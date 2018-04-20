Бойцовская команда из Башкирии поймала Руслана Белого в Ульяновске

Бойцовская команда «Тархан» из Башкирии сообщила, что догнала комика Руслана Белого в Ульяновске. Видео записал основатель команды Динар Умар.

В кадре его товарищ рассказал, как пообщался с директором артиста.

По словам бойца, директор Белого пообещал выполнить некие «условия».

«После встречи с директором Руслана Белого, так скажем, были оговорены кое-какие условия. Я надеюсь, что сам Руслан Белый и его директор выполнят эти условия, обещанные условия. Я считаю, что они обязательные, [эти] условия. И эти условия должны быть выполнены до 21 апреля 2018 года», — сказал представитель команды.

Напомним, что в Башкирии резко отреагировали на опубликованное выступление комика в Уфе. Среди шуток Белый предложил жителям Башкирии пересмотреть отношение к национальному герою республики Салавату Юлаеву. Артист назвал его разбойником и бандитом. Что повлекло за собой волну осуждения.