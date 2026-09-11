Старшеклассникам в России разрешат отказаться от обязательного углубленного изучения предметов

Сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном уровне

Фото: Динар Фатыхов

Старшеклассникам в России разрешат отказаться от обязательного углубленного изучения предметов. Об этом рассказал министр просвещения страны Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

— Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном, — заявил он.

По словам Кравцова, обучение по шести профилям сохранится, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в российских школах с нового учебного года проходит просветительская акция по медиаграмотности «Киберурок». На занятиях рассказывают об устройстве современной медиасреды и принципах работы рекомендательных алгоритмов, учат критически оценивать информацию и соблюдать правила цифровой гигиены. Отдельные темы посвящены распознаванию фейков и дипфейков, защите от фишинга и других видов интернет-мошенничества.

Галия Гарифуллина