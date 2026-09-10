Рустам Минниханов: «Уверен, что воспитанники татарстанского футбола поднимутся на новый уровень»
Большой спортивный день в Татарстане: в семи районах открыли четыре футбольных манежа и три ледовых дворца
10 сентября состоялось торжественное открытие крытых футбольных манежей и ледовых дворцов с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. В первом случае эпицентром стало открытие футбольного манежа «Алга» в районном центре Тюлячи. Далее делегация отправилась в Тукаевский район, где состоялся запуск крытого ледового дворца «Тукай Арена» в поселке Круглое Поле. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Тюлячи — средоточие спортивного, учебного и культового центров
«Бер, ике, эч, дурт — Татарстан супергуд! Биш, алты, жиде, сигез — рэхим итегез!» Перемешав русский, татарский и даже английский текст, тюлячинские подростки приветствовали гостей, которые прибыли из Казани открывать в местном районном центре очередной крытый футбольный манеж. Райцентр можно смело назвать средоточием спортивного, учебного и культового центров. Футбольный манеж присоединился к уже действующему спорткомплексу, где преимущественно тренировались борцы (Тюлячи — мощный центр по подготовке борцов на поясах), бассейну на 25 метров и крытой ледовой «Тюлячи Арене», на фасаде которой, предвосхищая события, красовалась цифра 10. Столько лет ей будет в следующем году, поскольку она открывалась в 2017-м в присутствии Рустама Минниханова и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе — в те годы им был Михаил Бабич.
Сейчас футбольный манеж раис приехал открывать в большой компании, в которой можно было увидеть многих. В том числе первого заместителя министра спорта Халила Шайхутдинова (Халил Хамитович отработал в Тюлячах 13 лет, последовательно возглавляя районный спорткомитет, а затем местный отдел по делам молодежи и спорту). Футбольное сообщество, главные именинники в лице председателя Федерации футбола Александра Гусева и его первого зама Радика Ахмадуллина также были на первом плане гостевой делегации. Плюс представители местного духовенства и общеобразовательных заведений, поскольку в двух шагах от спортивного оазиса района располагаются школа и мечеть. Неизвестно, где находится районный суд, но его первое лицо было тут как тут, знакомьтесь — Айрат Гимранов, председатель Тюлячинского районного суда.
Александр Гусев: «У нас будут появляться свои: и ребята, и девчонки»
Только в субботу Александр Петрович Гусев награждал команду Казани, победившую на Мемориале Колотова в Зеленодольске. Сборная ветеранов столицы Татарстана опередила и хозяев турнира, и ветеранов «Рубина», породив вопрос: а кого посылать на федеральный ветеранский турнир — «рубиновцев» или чемпионов? Впрочем, чемпионы уже готовятся к старту ветеранского чемпионата Казани в трех возрастных категориях (от 40 до 48 лет, от 48 до 56, от 56 до бесконечности). Это, кстати, и предостережение юным футболистам: готовьтесь быть востребованными везде и всюду. И мальчики, и девочки, поскольку председатель Федерации футбола Александр Гусев видит в представительницах прекрасного пола большой потенциал — и на футбольном поле (как Алсу Абдуллина и целый ряд воспитанниц республиканского футбола в командах Премьер-лиги), и в судейском корпусе (как Надежда Горинова, которая обслуживает матчи самого высокого уровня).
— Спасибо раису, мы договаривались вести работу по сдаче в эксплуатацию манежей, и он скрупулезно выполняет наши договоренности, держит данное слово. Начинали мы со строительства экспериментальных площадок, обустроив порядка 500. Теперь есть манежи, где будут появляться свои: ребята, да даже девчонки. Сегодня в республике созданы все условия для занятий футболом, и таковых у нас по Татарстану 70 тысяч человек, — заявил он.
Рустам Минниханов: «Уверен, что воспитанники татарстанского футбола поднимутся на новый уровень»
Раис Татарстана сразу перевел мероприятие в деловое русло, памятуя о том, что начала в Тюлячах ждали еще в трех районах: Алексеевском, Дрожжановском, Лениногорске. Где-то не стали заморачиваться с названием, также выбрав испытанное временем и одобренное руководством «Алга», где-то скреативили — и вот вам, прошу любить и жаловать: «Алтын туп» (в переводе на русский — «Золотой мяч») и «Яшьлек» («Молодость»). Если произносить названия футбольных манежей друг за другом, то получается вполне осознанный призыв: «Алга», «Яшьлек», «Алтын туп» артыннан! — «Вперед», «Молодость», за «Золотым мячом»!
После футбольных манежей своего открытия дожидались хоккейные дворцы в Тукаевском, Аксубаевском и Новошешминском районах. Рустам Нургалиевич в своей приветственной речи поделился историей 10-летней давности, когда сборная Исландии устроила фурор на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Тогда представители 300-тысячной нации вышли в четвертьфинал ЧЕ, обыграв по ходу чемпионата Англию.
— Тогда мы с мэром Казани Ильсуром Метшиным должны были лететь в Америку, но вместо этой поездки посетили Исландию, чтобы лично попытаться понять: за счет чего такая маленькая страна может добиваться столь высоких результатов в самом популярном виде спорта в мире, обыгрывая его родоначальника. Тем более что климатически Исландию тоже нельзя назвать теплой, как и большую часть России. И там мы увидели во множестве вот такие манежи, которые сейчас получают наши детишки. Уверен, что с помощью новой инфраструктуры воспитанники татарстанского футбола поднимутся на новый уровень в своем развитии, — заявил раис Татарстана.
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