать заявление о возвращении в программу льготного обеспечения, — прим. авт.) — еще раз напомнить пациентам, которые имеют право на заключение договора социальных услуг, о необходимости правильного выбора, — сказала Фарида Яркаева. — Программа функционирует по страховому принципу, и от выбора каждого пациента зависят финансовая устойчивость программы и наши возможности. 2,807 миллиарда рублей в текущем году получила республика из федерального бюджета на реализацию этой программы. А если бы «отказников» у нас не было, республика могла бы получить 6 миллиардов, и, соответственно, мы бы имели гораздо большие возможности для лечения наших пациентов.

Отказников в РТ много, но меньше, чем в среднем в России

Озвучили цифры, свидетельствующие, что в программу льготного лекарственного обеспечения возвращается все больше «отказников», однако 41,4% из них по-прежнему предпочитает «взять деньгами».

В программу льготного лекарственного обеспечения возвращается все больше «отказников», однако 41,4% из них по-прежнему предпочитает «взять деньгами». Инна Серова / realnoevremya.ru

Самое большое количество отказавшихся получать льготу натурой на 1 сентября было в Кукморском, Тетюшском, Спасском, Зеленодольском и Бугульминском районах — около 64%. Зато в Новошешминском районе их меньше всего — 49%.

Самое большое количество отказавшихся получать льготу натурой на 1 сентября было в Кукморском, Тетюшском, Спасском, Зеленодольском и Бугульминском районах. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Но если у нас с вами 58,5% «отказников», то в целом в России эта цифра составляет 75%, — уточнила Фарида Яркаева. — То есть разрыв между нашей цифрой и российской составляет более 15%.

Она подчеркнула, что в районах, где пациенты выбирают социальную поддержку «в натуральном виде», проблем с получением льготных лекарств возникает значительно меньше.

Самые «дорогие» с точки зрения лекарственного обеспечения, по словам замминистра, заболевания — онкологические, эндокринологические (сахарный диабет) и психиатрические.

Самые «дорогие» с точки зрения лекарственного обеспечения, по словам замминистра, заболевания — онкологические. Инна Серова / realnoevremya.ru

Эдуард Нагуманов рассказал, что в целом в республике количество отказавшихся от соцпакета онкобольных составляет 35%, но в числе лидирующих по числу отказов оказалась Казань — 38%, и подчеркнул, что из-за «отказников» происходит «серьезное изъятие финансовых средств для лекарственного обеспечения».



В чем еще «виноваты» отказавшиеся

Отвечая на вопросы «Реального времени» о том, что в республике делают для своевременного лекарственного обеспечения онкобольных, которые в 2026 году были вынуждены за свой счет закупать дорогостоящие препараты для химиотерапии, главный внештатный онколог минздрава Татарстана заявил:

— Дефицит общего финансирования лекарств, естественно, сказывается: происходит задержка с обеспечением, мы должны это понимать. Отказ от федеральной льготы набора социальных услуг, в том числе приводит к такого рода ситуациям. А те финансовые средства, которые «отказники» получают по итогам года — чуть больше 16 тысяч рублей — на них в лучшем случае, наверное, можно купить несколько тюбиков хорошего витамина С, и не более того. Ни один противоопухолевый препарат эти средства не компенсируют. Да и по другим направлениям, я думаю, тоже. Корректируются эти дефициты разными способами, в том числе за счет перенаправления средств.

Эдуард Нагуманов заверил, что сейчас ситуация с противоопухолевыми препаратами «находится под контролем». Инна Серова / realnoevremya.ru

Нагуманов заверил, что сейчас ситуация с противоопухолевыми препаратами «находится под контролем».

А Фарида Яркаева на вопрос издания о том, как решается проблема эффективности лечения, если по льготным рецептам пациенты нередко получают препараты, которые, на их взгляд, неэффективны либо приводят к нежелательным побочным эффектам, пояснила, что согласно действующему законодательству, назначение препаратов осуществляется по действующему веществу, которое является основой для той или иной лекарственной формы, и так происходит во всем мире, нигде не назначается конкретное торговое именование.

— Если у пациента появились какие-то нежелательные явления именно при применении конкретного препарата, в то время, когда он принимал другой препарат с тем же международным наименованием, и это тоже общероссийская практика, мы используем обязательный алгоритм — сообщаем в Министерство здравоохранения и Росздравнадзор, что в результате приема какого-то препарата возникают нежелательные явления. Но это должно быть подтверждено изменениями в лабораторных показателях, в состоянии здоровья пациента — результатами объективного обследования, а не то, что «хочу такое лекарство, это мне не подходит».

Согласно действующему законодательству, назначение препаратов осуществляется по действующему веществу, которое является основой для той или иной лекарственной формы. Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Кроме того, она подтвердила «Реальному времени», что у пациентов возникают проблемы с выпиской льготных рецептов на уровне поликлиник, если врачи имеют сведения, что препараты отсутствуют в аптеке. Если препарата нет, если его еще не закупили или он закончился, пациент уходит из поликлиники с пустыми руками и вынужден обращаться к врачу позднее, а зачастую получает рецепт и лекарство только после жалобы в Минздрав. Замминистра отметила, что каждая ситуация индивидуальна, и в ряде случаев дефектура препаратов бывает связана с отсутствием их поставок из-за рубежа, но если пациент переехал из другого населенного пункта, либо изменились рекомендации по его лечению, или речь о вновь выявленном заболевании, и врач еще не заказал на него необходимые лекарственные препараты, по лечению, то «вступает в силу перераспределение за счет остатков», и лекарство должно найтись, но, «безусловно, пройдет какое-то время для того, чтобы его обеспечить».