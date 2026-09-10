Рустам Минниханов: «Уверен, что воспитанники татарстанского футбола поднимутся на новый уровень»

Большой спортивный день в Татарстане: в семи районах открыли четыре футбольных манежа и три ледовых дворца

Футбол в Тюлячах получил новый манеж и импульс в развитии. Фото: Динар Фатыхов

10 сентября состоялось торжественное открытие крытых футбольных манежей и ледовых дворцов с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. В первом случае эпицентром стало открытие футбольного манежа «Алга» в районном центре Тюлячи. Далее делегация отправилась в Тукаевский район, где состоялся запуск крытого ледового дворца «Тукай Арена» в поселке Круглое Поле. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Тюлячи — средоточие спортивного, учебного и культового центров



«Бер, ике, эч, дурт — Татарстан супергуд! Биш, алты, жиде, сигез — рэхим итегез!» Перемешав русский, татарский и даже английский текст, тюлячинские подростки приветствовали гостей, которые прибыли из Казани открывать в местном районном центре очередной крытый футбольный манеж. Райцентр можно смело назвать средоточием спортивного, учебного и культового центров. Футбольный манеж присоединился к уже действующему спорткомплексу, где преимущественно тренировались борцы (Тюлячи — мощный центр по подготовке борцов на поясах), бассейну на 25 метров и крытой ледовой «Тюлячи Арене», на фасаде которой, предвосхищая события, красовалась цифра 10. Столько лет ей будет в следующем году, поскольку она открывалась в 2017-м в присутствии Рустама Минниханова и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе — в те годы им был Михаил Бабич.

Сейчас футбольный манеж раис приехал открывать в большой компании, в которой можно было увидеть многих. В том числе первого заместителя министра спорта Халила Шайхутдинова (Халил Хамитович отработал в Тюлячах 13 лет, последовательно возглавляя районный спорткомитет, а затем местный отдел по делам молодежи и спорту). Футбольное сообщество, главные именинники в лице председателя Федерации футбола Александра Гусева и его первого зама Радика Ахмадуллина также были на первом плане гостевой делегации. Плюс представители местного духовенства и общеобразовательных заведений, поскольку в двух шагах от спортивного оазиса района располагаются школа и мечеть. Неизвестно, где находится районный суд, но его первое лицо было тут как тут, знакомьтесь — Айрат Гимранов, председатель Тюлячинского районного суда.

Мяч — для игры, автограф — на память. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр Гусев: «У нас будут появляться свои: и ребята, и девчонки»

Только в субботу Александр Петрович Гусев награждал команду Казани, победившую на Мемориале Колотова в Зеленодольске. Сборная ветеранов столицы Татарстана опередила и хозяев турнира, и ветеранов «Рубина», породив вопрос: а кого посылать на федеральный ветеранский турнир — «рубиновцев» или чемпионов? Впрочем, чемпионы уже готовятся к старту ветеранского чемпионата Казани в трех возрастных категориях (от 40 до 48 лет, от 48 до 56, от 56 до бесконечности). Это, кстати, и предостережение юным футболистам: готовьтесь быть востребованными везде и всюду. И мальчики, и девочки, поскольку председатель Федерации футбола Александр Гусев видит в представительницах прекрасного пола большой потенциал — и на футбольном поле (как Алсу Абдуллина и целый ряд воспитанниц республиканского футбола в командах Премьер-лиги), и в судейском корпусе (как Надежда Горинова, которая обслуживает матчи самого высокого уровня).

— Спасибо раису, мы договаривались вести работу по сдаче в эксплуатацию манежей, и он скрупулезно выполняет наши договоренности, держит данное слово. Начинали мы со строительства экспериментальных площадок, обустроив порядка 500. Теперь есть манежи, где будут появляться свои: ребята, да даже девчонки. Сегодня в республике созданы все условия для занятий футболом, и таковых у нас по Татарстану 70 тысяч человек, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов: «Уверен, что воспитанники татарстанского футбола поднимутся на новый уровень»

Раис Татарстана сразу перевел мероприятие в деловое русло, памятуя о том, что начала в Тюлячах ждали еще в трех районах: Алексеевском, Дрожжановском, Лениногорске. Где-то не стали заморачиваться с названием, также выбрав испытанное временем и одобренное руководством «Алга», где-то скреативили — и вот вам, прошу любить и жаловать: «Алтын туп» (в переводе на русский — «Золотой мяч») и «Яшьлек» («Молодость»). Если произносить названия футбольных манежей друг за другом, то получается вполне осознанный призыв: «Алга», «Яшьлек», «Алтын туп» артыннан! — «Вперед», «Молодость», за «Золотым мячом»!

После футбольных манежей своего открытия дожидались хоккейные дворцы в Тукаевском, Аксубаевском и Новошешминском районах. Рустам Нургалиевич в своей приветственной речи поделился историей 10-летней давности, когда сборная Исландии устроила фурор на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Тогда представители 300-тысячной нации вышли в четвертьфинал ЧЕ, обыграв по ходу чемпионата Англию.

— Тогда мы с мэром Казани Ильсуром Метшиным должны были лететь в Америку, но вместо этой поездки посетили Исландию, чтобы лично попытаться понять: за счет чего такая маленькая страна может добиваться столь высоких результатов в самом популярном виде спорта в мире, обыгрывая его родоначальника. Тем более что климатически Исландию тоже нельзя назвать теплой, как и большую часть России. И там мы увидели во множестве вот такие манежи, которые сейчас получают наши детишки. Уверен, что с помощью новой инфраструктуры воспитанники татарстанского футбола поднимутся на новый уровень в своем развитии, — заявил раис Татарстана.



1 / 24 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов