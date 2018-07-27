В Татарстане турагентство «Хадж-фонд» лишили аккредитации на организацию паломничества в Мекку

Челнинское ООО «Хадж-фонд» исключено из списка хадж-операторов и не имеет аккредитации для организации паломничества в Мекку в 2018 году. Об этом сообщили в Госкомитете по туризму РТ.

В случае невыполнения компанией условий договора и отказа от возврата денег, паломникам нужно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор по РТ.

В Госкомитете по туризму отметили, что на территории республики действуют два туроператора, имеющие аккредитацию на организацию хаджа в 2018 году: ООО «ДУМ РТ ХАДЖ» и ООО «Умма Тревел».



Отметим, что в августе из Татарстана в хадж планируют отправиться 1500—1800 паломников. В Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что для получения визы для необходимо наличие действующего международного сертификата о вакцинации от менингококковой инфекции.