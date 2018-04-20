Бойцовская команда из Башкирии поймала Руслана Белого в Ульяновске
Бойцовская команда «Тархан» из Башкирии сообщила, что догнала комика Руслана Белого в Ульяновске. Видео записал основатель команды Динар Умар.
В кадре его товарищ рассказал, как пообщался с директором артиста.
По словам бойца, директор Белого пообещал выполнить некие «условия».
«После встречи с директором Руслана Белого, так скажем, были оговорены кое-какие условия. Я надеюсь, что сам Руслан Белый и его директор выполнят эти условия, обещанные условия. Я считаю, что они обязательные, [эти] условия. И эти условия должны быть выполнены до 21 апреля 2018 года», — сказал представитель команды.
Напомним, что в Башкирии резко отреагировали на опубликованное выступление комика в Уфе. Среди шуток Белый предложил жителям Башкирии пересмотреть отношение к национальному герою республики Салавату Юлаеву. Артист назвал его разбойником и бандитом. Что повлекло за собой волну осуждения.
комментарии
С удовольствием ответят, мне кажется!
Лично мне смешны все эти выкрутасы нацменов. Чего вы все делить собираетесь? Веками жилы нормально и тут вам чего-то надо доказать. Раз такие умные, то сделайте из своего местопроживания вторую Калифорнию, вот тогда и докажите, что вы чем-то лучше других. Ах да, ведь тогда работать придется - это вам не тряпками махать и толпой на одного лезть.
Если не ошибаюсь то в офицерском чине.
Но когда получил весточку из дома что там кто-то попытался у его отца отжать землю. Типичный рейдерский захват. Нарушил присягу и убежал домой.
Потом присоединился к всероссийскому крестьянскому восстанию Пугачёва.
Раскручен был именно и исключительно при советской власти русскими большевиками и коммунистами. Как борец с Царским режимом, угнетавшего народЫ Российской Империи.
Сейчас все бывшие башкирские комсюки, КПССники и прочие бывшие советские партийные работники преподносят Салавата Юлаева как борца с русскими и Россией.
Как борца за независимость башкирского народа от России.
Однако интересная метаморфоза.
Доброго дня. Увы, все анонимно пишут... Боятся чтоль?
Итак Ваши рассуждения имеют право на жизнь, но историю народа не перепишешь. Салават Юлаев национальный герой и точка. Споры уместны но на уровне субъективного мнения. Кстати выскажу и свое относительно дезертировал... Я бы тоже дезертировал и вернулся домой защищать свой дом, мать, свою историю! Осуждаете? Имеете право! Но меня так атай воспитал.
И к сожалению сами разделили на ваши и наши. Мы то башкиры а вот вы кто???
И еще...
Республика Башкортостан входит в состав РФ дальнейшее обсуждение противники, наши ваши - мне квентиписуально
Каждый человек имеет право на свое мнение. Любой разумный человек (особенно публичный) должен следить за языком и думать о последствиях сказанного. Хотя, кто такой Белый? Пфффф...ничего удивительного. Не стоит так близко воспринимать слова комика такого уровня.
И одно и тоже ,а эти парни в статье действуют как колхозники .
2 Ему кто-то пишет тексты.
3. Он известный и богатый человек, имеющий достаточные связи, а значит эти 15 фраерков, скорее всего САМИ будут выполнять УСЛОВИЯ в очень скором времени.
Салауат Юлай аль Азналы был образованным, окончил мадрасе (Исламская школа) Начал борьбу против власти России будучи 19 летним юношей, вместе с отцом и со своими братьями.
Он не просто национальный герой башкир, и мищар, нет, он более высок положением, ибо он герой всей Исламской Уммы,всех мусульман, который сражался с не справедливостью куфра (системы неверия) попал в плен и умер шахидом (мученической смертью мусульманина) в пытках в каторге, где он был казнён русскими кяфирами за не желание пойти на компромисс с властью которая обещала ему блага этого мира, взамен на служение России, но он как истинный мусульманин жил не только ради мирского. Он не пожелал предать свой народ, веру, убеждения, и принял смерть шахида, после 27 лет мучений в каторге, где он провёл всю свою молодость.
Салават Юлаев - легендарная личность которому нет подобных в истории России. Он символ веры и мужества, непоколебимости и стойкости духа.
наводить страху на бледного худого комика.
Вдруг позовет Бульдога с Мартиросяном, а еще хуже команду USB, быть тогда беде.
2. если Вы против этого, то как то отреагируйте, так скажем;
3. если Вы хотите сказать, что у нас, в России на межнациональные отношения стали меньше уделять внимания, чем при товарище … когда, насильно, (как говорят сейчас) безграмотных всех национальностей ЗАСТАВЛЯЛИ изучать русский и родной язык и по разнарядке ЗАСТАВЛЯЛИ детей рабочих и крестьян получать ВЫСШЕЕ образование, то Вы правы - кроме ПВВ ни кто вообще ничего;
4. кто в безграмотной на 98 % российской империи знал латиницу?
5 интересный мы народ, особенно интеллигенция - почему русские помещики (дворяне всех национальностей) имели право:
5.1. торговать крепостными;
5.2. первой брачной ночи и просто так…
5.3. пороть крестьян на конюшне;
5.4. присваивать результаты труда крепостных;
и это в Ваших головах нормально, а вот крепостным и прочей голытьбе хоть раз НЕЛЬЗЯ было поступить так же с помещика-ми?
6. – не судите, да не судимы будете;
8. ребята, видимо потому, что большевиков во власти нет, и заставлять учиться некому (не попам же и прочим) не знают законодательство, и пытаются собственными силами защитить то, что для них свято, вместо обращения в компетентные органы, так скажем…
9. вот после публикации эти органы может и примут меры, только вот к кому?