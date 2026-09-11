В Татарстане сохраняется дефицит электроэнергии

В 2025 году республика потребила 37 млрд кВт·ч

Фото: Максим Платонов

В 2025 году Татарстан потребил 37 млрд кВт·ч электроэнергии, тогда как выработка составила около 31,1 млрд кВт·ч. Об этом на совместном заседании комитетов Госсовета республики сообщил замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев.

Участники заседания обсудили способы сокращения дефицита. Председатель Комитета по жилищной политике Андрей Егоров считает, что нужно возродить пропаганду экономии ресурсов, как в Советском Союзе. По его словам, детей следует приучать к бережливости с детского сада и школы, а на производствах вернуть штрафы за невыключенные лампочки.

Зампредседателя Комитета по экономике Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов «день/ночь». Он напомнил, что раньше такая система давала эффект: люди начинали стирать по ночам, а эффективность росла до 9%. Однако затем тарифы выровняли, и экономия стала невыгодной. Галеев отметил, что электроэнергия не консервируется и ночью она вырабатывается «бесполезно». По его мнению, это один из путей снизить дефицит без дополнительных вложений.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт электроэнергии на 4% в первом полугодии.

Алсу Сабирзанова