«Неразумные люди не знают, что делают»: чем башкирская «Сода» ответила своим оппонентам?

Как «Башкирская содовая компания» оправдывалась перед защитниками шиханов

Накануне в Уфе руководители «Башкирской содовой компании» под сводом отеля «Шератон» собрали представителей масс-медиа и решили «без галстуков» довести свою позицию до общественности. Следует отметить, что ранее подобных массовых встреч с прессой не происходило. Раньше промышленники свои доводы обозначали через отдельные информационные ресурсы, политтехнологов, крупных чиновников и узнаваемых в Башкирии лиц. На «неформальном общении» побывал и корреспондент «Реального времени». Как и ожидалось, основной разговор был посвящен горе Торатау, на защиту которой встали многие жители республики и которую обещал сохранить глава РБ Рустэм Хамитов.

«Безальтернативная» Тратау

В Башкирии продолжается борьба за шиханы. Общественное мнение не на стороне промышленников, а «Башкирская содовая компания» пытается навести мосты с прессой. Поэтому промышленники решили собрать представителей СМИ, чтобы напрямую изложить свою позицию. Встреча прошла не в формате «пресс-конференция, а неформальное общение без галстуков».

Нужно заметить, что доводы представителей крупного бизнеса могут показаться достаточно убедительными, но вот точек стыковки между промышленниками и медийным сообществом настолько мало, что вряд ли это серьезно изменит их взаимоотношения.

Главная мысль

Ответ перед журналистами пришлось держать двум представителям «Башкирской содовой компании» — генеральному директору Ан Ен Доку и его заместителю Марине Бортовой, которая отвечает за работу с журналистами. Они попытались быть откровенными, представив данные, которые раньше фигурировали только в виде слухов.

По расчетам Роснедров, запасов нынешнего карьера БСК, Шахтау, хватит до декабря 2022 года. Минимум, который нужен для начала разработки нового месторождения, — 5 лет. То есть все сроки, по словам промышленников, уже упущены.

Ответ перед журналистами пришлось держать двум представителям «Башкирской содовой компании» – генеральному директору Ан Ен Доку и его заместителю Марине Бортовой. Фото proural.info



Единственную надежду они видят в получении нового источника сырья в разработку в ближайшее время. Подходящих вариантов два — расположенные по соседству с производством шиханы Тратау (Торатау) и Юрактау. Главная надежда на Тратау, ее запасов хватит не меньше, чем на 50 лет работы. 7 миллионов тонн известняка на этом шихане были разведаны еще в 50-е годы прошлого века и поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых. Но это лишь малая часть того, чем богата Тратау. Если БСК удастся заполучить гору в ближайшее время, есть шанс избежать остановки производства — пока будет идти согласование документов, завод сможет работать на уже изведанных запасах.

Гумеровское месторождение и новые технологии

Результаты разведки на Гумеровском месторождении, расположенном в 40 километрах от завода в Стерлитамаке, которое власти республики предлагали содовикам в качестве альтернативного источника сырья, показали, что содержание оксида кремния в местном известняке в три раза выше нормы (норма — 0,5 процента от общей массы).

— Любое оборудование, любого завода будет выведено из строя при использовании этого сырья, — заявила Марина Бортова. — Те, кто нам его предлагает, тоже это знают, видели отчеты и, словно издеваясь, вновь предлагают Гумеровское месторождение.

На вопрос, можно ли удалить оксид кремния из сырья, было заявлено, что это возможно только в лабораторных условиях. В промышленных масштабах подобное невозможно. Интересовались представители медиасообщества и новыми технологиями производства соды, о котором говорят противники разработки шиханов.

— Я могу назвать 10 разных способов получить соду, но в размере не более 10 тысяч тонн, а дальше встает вопрос, что делать с побочным продуктом? — заметил Ан Ен Док.

Результаты разведки на Гумеровском месторождении, расположенном в 40 километрах от завода в Стерлитамаке, показали, что содержание оксида кремния в местном известняке в 3 раза выше нормы. Фото Радика Вахитова

Каранское и Худалазовское месторождения

Каранское месторождение было отвергнуто сразу после геологоразведки, которая прошла в 2012 году. Выяснилось, что качественного сырья там нет.

20 тысяч тонн известняка привезли с Худалазовского месторождения и сожгли в печах Стерлитамака. Высокое содержание оксида кремния дало образование стеклообразной массы и «закозление» печей. Печь потом несколько месяцев стояла на ремонте.

