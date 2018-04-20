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Бойцовская команда из Башкирии поймала Руслана Белого в Ульяновске

16:21, 20.04.2018 146
Бойцовская команда из Башкирии поймала Руслана Белого в Ульяновске
Фото: vk.com/tarhanteam

Бойцовская команда «Тархан» из Башкирии сообщила, что догнала комика Руслана Белого в Ульяновске. Видео записал основатель команды Динар Умар.

В кадре его товарищ рассказал, как пообщался с директором артиста.

По словам бойца, директор Белого пообещал выполнить некие «условия».

«После встречи с директором Руслана Белого, так скажем, были оговорены кое-какие условия. Я надеюсь, что сам Руслан Белый и его директор выполнят эти условия, обещанные условия. Я считаю, что они обязательные, [эти] условия. И эти условия должны быть выполнены до 21 апреля 2018 года», — сказал представитель команды.

Напомним, что в Башкирии резко отреагировали на опубликованное выступление комика в Уфе. Среди шуток Белый предложил жителям Башкирии пересмотреть отношение к национальному герою республики Салавату Юлаеву. Артист назвал его разбойником и бандитом. Что повлекло за собой волну осуждения.

ОбществоИстория Башкортостан
комментарии 146

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Был в Уфе месяц назад. Экскурсовод, при показе памятника Салавату Юлаеву сама рассказывала, что по-сути это был настоящий бандит уровня Емельяна Пугачева, но в Башкирии его считают нац героем, т.к. он в итоге отстаивал как-бы права башкир от поползновения Москвы. И что здесь не так, в чем этот комик не прав?
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    Анонимно 20 апр
    А задай лично последний вопрос тем людям с добрыми лицами на фото.
    С удовольствием ответят, мне кажется!
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    Анонимно 22 апр
    Если эти грозные лица окажутся в ФСБ,или хотя бы в МВД,то сразу станут жалкими.
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    Анонимно 01:32
    А эти рожи на фото ничего не хотят спросить у такой же толпы людей?
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    Анонимно 01:39
    Россия не покоряла народы, не захватывала чужие земли, не порабощала и не имела колоний. Если бы не Россия, то многие до сих пор бы на деревьях жили.
    Лично мне смешны все эти выкрутасы нацменов. Чего вы все делить собираетесь? Веками жилы нормально и тут вам чего-то надо доказать. Раз такие умные, то сделайте из своего местопроживания вторую Калифорнию, вот тогда и докажите, что вы чем-то лучше других. Ах да, ведь тогда работать придется - это вам не тряпками махать и толпой на одного лезть.
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    Анонимно 05:16
    В МВД и ФСБ вБашкирии,работают башкиры- Вы не поверите.....
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    Гапал Эргашев 06:36
    в том числе и ты! был бы жалок: кто-то сказал, кто-то написал. а кто читал и кто написал историю? уверен каждый, кто жил тогда и сейчас написал бы тысячи баек как про чапаева или абрами и сару. надо уважать историю, а не переписывать
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    Гапал Эргашев 06:47
    ну да и СА не завоевала? Бухару, Хиву и Коканд?
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    Анонимно 07:02
    Ты о чем тут пишешь? Почитай историю о Кавказской войне и узнаешь как Россия не нападала на другие народы.
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    Анонимно 07:24
    Ты даже историю не знаешь! Хотя школьную программу надо было пройти нормально. Казань хлебом и солью покоряли наверно.
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    Анонимно 08:00
    всеверно
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    Анонимно 13:25
    Раз Юлаева с Пугачевым перепутали значит он был русский потому что если б он был башкир никто не поверил бы что это Пугачев И не стоит забывать Россия Башкирию не захватавала .Башкиры сами обратились за помощью к Ивану Грозному
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    Анонимно 13:35
    Друзья, не пишите анонимно, живем у себя на родной земле. Правильный дан совет: решить вопрос через суд. Р. Белый оскорбил честь и достоинство башкир, неотвратимость наказания для всех одинакова. Не оказывайте много чести Р.Белому и анонимщикам. Мое имя Шамсутдинова Фельзя Тимербаевна.
