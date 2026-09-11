Более 90 тыс. пострадавших продавцов Ozon получат страховые выплаты

Они начнутся 15 сентября

Фото: Динар Фатыхов

«Ингосстрах» выплатит компенсации более 90 тыс. застрахованных продавцов, чьи товары были повреждены в результате инцидентов на складах Ozon. Об этом РБК сообщила пресс-служба маркетплейса.

Выплаты начнутся 15 сентября. Компенсации получат продавцы с активным страховым полисом, чьи товары были повреждены на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане.

Выплата может поступать несколькими частями, а окончательный расчет будет произведен после завершения инвентаризации. Взаимодействие с «Ингосстрахом» будет организовано онлайн через личный кабинет продавца.

Ранее сообщалось, что Ozon рекомендовал поставлять товары партиями, рассчитанными на 1—2 недели продаж. Такая схема позволит избежать переплаты за страховку при работе по модели FBO.

Алсу Сабирзанова