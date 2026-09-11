Ренат Хабибуллин: «Важно сохранять баланс и не впадать в сентиментальную архаику»

Режиссер «Архива Тукая» — о критике, прокате, а также героях прошлого и настоящего

Ренат Хабибуллин (слева) и сам снялся в фильме. Фото: предоставлено Ренатом Хабибуллиным

Режиссер и писатель Ренат Хабибуллин представил на фестивале «Алтын минбар» фильм «Архив Тукая» (12+) — по сути, единственную художественную картину, посвященную поэту и показанную зрителям в год 140-летия уроженца села Кошлауч. В интервью «Реальному времени» он рассказал о том, как создавалась картина и насколько татарстанскому кинематографу нужны ленты о героях.

Тукай из Дербышек

При всем величии поэта художественных фильмов о нем немного. Картина «121» (12+) Салавата Юзеева 2007 года — экспериментальное мокьюментари о Тукае в формате интервью в здании номеров «Болгар», которые скоро снесут. Сюда же идет герой фильма «Небесные врата» («Күк капусы ачылганда», 12+) Фарида Давлетшина 2012 года. В нем артист Мират Бурханов (Ильфат Камалиев) в поиске решения внезапно упавшей на него роли Тукая начинает общаться с поэтом. К слову, съемки частично проходили в снесенных дворовых постройках ТЮЗа, где находилось актерское общежитие.

Видимо, про такого поэта лучше говорить экспериментально-ироничным языком. «Архив Тукая» устраивает перекличку с предшественниками. Фильм рассказывает о том, как ставится новый спектакль о поэте на основе неизвестных данных, при этом постановка может закончиться скандалом, потому что архивы весьма неоднозначные.

Есть в картине и сам Тукай, его неожиданно играет музыкант-блогер Раиль Арсланов, известный по проекту «Хижина музыканта», который также сочинил к фильму музыку. Полный занятных шуток на грани трагизма и комедии одновременно фильм снимали в основном в Дербышках, где театральной площадкой является ДК имени Саид-Галиева.

До фестиваля в августе ленту показали в рамках Дней культуры Татарстана в Москве в киноконцертном зале Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, а в Казани — на книжном фестивале «Тау Фест», с обсуждением и показом документальной картины «Габдулла Тукай. 140 лет».

Один из героев фильма — Раиль Арсланов. предоставлено Ренатом Хабибуллиным

«Задача финальная — это демонстрация на стриминговых платформах»

— Ренат, с какими сложностями вы столкнулись при создании фильма?

— Кино никогда не создается легко. От зарождения идеи до финального монтажа работа связана с постоянным преодолением. Что же касается нашего фильма, то здесь мы работали в режиме жесткой экономии средств. Необходимо было выстроить идеальный баланс между затратами и реализацией поставленных задач. Однако важнее всего было выдержать тот высокий стандарт, который ставишь самому себе, когда берешься делать фильм к 140-летию Габдуллы Тукая. Было ясно, что эта тема является в некотором смысле сакральной для каждого человека, причисляющего себя к татарскому миру. И именно здесь была, возможно, самая большая сложность: рассказать историю, которая станет интересна тем, кто чувствует в себе татарское начало. В то же время это не настолько татарская история, чтобы ее не стали смотреть все остальные. Мы искали тот самый баланс, который напомнит о Тукае всем, кто чувствует с ним связь, и откроет его тем, кто слышит о нем впервые.

— Как прошел показ на фестивале?

— Зритель принял наш фильм очень хорошо. Мои неоднократные попытки вытащить из гостей после показа критические отзывы не достигли успеха. Я искренне считаю, что именно адекватная критика может помочь авторам стать лучше. Этому я научился у Стивена Кинга, который как раз отмечает, как важно изучать критические отзывы. Однако же наш зритель добрый и не желает огорчать авторов в радостный день премьеры. Быть может, они и правы. Уверен, что услышать критику мы еще успеем.

— Планируете ли вы его еще где-то показывать, продавать?

— В планах показать фильм на фестивалях, далее малый прокат по Татарстану и широкий прокат по России. Задача финальная — это демонстрация на стриминговых платформах. Однако это далекие планы. Будем действовать поэтапно и не спеша.

А одна из локаций — ДК имени Саид-Галиева. предоставлено Ренатом Хабибуллиным

«Сфокусироваться на небольших, возможно, камерных проектах»

— Про что вам хотелось бы посмотреть фильмы на татарском языке? Есть ли противоречие между важностью локальных тем и глобальностью аудитории кино?

— Нисколько не принижая статус татарского, могу сказать, что мне не столь важно, чтобы фильм звучал на родном языке. Дело в том, что кино как искусство родилось немым, а значит, его суть — действие, а не слово. Для меня, как для кинорежиссера, важно качество фильма. Качество не в смысле изображения, хотя и это важно, а качество в плане истории. К сожалению, кино, как в России так и в мире, переживает серьезный кризис. В первую очередь кризис смыслов. Либеральная идея себя исчерпала, дискредитировала и больше не может служить ценностным ориентиром. На замену ей не спешит прийти нечто иное. Здесь в России мы можем долго рассуждать о том, что мы особая цивилизация, но в искусстве эта особенность пока что со знаком «минус». Или со знаком большого вопроса. Татарстан в этом смысле ориентируется на большое российское кино, но, не имея тех возможностей, что есть у него, мы всякий раз проигрываем. И в качестве, и в масштабе. Да и просто в содержательности смыслов, которые хотим транслировать.

Я за то, чтобы оставить попытку сделать «как там», а сфокусироваться на небольших, возможно, камерных проектах. Важно делать упор на качество сценария. Именно он служит фундаментом любого хорошего фильма. Если же все-таки ответить, какой фильм я бы хотел увидеть на татарском языке, то отвечу просто — я хочу увидеть простую человеческую историю, без попыток кому-то что-то доказать и замахов «на Вильяма нашего Шекспира».

— Насколько сейчас нужны фильмы про исторических персонажей? Недавно в одном обсуждении прозвучала мысль, что у нас дают деньги на «незрительское» кино про татарских героев, а надо давать на зрительское, причем только тем, кого, цитирую: «Бог поцеловал в темечко».

— Фильмы про исторических персонажей, безусловно, нужны. Однако же это не причина ограничивать себя только героями прошлого. Если переусердствовать в этом, то станем выглядеть банкротами в настоящем. А между тем художник должен рефлексировать о дне сегодняшнем и, конечно, думать о дне грядущем. Через тридцать или сто лет зритель должен оглянуться, посмотреть фильм и увидеть некую грань времени. Что-то подобное, например, уже случилось с фильмом «Брат» Алексея Балабанова. Важно сохранять баланс и не впадать в сентиментальную архаику.

Лично я не слышал высказываний о «незрительских» татарских героях и не знаю, что имелось в виду, когда упоминались «поцелованные Богом в темечко». Тут требовалось сразу вызвать пояснительную бригаду: о ком, собственно, идет речь? Однако если цитата точная, то я считаю, что жизнь абсолютно любого человека может быть экранизирована. И уж, конечно, это не зависит от того, татарский это герой или нет.

Я убежден, что можно снять бездарный фильм о великом человеке, так же как можно подарить миру прекрасное полотно об уборщике туалетов («Идеальные дни» Вима Вендерса 2023 года тому подтверждение). Что же касается «поцелованных в темечко», то едва ли тот системный подход, который принят за стандарт в любом регионе России, способен дать шанс кому-то из таких людей. Хотя я был бы рад ошибиться.