    Ответить
    Анонимно 13:48
    Ты историю по школьным книжкам учил? А кто в регионы притащил алкоголь и табак?
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    Анонимно 14:24
    На счет "Россия не покоряла народы, не захватывала чужие земли, не порабощала и не имела колоний. Если бы не Россия, то многие до сих пор бы на деревьях жили." Очень сожалею, что ты недалекий в истории. Напомню про черемисские войны. Деревнями сжигали, или креститься, или на костер. Насильственное крещение народов , что скажете на это. Если бы не Салават и его соратники, и не только башкирской национальности не выступили против произвола, истребляли ли еще больше. Салават боролся за свою веру, за свой уклад жизни и не прогнулся и не пал духом.
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    Анонимно 18:23
    01:31му! Насчёт ни кого не завевывала! А как быть с уничтожением казанского ханства , да ещё Казанцев прозвали татарами , далее, покорения народов северного Кавказа , спросите у историков фино угорских народов , особенно у представителей мордвы эрзи, у марийцев ,только не у ангажированных историков, а настоящих! Прежде чем писать что то по историческим фактам ,для начала необходимо изучить досканально суть вопроса!
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    Анонимно 18:29
    Мораль сей басни такова , что кодла зайцев гасят льва ! Семеро одного не боятся! Только вот в армии ,что то не было видать таких " героических" сынов башкирского народа ,когда были махачи с кавказцами, наооборот все делали вид, что их не касается, все время куда то гасились!
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    Анонимно 19:01
    да у имперских шовинистов все народы прям спотыкаясь просились включить их в состав России, но только в самые судьбоносные моменты истории империи, как например, при большевистском перевороте никто из национальных окраин не встал на защиту имперской власти, также как и после развала СССР все национальные республики кто это мог сделать как черт от ладана свалили с этой империи
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    Анонимно 19:27
    Да Россия ни кого не захватывала, ни Сибирь с Уралом,ни Карелию,ни Северный Кавказ.А Иван III,ни кого не крестил насильно.Так просто-сами решили.В столице Золотой орды,что находилась под Астраханью, в XIII-веке кстати,уже существовала канализация.Это я к тому,что до сих пор бы лазили бы по деревьям.Стыдно не знать историю.
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    Анонимно 20 апр
    наверное, гид был из русских шовинистов.
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    Анонимно 22 апр
    Ну русский шовинист не шовинист. Но Салават Юлаев служил в русской армии.
    Если не ошибаюсь то в офицерском чине.
    Но когда получил весточку из дома что там кто-то попытался у его отца отжать землю. Типичный рейдерский захват. Нарушил присягу и убежал домой.
    Потом присоединился к всероссийскому крестьянскому восстанию Пугачёва.

    Раскручен был именно и исключительно при советской власти русскими большевиками и коммунистами. Как борец с Царским режимом, угнетавшего народЫ Российской Империи.

    Сейчас все бывшие башкирские комсюки, КПССники и прочие бывшие советские партийные работники преподносят Салавата Юлаева как борца с русскими и Россией.

    Как борца за независимость башкирского народа от России.

    Однако интересная метаморфоза.
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    Анонимно 22 апр
    дешевый юмор у этогоо руслана , ниже плинтуса
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    Анонимно 22 апр
    давайт встретимся, я преподаватель истории, попробую обьяснить историю Салавата Юлаева.
    Ответить
    Анонимно 04:54
    Друже объясните...Я может чего!то не понимаю. Но вроде Башкирия это часть России, а тут восхваляется герой, типа, получается, боровшийся с ней, и даже на гербе он изображен, и главное то преподносится он в истории, как тут сообщают, именно как борец за независимость от Москвы, и все это так сказать на официальном уровне....Ни чего не пропустил?
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    Анонимно 06:28
    Любой власти необходимо сотворить "героев" для народа.
