Кашин выступил против названия казанского аэропорта в честь Тукая: «Казань в большей степени русский город»

Журналист Олег Кашин выступил против названия аэропорта Казани в честь поэта Габдуллы Тукая.

«Мои друзья-патриоты в Москве, русские националисты, наоборот говорят — какой Габдулла Тукай в Казани? Нет никакого Тукая. Давайте делать в честь Лобачевского. В принципе я тоже считаю, что Лобачевский для города Казани, который все-таки в большей степени русский город, при всем уважении значит больше чем Габдулла Тукай. Но по факту, наши национальные республики — это фарш, который не проворачивается назад. Надо смириться с Тукаем», — заявил он на «Эхе Москвы».

Журналист также высказался про башкирского поэта Мустая Карима.

«Россия — равноправная совокупность равновеликих народов. Вот нам говорят, что у русских есть Пушкин, а у башкир — Мустай Карим. Нет никакого Мустая Карима. Его придумала советская школа», — сообщил Кашин. Он отметил, что все поэты республик — «фэйк».

«Глупо отрицать, что у одних [народов] вклад больше, у других — меньше, третьи, вообще, украинцы, извините», — подчеркнул журналист.

Ранее журналист Максим Шевченко сообщил, что аэропорт Казани должны назвать в честь поэта Габдуллы Тукая.