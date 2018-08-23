«Заказчик кампании против Рустэма Хамитова, скорее всего, находится в Москве»

Политтехнолог Константин Калачев — о политическом клинче в Башкортостане. Часть 2

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев рассуждает в интервью «Реальному времени» о том, кто заинтересован в отставке главы Башкирии Рустэма Хамитова и почему у него достаточно шансов сохранить свой пост. Первую часть беседы см. здесь.

— Вы говорите, что Хамитов сейчас в тупике в истории с БСК: поддержать производство для него — значит огорчить тех, кому он обещал сохранение природных памятников Башкирии, и наоборот — идти до конца с общественностью, трепетно относящейся к природе, означает загубить производство. Но ведь выбор придется делать. И федеральная власть считает, что социальные волнения опаснее природных проблем.



— Ну, Хамитов же, в принципе, человек манипулируемый, ведомый и управляемый — так говорили его оппоненты. Хотя кто его знает? Ты, как глава региона, все-таки в первую очередь заботишься об экономическом развитии — и у тебя вырисовывается картина отсутствия сырья и отсутствия производства, а тут, оказывается, надо еще и выбирать: есть интересы работников предприятия и развития предприятия, то есть интересы реального сектора экономики, и есть национальные памятники республиканского значения. Но экономическая ситуация в стране такова, что многое в ней ухудшается, и в силу этого даже БСК становится для страны и Башкирии большой, серьезной компанией, несмотря на прибыль в миллиарды рублей, а не миллиарды долларов.

Тема очень сложная, но те, кто знают Хамитова, говорят, что он не является несгибаемым человеком для уступок. Но, мне думается, вся эта история с БСК — лишь повод для претензий к Хамитову, а не серьезная причина недовольства его персоной. Эта история во многом раздувалась и раздувается.

«Экономическая ситуация в стране такова, что многое в ней ухудшается, и в силу этого даже БСК становится для страны и Башкирии большой, серьезной компанией, несмотря на прибыль в миллиарды рублей, а не миллиарды долларов». Фото productcenter.ru

Кому-то, видимо, было нужно накопить кучу оснований для претензий первому лицу, набрать аргументов по мелочи, что человека пора менять. И получается, что БСК с возможным закрытием производства — это та самая капля, которая камень точит. И опять-таки, может быть, кого-то раздражает, что Хамитов был назначенцем Медведева. Но для отставки все-таки должна быть большая доказательная база — показатели социально-экономического развития, какие-то коррупционные скандалы, где был бы замешан глава региона и его окружение, можно даже использовать состояние здоровья главы региона.

Поэтому на первое место среди губернаторов-претендентов на вылет я бы Хамитова не поставил. К тому же у Владимира Путина может быть своя логика — нам, простите, недоступная.

— Вы выразили уверенность, что в 2018 году Хамитов может быть спокоен за свое место. А в 2019-м, когда срок его полномочий закончится? От чего и кого будет зависеть его будущее?

— Только от президента России. Да, сейчас можно как-то спекулировать на этот счет, но это бессмысленно. Конечно, картину для президента Путина формируют разные люди и с разнонаправленными интересами — у одних больше возможностей на него влиять, у других меньше: вопрос в том, кто зайдет к Путину последним в теме назначения губернатора и чье слово будет убедительным в отношении будущего того же Рустэма Хамитова и Башкортостана.

Но кому сейчас и в 2019 году нужна замена главы Башкирии? Игорю Сечину? А чего ради-то Сечину? Ему интересна своя компания «Роснефть», а никак не Башкортостан. Если говорить о том, что кто-то продвигает в губернаторы главу Уфы Ялалова, то тут тоже нужно серьезно подумать — кто? Тут очень сложно угадать характер отношений кремлевских чиновников — бывший шеф Хамитова Сергей Кириенко, конечно, не самый важный человек в вопросах назначения глав регионов, но какую-то роль все равно играет. Конечно, можно думать, что мнение о том или ином руководителе президенту Путину формируют и силовые структуры — именно по их данным иных губернаторов задерживали, а некоторых убирали без скандала. Как складываются отношения силовиков лично с Хамитовым, понять сложно. Пока понятно только одно — если идет кампания против Хамитова, то у нее должен быть заказчик. А он, скорее всего, в Москве, раз о скандале с БСК написала «Российская газета».

Да и ситуацию с историей про фонд жены Хамитова прекрасно можно было разрулить на местном уровне, если бы ты мог быть полновластным хозяином на территории республики.

«Кому сейчас и в 2019 году нужна замена главы Башкирии? Игорю Сечину? А чего ради-то Сечину? Ему интересна своя компания «Роснефть», а никак не Башкортостан». Фото kremlin.ru

— А силовики могут оценить то, что у Хамитова нет проблем с националистами и экстремистами?

— Претензии тут предъявляли только Рахимову. А к Хамитову по этой части претензий быть не может — на бытовом уровне в Башкирии нет проблем с национализмом. Если проблема национализма там и может быть, то только на межэлитном или внутриэлитном уровне. А проблема, скажем, пантюркизма вообще, по-моему, сейчас в российских регионах не стоит.

Но был бы человек, а вина найдется. (Смеется.) Пантюркизм уже не проблема, но если кто-то захочет, он найдет фактуру и против Хамитова. Но, на мой взгляд, если это и будет, то будет домыслами — не более.

— Почему внешне интеллигентный и спокойный глава Башкирии все-таки оказался героем неприятных для него новостей? Удивительно?

— Есть что-то в психологии Хамитова, что не позволяет ему выстроить систему отношений с союзниками, партнерами и покровителями таким образом, чтобы его позиции были абсолютно прочными. Все эти колебания с БСК и ранее с «Башнефтью» это доказывают.

Ну и к тому же у него несильная команда — вероятно, все упирается в те же личностные качества Хамитова. Хотя если вспомнить, что очень часто назначения президента Медведева носили случайный характер — мол, давайте человека поставим на время, а потом найдем сильного — это неудивительно.