    Ответить
    Анонимно 18:47
    нет не верно, Салават Юлаев боролся не против России, а против конкретных действий имперских властей, а именно против увеличения "налогов", нарушения вотчинных прав на землю и др. нарушений прав башкир, закрепленных при присоединении башкир к Российской империи
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    Анонимно 20 апр
    для кого-то он и бандит а для своих он освободитель и защитник своего народа
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Кто был вашим гидом? Ф.И.О. озвучьте, пожалуйста. Будем привлекать к отвественности. Изображение С.Юлаева - в официальной государственной символике республики - на гербе. Так что вашего поганого гида со скверным языком можно привлечь к отвественности.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    учи историю.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Салават обычный человек, а тархан просто нацики башкирские, лично по этому факту только сужу, подняли шум из-за того, что и так всем известно
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    чувствуется что разговор был в стиле 90х .наверное правоохранители должны за этой группой подростков внимательно проследить и направить их по правильному пути.а артистам тупоголовым посоветовал бы заниматься своим промыслом нечего лезть в историю народов России,чтобы потом из-за своих слов не напрягать правоохранителей.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Екатерина ii была немецкой шпионкой. заговорщицей и при её активном участии был убит истинный царь Петр iii, она по вашему не бандитка?
    Ответить
    Владимир Бранцев 10:46
    При Екатерине крым стал Россией.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Башкиры не могут быть бандитами - башкиры с рождения бунтари, это в их крови.
    Ответить
    Анонимно 11:30
    А есть скрываемые факты, что Емельян не был бандитом, а воевал за свободу своей страны. А методы тогда у всех были одинаковы. Историю пишут победители. Победил бы Гитлер еще не известно что написали бы об нас, варварах.
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Почему он бандит,что это за экскурсовод такой,живя в Башкортостане,поливает грязью Салавата Юлаева.Это защитник народа.Шовинистку-экскурсовода привлечь к ответу.
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Бойцоская команда-звучит грозно. Как зондеркоманда.
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    суровые
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    как ингуши что ли?
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    у вас была статья писателя про героя. где она?
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    А Ермак не бандит?
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Молодцы ребята! Если каждый походя начнет ёрничать над национальными героями, далеко пойдём!!!
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Сталин в молодые годы тоже был бандитом...
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    как был, таким и остался
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    а выглядят как типичные гопники
    Ответить
    Анонимно 21 апр
    Артист тоже самое говорил— вы продолжаете повторять У этих людей нет желания быть тихо-
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Молодцы ребята! Не побоялись . Пресекать нужно такие оскорбления.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Чего не побоялись? 15 человек за одним арт-директором?
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Парни- Красавы! Такие гадские поступки нужно жестко пресекать!
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Что позволено чеченцам ,не позволено башкирам.Посмотрим,чем дело закончится,если не привлекут по статье экстремизм,значит с вышестоящими, согласовали.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Чеченцам позволено ровно столько сколько и тебе тоесть то что позволено законом .я чеченец ее втягивай нас и вэти разборки у вас без коммента про нас ни как .
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Уважение Вам от татар!
    Ответить
    Анонимно 18:49
    Рахмат, и вам не хворать)
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Выглядит угрожающе
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    И что за условия? Вот и 21-е. Директор вас киданул
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    продолжение где??? сегодня 22.04!!!
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    молодцы
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    идиотизм зашкаливает
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    ничего себе
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    За права угнетенных и бедных, как Спартак, Чапаев, Ленин, ЧеГевера, против тостосумов и их поспешников
    Ответить
    Анонимно 00:17
    Да! Особенно Ленин, который в самые голодные годы страны, после гражданской войны купил себе два Роллс Ройса (за золото).
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    молодцы Башкиры! достали эти псевдоюмористы
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    в каком он месте то герой?
