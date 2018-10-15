Как аэропорт назовешь… Жители Башкирии выбирают имя воздушных ворот Уфы

Уфимцы хотят иметь «аленький» аэропорт. Инициатива по переименованию воздушных ворот столицы Башкирии захлестнула массы

На прошлой неделе стартовал проект «Великие имена России» по переименованию 45 крупных аэропортов в честь выдающихся соотечественников. В разных регионах уже подключились к обсуждению по выявлению своих героев. Так, «Реальное время» уже сообщало о процессе переименования воздушных гаваней «Казань» и «Бегишево» (около Набережных Челнов). О том, как дело продвигается в Уфе и кого из знаменитых «башкир» предлагается включить в списки, разбирался наш корреспондент.

От Аксакова до Салавата Юлаева

4 октября Общественная палата России выступила с инициативой присвоить имена великих соотечественников российским аэропортам. Были определены 45 международных аэропортов, в их числе и аэропорт «Уфа», которые получат новое название.

В Башкирии «работу» по переименованию аэропорта взяла на себя республиканская Общественная палата. Она уже объявила, что собирается в ближайшие дни организовать круглый стол с представителями общественных организаций, политологами и историками по обсуждению самого достойного кандидата, чье имя будет носить уфимская аэрогавань. Причем сама же республиканская Общественная палата огласила первоначальный список выдающихся личностей. Это Салават Юлаев, Сергей Довлатов, Федор Шаляпин, Мустай Карим, Рудольф Нуреев, Ахмет-Заки Валиди, Сергей Аксаков.

Известный уфимский социолог Евгений Вишняков, возглавляющий исследовательскую компанию Tigi, сразу же после получения информации об инициативе присвоить имя аэропорту, организовал социологический опрос среди уфимцев: «Чьим именем вы хотели бы назвать уфимский аэропорт?» Текущие результаты исследования, которое до сих пор продолжается, он опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке». Первый проведенный опрос охватил 400 человек в четырех частях башкирской столицы. Это исторический центр Уфы, проспект Октября, районы Зеленой Рощи и Черниковки. Большинство горожан считает, что аэропорту должно быть присвоено имя писателя Сергея Аксакова (30,5%). На втором месте певец Федор Шаляпин (20,7%). Далее по убыванию — Салават Юлаев (15,7%), Мустай Карим (14,5%), Рудольф Нуреев (13,0%), Ахмет-Заки Валиди (2,9%), Сергей Довлатов (2,7%).

Сам Вишняков предлагает назвать аэропорт именем Исмаила Тасимова, горнопромышленника, основателя петербургского Горного института. По мнению социолога, его кандидатура прекрасно подходит, так как напрямую связывает башкирский и русский народ.

Вишняков предлагает назвать аэропорт именем Исмаила Тасимова, горнопромышленника, основателя петербургского Горного института. Фото posredi.ru



Национальный вопрос

Пока же к социологу официально никто с заказом на проведение опроса не обращался, но если бы такое обращение поступило, то его необходимо было провести в два этапа.

— Сначала надо определить максимальное возможное число кандидатов, а затем отобрать тройку лидеров, из которой и выбрать победителя, — отмечает Вишняков. — Но подобные исследования людям, которые подняли эту тему, особо не нужны.

Зато эта новость буквально взорвала социальные сети. Причем доводов, как «за», так и «против» конкретных кандидатур огромное множество. Многие из них носят яркое выраженный национальный оттенок.

— Только не Нуреев и Гареев (Муса Гареев — летчик, дважды Герой Советского Союза, — прим. ред.). Они татары. Это будет неправильно, если аэропорт назовут их именем, — отмечает один из пользователей.

Хотя оппоненты ему и возражают, что официально и Нуреев, и Гареев являются башкирами, но, похоже, признавать их «своими» готовы не все.

У креатуры самих националистов — Ахмета-Заки Валиди — противников гораздо больше. В Уфе со стабильным постоянством вспыхивают дискуссии о переименовании улицы Фрунзе в Валиди и о месте, которое отводится этому человеку в истории. Появление его фамилии среди тех, чьим именем может быть назван аэропорт, вызвало новый всплеск этих споров.

Рудольфу Нурееву ставят в упрек и его нетрадиционную сексуальную ориентацию и то, что сбежал из страны. Фото bazaar.ru



Много негативных откликов получила и кандидатура Рудольфа Нуреева — ему ставят в упрек и его нетрадиционную сексуальную ориентацию, и то, что сбежал из страны и большую часть жизни не был связан со своей малой родиной.

Многие уфимцы готовы проголосовать за «нейтрального» человека. Кандидатура, которая многих бы устроила, — это «сказочник» Сергей Аксаков, автор «Аленького цветочка» и «Записок ружейного охотника». Пользователи отмечают, что это имя напрямую связано с Башкирией и Уфой и известно в мировом масштабе.

В списках не значатся?

В кулуарах многие общественные и политические деятели Башкортостану отводят Мустаю Кариму негласное лидерство. В следующем году будет праздноваться 100-летие великого башкирского поэта, и это могло бы стать хорошим подарком к знаменательной дате. К тому же башкирская элита с придыханием упоминает имя Тимербулата Каримова — внука поэта, а по совместительству зятя всемогущего Игоря Сечина, и такой подарок тоже пошел бы в «зачет» выстраивания взаимоотношений с одними из самых влиятельных людей в России.

Свой опрос организовало и информационное агентство «Медиакорсеть». Здесь «официальные» номинанты оказались не в почете. Больше всех — 40% голосов — получила номинация «Другим именем». На втором месте с большим отставанием — Мустай Карим.

Среди негласных лидеров, которые не попали в шорт-лист Общественной палаты РБ, значатся дважды герой Советского Союза летчик Муса Гареев и художник Михаил Нестеров. Есть желающие назвать аэропорт именем генерала Минигали Шаймуратова или Александра Матросова, а также ныне здравствующего Муртазы Рахимова. Пожалуй, наиболее экзотичным вариантом является высказанное некоторыми пользователями «Фейсбука» предложение присвоить уфимскому аэропорту имя Уолтера Белла — руководителя уфимского филиала американского фонда АРА, спасавшего от голода жителей республики в 20-е годы прошлого столетия.

С сегодняшнего дня (15 октября) Общественная палата Башкирии запускает народное голосование за присвоение нового имени уфимскому аэропорту. Посмотрим, кого же реально выберут жители республики и насколько их мнение совпадет с мнением пользователей соцсетей.

«Реальное время» параллельно проводит собственный опрос для читателей интернет-газеты.

ОПРОС

Радик Вахитов