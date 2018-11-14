Выборы муфтия Башкирии перенесли на 2019 год

Фото: Тимур Рахматуллин

Отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, на котором должен быть избран председатель религиозной организации, состоится в ноябре 2019 года. Так решили члены президиума ДУМ РБ в ходе сегодняшнего пленума.

Как сообщил «Реальному времени» председатель оргкомитета съезда, директор Исламского колледжа им. М. Султановой Ильдар Малахов, кворум был достигнут: из 54 членов президиума на встречу явились 44 человека. 40 имамов проголосовали за перенос выборов, 3 — воздержались и 1 выступил против.

Таким образом, полномочия действующего муфтия Нурмухамета Нигматуллина и его заместителей продлеваются на год. Кандидатуры на пост главы ДУМ РБ аннулируются.

Напомним, претендентами на кресло председателя духовного управления, кроме Нигматуллина, были имам-мухтасиб города Сибай Агляметдин Газизов, имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин и руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов.

О возможном переносе выборов в религиозной организации «Реальному времени» было известно еще на прошлой неделе. Изначально отчетно-выборный съезд планировалось провести 21 ноября 2018 года. Как писала наша интернет-газета, увольнение Рустэма Хамитова с поста главы Башкирии и приход на его место Радия Хабирова повлияли на обстановку и в ДУМ РБ, после чего возникла идея отложить выборы на год.