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    в те времена народ был угнентен и не имел никаких прав ,республика была разъеденена по маленьким кантонам,и переход из одного кантона в другой бвл только с разрешения,огромные налоги, и запрещалось, ковать метал без разрешения, а так же стравливали сами кореные народы заставляя своих бить своих же плеткой за наказание был в те времена какойто генерал шовинист, не помню кто по нации его потом свои за его жестокость в российской армии и убили же так он очень самым жестоким сподвижником всех угнеиений, и он сам об этом открыто говорил, против всего этого в таких тяжелых условиях поднялся салават юлаев, в этом он и герой
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Афарин. Бошкортар
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Специально посмотрел эфир. Просто типочки поехали "заяснить" им только повод дай. Там даже оскорбления не было. То есть теперь у нас весь юмор в стране нужно через ММАшников редактировать, вдруг им не понравится. Пусть не за Белым бегают и потом говорят мы крутые, а на арене доказывают, а то что-то топовых бойцов этот клуб не сделал
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Согласна полностью,Салават Юлаев бандит.А как еще назвать человека,который дезертировал из армии и присоединился к бунтовщикам?Поддержал мужика,который выдавал себя за царя?Этот "царь" кстати убивал и насиловал,грабил,а ВАШ НАЦ.ГЕРОЙ это поддерживал!Вы можете и дальше считать его героем,это ваше личное ощущение истории и показывает уровень ваших знаний истории,но заставить уважать и верить,что ваш "герой" - это настоящий герой вы не сможете! И ваша агрессия и угрозы только подтверждает обратное.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    А ваши герои- Салтычихи, Иваны Грозные.про которого до сих пор доброго слова не скажут Тогда зачем русские за Пугачевым пошли, любимая и добрая Екатеринушка чем не удовлетворяла?
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    чапаев тоже бандит??? предал царскую армию встал на сторону народной армии...
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Возвращаемся в средневековье, ещё к беспределу 90-х.
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Времена сейчас такие... с каждым разом всё меньшую роль будет играть "повод"...
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Более бредового поступка сложно придумать. Вообще, строить из себя обиженных и оскорбленных дело совсем не почетное. Уверен, что пацаны в истории даже не копались, никаких исторических книг и документов не изучали, а выводы о "герое" сделали на основе мифов, пересказов и "потому что так все башкиры должны считать". Вообще кого-то нагибать из-за "героев" - это средневековье какое-то. Обычно этим страдают именно малые народы. Для меня, например, нет никаких героев, хоть русских, хоть башкирских, хоть бурятских. Пусть кто что хочет, то и говорит про исторических персонажей. И кто тут хотел гида привлечь? Как вы это собираетесь делать? Будете в суде доказывать на основе исторических данных, что Салават Юлаев не бандит? Вы доктора наук по истории что ли?)) Напоминает верующих, которые обижаются на все подряд и бегают вечно оскорбленные, как только закон приняли
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    к примеру, я скажу публично, что ваша мать проститутка, а ваш отец ее сутенер. Это публичное оскорбление, на которое вы можете не реагировать, чтобы не совершать "бредовых поступков", и молча его съесть. Вас ведь устраивает такой расклад?
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    А за усики не предъявили походу не врал
    Ответить
  • Azamat Khasanov 22 апр
    Анонимке от 17:53
    Доброго дня. Увы, все анонимно пишут... Боятся чтоль?
    Итак Ваши рассуждения имеют право на жизнь, но историю народа не перепишешь. Салават Юлаев национальный герой и точка. Споры уместны но на уровне субъективного мнения. Кстати выскажу и свое относительно дезертировал... Я бы тоже дезертировал и вернулся домой защищать свой дом, мать, свою историю! Осуждаете? Имеете право! Но меня так атай воспитал.
    И к сожалению сами разделили на ваши и наши. Мы то башкиры а вот вы кто???
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Вы определитесь башкиры с кем вы с Российским государством,или поддерживаете его противников...
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    бытьв россии не значит быть рабами , так не пойдет, мы два равноправных народа, и многие принципы сущесвования были заложены в ссср сей час от них отходят и пытются сформулировать новые, из этого должно что то получится, но в башкирии что не крупное предприятие что не комбинат что не завод, все офис в москве, и деньги туда утекают, современые системы управления!?, где федерализм?
    Ответить
    Azamat Khasanov 22 апр
    Уточните что вы имеете ввиду под противниками? Насколько мне известно речь сейчас о том что сказал Белый в контексте Салават Юлаев бандит.
