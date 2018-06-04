«В Башкирии есть альтернативные шиханам источники известняка»

Уфимский геолог: уникальны ли башкирские шиханы?

В Башкирии не утихают дискуссии вокруг шиханов, о которых уже стало известно Путину и высказывался глава Минпромторга Денис Мантуров. Горой преткновения стал Торатау (Тратау), на котором стерлитамакская «Сода» (БСК) планирует начать добычу известняка. Против разработки выступили общественники и глава республики Рустэм Хамитов. Одна сторона конфликта заявляет об уникальности шиханов как природных памятников и с позиции духовного наследия башкир. Промышленники же считают, что только на Торатау имеются источники для производства кальцинированной соды, и в шиханах нет ничего сакрального. Кандидат геолого-минералогических наук Исхак Фархутдинов, возглавляющий кафедру геологии и полезных ископаемых БашГУ, в колонке «Реального времени» рассматривает эти палеорифы с позиции естественной науки.

Осталось только три шихана

Шиханы — это современные остатки древнего барьерного рифа, подобного австралийскому. Сейчас шиханы находятся на суше в виде изолированных возвышенностей. 280 млн лет назад эти коралловые рифы находились на дне пермского моря.

Состоят современные шиханы из четырех гор-одиночек: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау, образующих узкую цепочку, вытянутую вдоль реки Белой на 20 км, недалеко от городов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата в Республике Башкортостан. Самый высокий шихан — Тратау (или Торатау), его высота 402 метра над уровнем моря или 280 метров от подошвы.

На данный момент из четырех осталось только три шихана — Юрактау, Куштау и Торатау. От шихана Шахтау на сегодняшний день практически ничего не осталось, на его месте расположен карьер предприятия АО «Башкирская содовая компания», промышленная разработка которого началась в 1950-е годы.

От шихана Шахтау на сегодняшний день практически ничего не осталось, на его месте расположен карьер предприятия АО «Башкирская содовая компания». Фото youtube.com



Долгое время было непонятным, как шиханы достигают мощности в сотни метров, если необходимым условием образования рифовых массивов является мелководная обстановка. Академик Академии наук Республики Башкортостан М.А. Камалетдинов на примере Предуралья доказал, что рифовые массивы мощностью в сотни метров образовались за счет постепенного прогибания территории под воздействием надвигающегося с востока Урала — рифовые организмы надстраивали подводный массив по мере погружения области.

Памятник природы

Древние и современные рифовые массивы можно обнаружить во многих уголках нашей планеты. Сотни погребенных рифовых массивов тянутся в виде цепочки вдоль Уральских гор на более чем 2000 км. Из-за повышенной пористости в некоторых из таких погребенных рифовых массивах были обнаружены залежи нефти, в том числе первое месторождение «черного золота» в Башкирии, которое было открыто в 1932 году недалеко от современного города Ишимбай.

Уникальность трех стерлитамакских шиханов заключается в том, что они выведены на дневную поверхность и представляют собой геологический, геоморфологический, ботанический и зоологический памятник природы. Здесь насчитываются семь видов редких видов растений, занесенных в Красные книги РБ и РФ.

Огромное количество различных ископаемых растений и животных пермского периода можно обнаружить на склонах этих гор-одиночек — это мшанки, водоросли, губки, кораллы, брахиоподы и т. д.

«Шиханы — это уникальные палеорифы, выведенные на дневную поверхность палеорифы. Сохранение данных природных объектов — это важнейшая задача как ученых, так и всего общества». Фото Тимура Рахматуллина

Будущие геопарки ЮНЕСКО?

Эти природные образования обладают богатым запасом известняка. Альтернативные шиханам источники для добычи этой горной породы есть — это Гумеровское и Карановское месторождения, расположенные в 35 и 75 км от Шахтау. Конечно, качество известняка уступает чистым органогенным известнякам шиханов, а также расстояние транспортировки удорожит стоимость конечной продукции, но тем не менее производство соды можно осуществлять.

Шиханы — это настоящие геологические и ботанические музеи под открытым небом, подобные тем, что называются в мире геопарками ЮНЕСКО. У территории вокруг этих трех гор-одиночек есть все предпосылки получения статуса геопарка ЮНЕСКО.

Перефразирую высказывание выдающегося российского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева: «Разрабатывать шиханы ради известняка — все равно, что топить печку ассигнациями».

Шиханы — это уникальные палеорифы, выведенные на дневную поверхность палеорифы. Сохранение данных природных объектов — это важнейшая задача как ученых, так и всего общества.

Исхак Фархутдинов