О Куштау и Юрактау

— Честно говоря, у нас было такое распоряжение — проверить Куштау, — отметила Марина Бортова, рассказывая о второй геологоразведке на шихане Куштау в 2016—2017 годах (первая геологоразведка была произведена в 2006—2008 годы). Результата разведки — большие примеси карбоната магния. В несколько раз выше нормы. К тому же вокруг этого шихана множество поселков, река…

Запасов известняка на другом шихане, Юрактау, хватит максимум на 25 лет. Склоны горы в лесах, рядом есть водоемы — река Белая и озеро. Промышленники уверили, что не смогут вести там разработку, не причинив экологии ущерб, и вариант с этим шиханом они отмели.

О статусе памятника природы

Главный аргумент защитников шихана — Тратау с 1965 года носит статус памятника природы. По словам представителей БСК, статус памятника природы снимается региональными властями с согласования Минприроды России. В марте 2015 года правительство Башкортостана обратилось в правительство России с запросом о снятии статуса памятника природы с Тратау. В апреле 2015 года был получен положительный ответ от федерального правительства. Почему дальше все приостановилось, руководство компании не знает.





Запасов известняка на шихане Юрактау хватит максимум на 25 лет. Фото ksani-mamontova.livejournal.com

Об альтернативном производстве и сакральности Тратау

— Неразумные люди не знают, что делают, — был ответом на вопрос о новом содовом производстве, которое собираются построить около Стерлитамака. По словам Ан Ен Дока, преимущество БСК перед остальными производителями соды заключается в том, что они берут половину сырья, а вторая половина идет на цементное производство. Рентабельность цементников составляет 5-6%, и их расходы подорожают минимум в два раза.

Самая «педалируемая» защитниками шиханов тема о святости Тратау тоже не осталась без внимания.

— Я не буду рассказывать о признаках сакральности, потому завтра они там (на Тратау — прим. ред.) появятся. Сакральность здесь больше искусственная.

О «Крымсоде» и Березниках

В Стерлитамаке выпускается ежегодно 1 миллион 700 тысяч тонн соды. На вопрос, смогут ли другие производители в стране, а их на сегодняшний момент два, заместить этот объем, представители БСК дали однозначный ответ — «нет».

«Крымсода» выпускает 660 тысяч тонн кальцинированной соды. Состав известняка там абсолютно чистый, без примеси, но нарастить производство невозможно — у компании нет доступа к водным ресурсам.

Марина Бортова отвечает за работу с журналистами. Фото mkset.ru

Второе производство в стране — в пермских Березниках. Там выпускают 600 тысяч тонн в год. Известняк с примесями, карьер в 80 километрах от завода и себестоимость его высока. 60 тысяч тонн – это максимальный объем, на который можно нарастить там производство.



О немцах и инвестициях

Немецкая компания «Хельденберг цемент Рус», которая тоже получает известняк с Шахтау, в отличие от БСК, не ведет активной борьбы за новую сырьевую базу. Почему?

— Они предприняли попытку провести геологоразведку на Новошиханском месторождении (около Тратау — прим. ред.), но получили по носу. Сейчас «Хельденберг цемент» полностью свернул свою инвестиционную программу. Мельницы, которые закупили несколько лет назад, до сих пор не установлены.

Попутно содовики заметили, что у немцев много заводов по стране и они сильно не пострадают от потери одного производства, а вот БСК придет конец.

О плане Б и сроках

На вопрос, существует ли план Б на случай, если Тратау не отдадут под разработку, Ан Ен Док отметил, что в таком случае встанет вопрос о закрытии инвестиционной программы, начале консервации оборудования в Стерлитамаке с целью переноса части его в Березники, но затем отмел все варианты, заметив, что альтернативы нет.

— Почему вопрос 10 лет не решался? – заметил он. — Нам всегда говорили, что вот-вот решится, но потом все отскакивало.

Содовики признали, что длительное время не пытались апеллировать к общественности, считая, что ее привлечение — путь нерациональный.

Конгресс-холл — подарок владельцев БСК

На встрече промышленники впервые сообщили о том, что в 2013 году, когда происходило объединение производств «Сода» и «Каустик» в «Башкирскую содовую компанию», частные акционеры безвозмездно передали республике здание «Конгресс-холла» в Уфе, которым владели. Сделано это было для того, чтобы дать возможность подготовиться к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые состоялись в 2015 году. Все основные встречи и заседания саммитов проходили в «Конгресс-холле».

На вопрос, почему состав акционеров БСК не прозрачен, что порождает массу слухов, был получен ответ, что все раскрытие информации о владельцах происходит в рамках федерального закона и все контрагенты имеют данные о том, что это за люди, которые владеют 61,7% акций компании. Но учитывая, как активно БСК начинает открывать карты, возможно, что совсем скоро нам «огласят весь список».