    И еще...
    Республика Башкортостан входит в состав РФ дальнейшее обсуждение противники, наши ваши - мне квентиписуально
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Башкиры вошли в Россию добровольно,вообще-то.Централизация всегда в России была такой.Вам никто не предлагает быть рабами,хотите московскую зарплату едьте в Москву,кто вам мешает.Большевики давно в правах всех уровняли.Россия неблагодарным башкирам дала все,сделала из вас нацию,дала республику где вы меньшинство,нарезали вам земли с русским и татарским населением.А Салават для России явно не герой.Ездить за него разбираться глупость.А если в Башкирию приедет разбираться команда к кому нибудь запугивать.
    Ответить
    Анонимно 18:40
    Никто башкирам ничего лишнего не нарезал, наоборот от исторической Башкирии отрезали земли нынешних Челябинской, Оренбургской, Самарской областей, где и поныне живут башкиры
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Долго регистрироваться
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    быдло очередное,с юмором вообще туго
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Так вы определитесь там, против действующей власти если воюешь - ты герой или экстремист, а то непонятно как-то. В принципе, Дудаев, Басаев и им подобные примерно тем же занимались.
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Салават был разбойником бандитом - факт
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    кстати, он не был любителм ислама
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    а что все пишут анонимно???
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Молодцы ребята! Горжусь Вами!
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Кому не нравиться не лезьте,сами без Вас разберемся,своими делам занимайтесь!!
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    сталин!вот кто бандит!!!
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Я был несколько раз в Башкирии. Нормальные люди, юморные. Может просто не с теми встречался, но ничего плохого сказать про них не могу.
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Все вы не правы !!!!у каждой культуры свой герой свой освободитель и защитник есть, мы Россияне неважно национальность и нужно уважать друг друга,в этом сила и сплочённость!
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Егетлар молодцы.Сойлашеп тормаска кирак анын белан.Тотып аннатырга.Ул уфалар аздылар ул.Алырнын иленнан коцерта колеп утырганда.Аплодисменты биреп утырганнар.
    Ответить
    Анонимно 00:20
    а чё на латиницу не перейдете? чтоб как турки (язык тюрский)
    Ответить
    Анонимно 16:56
    так у башкир, татар, казахов и многих других до кириллицы и была латиница, потом сталин в обязаловку перевел на кириллицу, несколько лет назал татары хотели вернуть себе латиницу, но верный последователь сталина - путин запретил.
    Ответить
    Анонимно 05:55
    опозорили Башкирию 10 гопников. Вот их и надо осудить за порчу репутации Республики
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    для этих ребят он просто символ! Символ их родины. Поэтому они правы. А в историю лучше не лезть все равно не разобраться!
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Это точно!!!
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    этот белый несет свой бред пропаганду алкоголя,наркотиков,проституции и разных низменных инстинктов это не юмор у него а диверсия в случае с башкирами провокация
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Не зная историю башкирского народа, прошу не комментировать то, чего не знаете. Создается такое ощущение, что некоторым просто хочется поспорить. Мы, башкиры, знаем и гордимся своим героем!
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    А правду вы башкиры хотите знать про своего героя или нет.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    правильно сказано, нельзя трогать народ и если Руслан этим занялся будь добр просто выйди к 15 парням и поясни им что такая вот шутка удачная или не удачная, при этом слабо сомневаюсь что эти ребята будут бить кого то, они адекватные и хотят прояснения (ни когда не видел чтобы башкиры кого то толпой избивали)
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    То, что башкиры добровольно присоединились к российской империи - чушь. Сказки. Империя строится путем завоеваний и насилия. Это о знании истории. Равноправие представителей разных национальностей - тоже не правда, как и сказки о демократии. Но не об этом речь.
    Каждый человек имеет право на свое мнение. Любой разумный человек (особенно публичный) должен следить за языком и думать о последствиях сказанного. Хотя, кто такой Белый? Пфффф...ничего удивительного. Не стоит так близко воспринимать слова комика такого уровня.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Да, башкиры не входили в состав Русского государства добровольно.Потому,что не было такой нации как башкиры.Входили отдельными родами татары Ногайской Орды и татары Сибирского Ханства на протяжении длительного времени.Образовалась нация из служивого сословия.Какое ущемление прав башкир сейчас,кто виноват ,что башкиры не говорят на своем языке,женитесь на своих башкирках,кто мешает.Полная свобода религии.Сами башкиры,татары не разговаривают на своем,а русских хотят заставить его учить.У чеченов принято ,что два чеченца между собой должны разговаривать на своем родном,кто вам мешает,и кто вас ущемляет.
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Живем, то мы в Башкирии, но это таже Россия, и живут здесь не только башкиры, но и русские и все другие народности нашей огромной Родины, и история у нас одна, где нас учили и воспитывали на каких-то идеалах, некрасиво говорить, что национальный герой большой Республики Башкортостан - бандит. Руслану Белому за языком следить надо
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Каждый гордиться тем, чем хочет гордиться! И не факт, что для остальных это повод гордиться! У каждого свое мнение и побеждает мнение большинства. Самое главное чтобы натуралов было большинство!!!
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  • Анонимно 22 апр
    Все регалии и звания, когда либо присвоены людям в истории - относительны. Салават Юлаев, относительно небольшого скопления людей, которых "угнетали" и не давли спокойно жить - герой и революционер. Относительно правительства - которое существовало в то время - он мятежник и бандит. Но, неизменно, он историческая личность башкирской национальности и культуры. К тому же, неплохой поэт. Странно, что здесь не сказано об его стиха совсем ничего. А Руслан Белый, просто юморист, и его работа - это стёб и сарказм. Юмористы высмеивают все правительство и всех знаменитых личностей, и к этому нужно относится с юмором и иронией. Организованная поездка за юмористом - это дикость. Не удивлюсь, если следующий стендап Белого будет об этом.
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    Гапал Эргашев 06:37
    высмеивать историю - кощунство!
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  • Анонимно 22 апр
    Ездить разбираться за Салавата глупость. Башкиры вас толкают на тупиковый путь национальных разборок.Ведь вы тоже уязвимы.Куда мы придем в итоге.
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  • Анонимно 00:39
    Я считаю, что спортивный десант нужно выслать также ко всему руководству ТНТ и к Ксении Собчак лично.
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  • Анонимно 03:33
    На мой взгляд, проблема яйца выеденного не стоит. Надеюсь, что дело не дойдет до насильственных действий.
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  • Анонимно 06:47
    Башкирии ,нечем больше по-моему гордится,как Салават Юлаев ,возвели его накакой то пьедестал.
    И одно и тоже ,а эти парни в статье действуют как колхозники .
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  • Анонимно 06:56
    Ребят ну это же святое у Башкир , даже хоккейная команда есть в честь Салават Юлаева , улицы названы в его честь я когда бывал в Башкирий даже был знаком с человеком тоже звали так же , так что это святое ,а Белый не знаком с этим
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  • Анонимно 08:20
    Для своего народа Салават герой. Для правительства того времени он бунтарь и бандит. А давайте вспомним про то правительство! Екатерина 2 незаконно свергшая законного правителя, допустившая кровопролитный бунт является нормальной императрицей? А Салават он наш герой, герой своего народа!
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    Анонимно 12:48
    соглашусь
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  • Анонимно 08:28
    В Мордовии стоит памятник Емельяну Пугачеву. Но для Мордвы это норма, они до сих пор думают что живут как в фильме "бумер".
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  • Анонимно 08:48
    комплексы и бедность - вот причины всех этих споров
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  • Анонимно 08:48
    1. Р.Белый имеет право на свою точку зрения
    2 Ему кто-то пишет тексты.
    3. Он известный и богатый человек, имеющий достаточные связи, а значит эти 15 фраерков, скорее всего САМИ будут выполнять УСЛОВИЯ в очень скором времени.


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  • Анонимно 08:56
    Спортсмены, иногда нужно работать головой а не пороть горячку. Данный вопрос можно и нужно решать юридически, а не устраивать гонки по стране. Подать исковое заявление в суд по месту проживания истца т.е. в г. Уфа за оскорбление или по какой нибудь другой статье. Пусть этот неумный Руслан Белый-Синий -Голубой и т.д. приезжает в местный суд и доказывает, обосновывает свой черный юмор. С уважением к вашему желанию отстоять честь Республики и Салавата, но не к вашим действиям.
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  • Анонимно 09:03
    Все пишут анонимно. Видимо, анонисты (я знаю как пишется) или боятся, что к ним заявится бойцовская команда?
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    Анонимно 09:14
    Написал аноним...
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  • Анонимно 09:04
    да хрен с этим салаватом вообще!!!
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  • Анонимно 09:20
    Немного о батыре Салавате Юлаеве!
    Салауат Юлай аль Азналы был образованным, окончил мадрасе (Исламская школа) Начал борьбу против власти России будучи 19 летним юношей, вместе с отцом и со своими братьями.
    Он не просто национальный герой башкир, и мищар, нет, он более высок положением, ибо он герой всей Исламской Уммы,всех мусульман, который сражался с не справедливостью куфра (системы неверия) попал в плен и умер шахидом (мученической смертью мусульманина) в пытках в каторге, где он был казнён русскими кяфирами за не желание пойти на компромисс с властью которая обещала ему блага этого мира, взамен на служение России, но он как истинный мусульманин жил не только ради мирского. Он не пожелал предать свой народ, веру, убеждения, и принял смерть шахида, после 27 лет мучений в каторге, где он провёл всю свою молодость.

    Салават Юлаев - легендарная личность которому нет подобных в истории России. Он символ веры и мужества, непоколебимости и стойкости духа.
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    Анонимно 09:52
    То,что вы сейчас написали это просто сказка,как про Илью Муромца.Плюс прислали религиозную составляющую.
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    Анонимно 11:36
    Посети город Палдиски в Эстонии, где был на каторге Салават там ему памятник стоит
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    Анонимно 11:40
    Пишут тут в основном те которые про свое прошлое понятия не имеют, кто они кто ихние предки
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    Анонимно 10:29
    Причём здесь, вообще сам Салават Юлаев ! Была шутка, и что теперь. про Чапаева с Петькой, партизан и прочих героев ВОВ и гражданской, а также богатырях, каких только анекдотов и шуток не было, никто не бегал и ультиматумы не объявлял. А тут началось, то осетины про девочку из эскорта, теперь башкиры про Салавата, ну давайте вообще юмор как жанр отменим, начнём в каждой шутке обиду искать. Говорят же, что неумение смеяться над собой - признак глупости.
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    Анонимно 11:35
    В точку
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    Анонимно 14:58
    Белый поставил под сомнение статус национального героя целого народа, а без героя нет народа. Он посмеялся над родным языком целого народа, который мы очень любим. Он оскорбил всех женщин целого народа, идя на поводу навязанных европейских стандартов красоты. И все за один вечер. Так накосячить еще постараться надо. Башкорттар, подписывайте петицию. Ищите "Руслан Белый" на сайте change точка org.
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  • Анонимно 10:09
    Башкиры добровольно пошли под власть России. У них и истории то своей нет. Один Салават Юлаев.
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    Анонимно 18:32
    присоединение было условно добровольным, под впечатлением "присоединения" казани, в ходе которого город был сожжен и вырезано все ее население, включая женщин и детей, иного выбора у башкир кроме как "добровольно" присоединится не было.
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  • Анонимно 10:29
    Задели за живое. Это у Белого юмор такой. Давайте против него санкции введем и не пустим больше в Башкирию. Это сейчас так модго.
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  • Анонимно 11:11
    Если Салават святое,то зачем надо было хоккейный клуб так называть,как звучат эти слова Салават проиграл,опустился ещё ниже,,Салавата сделал ,,Металлург,,.Салават провел плохую игру,.Башкиры вот,это вас не задевает.
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    Анонимно 18:28
    теплое с мягким не сравнивай
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  • Анонимно 12:11
    Фото - на вид обычные гопники.
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  • Анонимно 13:25
    обе стороны не правы и немного перегнули, а сми делают сенсацию... кем бы ни был Салават, он башкирский герой, поэтому надо аккуратнее в высказываниях. Не задача Белого низвергать героев, причем не своего народа... Ну а пацаны, базарящие по-пацански, тоже не лучшую рекламу региону сделали...
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  • Анонимно 14:20
    21 первый век, взрослые вроде парни. Вы не думали, что для остальных адекватных людей вы выглядете смешно? Ну понтанулись, да ток такие понты на сельских дурех уже и то , наверное, не подействуют
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  • Анонимно 14:24
    Посмотрел ролик... Ну всё теперь всё понятно!
    Ответить
  • Анонимно 14:46
    Интересно, а если все поклонники белого из центральных регионов России поедут в уфу разбираться за белого что будет???
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    Анонимно 16:57
    милости просим)
    Ответить
    Анонимно 18:18
    Да,милости будете просить и извиняться.
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  • Анонимно 15:15
    Приехала толпа головорезов
    наводить страху на бледного худого комика.
    Вдруг позовет Бульдога с Мартиросяном, а еще хуже команду USB, быть тогда беде.
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  • Анонимно 16:10
    1. жоржик. Салавату Юлаеву, сподвижнику Емельяна Пугачёва в столице Башкирии поставлен памятник;
    2. если Вы против этого, то как то отреагируйте, так скажем;
    3. если Вы хотите сказать, что у нас, в России на межнациональные отношения стали меньше уделять внимания, чем при товарище … когда, насильно, (как говорят сейчас) безграмотных всех национальностей ЗАСТАВЛЯЛИ изучать русский и родной язык и по разнарядке ЗАСТАВЛЯЛИ детей рабочих и крестьян получать ВЫСШЕЕ образование, то Вы правы - кроме ПВВ ни кто вообще ничего;
    4. кто в безграмотной на 98 % российской империи знал латиницу?
    5 интересный мы народ, особенно интеллигенция - почему русские помещики (дворяне всех национальностей) имели право:
    5.1. торговать крепостными;
    5.2. первой брачной ночи и просто так…
    5.3. пороть крестьян на конюшне;
    5.4. присваивать результаты труда крепостных;
    и это в Ваших головах нормально, а вот крепостным и прочей голытьбе хоть раз НЕЛЬЗЯ было поступить так же с помещика-ми?
    6. – не судите, да не судимы будете;
    8. ребята, видимо потому, что большевиков во власти нет, и заставлять учиться некому (не попам же и прочим) не знают законодательство, и пытаются собственными силами защитить то, что для них свято, вместо обращения в компетентные органы, так скажем…
    9. вот после публикации эти органы может и примут меры, только вот к кому?
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  • Анонимно 16:13
    Отвечаю одному анонисту, который пишет, что у Башкир истории то нет, кроме как Салават Юлаев. Если бы мы начали ставить памятники всем своим национальным героям места бы не хватило по устью реки Белой. А если Вы не читали Башкирские эпосы, признанные всем миром, то о чем можно с Вами говорить. А этот белый с голубоватым эффектом намутил и сбежал, а парни молодцы!!! А под предводительством САЛАВАТА ЮЛАЕВА к Вашему сведению были разные народы из разных сословий. А боролись они за свои права.
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    Анонимно 17:08
    Это знаменитый баш, кыртский стиль ответа,оскорбить и не ответить и соврать.Эпос Урал батыр ваш полная подделка начала 20 века,написан по фольклерным мотивам.Нет подлинника.Какие признанные международно эпосы?Нет у башкирского сословия ни героев,ни древних произведений.
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  • Анонимно 16:22
    Куда смотрит ФСБ? Национализм надо душить в зародыше, пока все кровью не умылись
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  • Анонимно 17:43
    Они молодцы , мы должны пресекать такое !! Язык взяли , так теперь и героя хотите почти отобрать , урыстар инде урыстар ...
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