Определены победители «Спартакиады героев ГК ТАИФ»

Итоги подвели на большом семейном празднике в Нижнекамске

Фото: Артем Рябов

Нешуточные страсти: сложнейшие состязания, упорная борьба за звание самой спортивной команды Группы ТАИФ, личные победы и поражения позади. Не менее масштабным, чем сами состязания, стал и большой праздничный финал на учебно-тренировочной базе «Алмаш»: с семейными эстафетами, детскими мастер-классами, живой музыкой и, конечно, морем искренних эмоций и улыбок. А кто забрал главные награды Спартакиады, золотые кубки, — в материале «Реального времени».





«Спорт — это всегда работа над собой»

В этом году соревнования оказались еще более азартными: в состязании за звание самой спортивной команды к сотрудникам АО «ТАИФ-НК» присоединились коллеги из АО «ТАИФ», ООО «ТАИФ-НК АЗС», ООО «ТАИФ-СТ», ООО «ТАИФ-СМ» и АО «ТГК-16».

Спартакиада стартовала еще в начале года и проходила в четыре этапа. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Спартакиада стартовала еще в начале года и проходила в четыре этапа. 140 спортсменов из 14 команд выясняли, кто лучший в беге, прыжках, жиме штанги, гонке на велосипедах и на сапах, прошли через сложнейший 8-километровый маршрут, погрузившись в атмосферу Древней Спарты, и преодолели еще множество испытаний, чтобы доказать в первую очередь самим себе: все под силу, если рядом надежная команда!

Алексей Храмов: «Спорт — это всегда работа над собой, требующая целеустремленности, ответственности, силы духа». Артем Рябов

— Праздник стал действительно семейным. Это возможность пообщаться вне работы, поближе узнать друг друга. Уверен, такое объединение команды в неформальной обстановке поможет еще больше сплотить сотрудников в работе, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов и добавил: — Спорт — это всегда работа над собой, требующая целеустремленности, ответственности, силы духа. И спортсмены, которых мы сегодня чествуем, — это сотрудники, на которых мы опираемся и в работе, наш главный актив.



А лучшей по итогам четырех этапов напряженной борьбы стала команда «КГПТО-1»! Серебро забрали «Бензоделы», бронза — у «КГПТО-3». Все три команды представляли АО «ТАИФ-НК».



Борьба на равных

В чем секрет успеха лучшей команды, рассказал один из участников «КГПТО-1» — оператор технологических установок цеха №01 КГПТО Ильфат Сафин. Артем Рябов

В чем секрет успеха лучшей команды этой Спартакиады, рассказал один из участников «КГПТО-1» — оператор технологических установок цеха №01 КГПТО Ильфат Сафин.



— В прошлом году мы заняли третье место, в этом поставили себе цель доказать, что можем лучше. А чтобы достичь цели, усиленно готовились, — признался Ильфат Сафин.



Было непросто, подчеркивает спортсмен. Но интересно:

— С этого года все этапы Спартакиады усложнились. Особенно тяжело лично мне было пробежать большую дистанцию: все, думал: сейчас сойду. Но держался — не хотел подвести свою команду. Очень весело было на «Гонке героев» — там мы, конечно, измазались в грязи с ног до головы!

Евгения Шпалова из команды «Бензоделы» говорит: поблажек для девушек не было — соревновались все на равных. Артем Рябов

Инженер-эколог Евгения Шпалова из команды «Бензоделы» подчеркнула: поблажек для девушек не было — соревновались все на равных.



— Каких-то очень сложных испытаний для меня не было — я подготовленная, занимаюсь спортом в тренажерном зале, с детства увлекалась гимнастикой. Спорт очень дисциплинирует: к работе я всегда тоже подхожу очень ответственно. Каждое испытание было нацелено на командный дух. Тяжелее всего дался бег, но я хорошо справилась. Моя команда довольно сильная — в прошлом году мы были первыми. В этот раз, конечно, немного уступили, но в следующем году обязательно снова будем лучшими! — уверена Евгения Шпалова.

Одним из самых «старших» участников стал слесарь по ремонту технологических установок цеха №08, представитель команды «КГПТО-3» Вячеслав Петров. Артем Рябов

Одним из самых «старших» участников стал слесарь по ремонту технологических установок цеха № 08, представитель команды «КГПТО-3» Вячеслав Петров, с детства большой поклонник катания на лыжах и бега. Своим результатом, признался Вячеслав, они с коллегами очень довольны.



— В прошлом году мы, конечно, тоже были третьими. Но за год наша команда обновилась, половина участников — новички в Спартакиаде. Поэтому мы даже не ожидали, что войдем в тройку лидеров. Но команда у нас получилась такая сплоченная, классная! Мы друг друга всегда поддерживаем, даже к соревнованиям готовились вместе — часто собирались и тренировались, обсуждали тактику, вместе учились собирать палатку. И мы все на равных, можно сказать, у нас все капитаны! — поделился с журналистом Вячеслав Петров.



Невероятно, но факт: в этапе велогонок «КГПТО-3» стала единственной сухой командой на финише. Как только ребята докрутили педали, пошел дождь и не заканчивался до самого конца гонок. Среди других участников даже начались перешептывания…



— Нет, мы не «шаманили», — смеется Вячеслав.

Праздник для взрослых и самых маленьких. Артем Рябов

Праздник для взрослых и самых маленьких

Итогов Спартакиады с нетерпением ждали не только спортсмены, но и их болельщики. На большой семейно-спортивный праздник с детьми и супругом пришла одна из самых преданных фанаток команды «КГПТО-1» (вот и раскрыт еще один секрет победы) — кладовщица Научно-исследовательского центра АО «ТАИФ-НК» Елена Матвеева.

Итогов Спартакиады с нетерпением ждали не только спортсмены, но и их болельщики. Артем Рябов

— В этой команде моя коллега Гузалия Каюпова. Старалась не пропускать ни одно соревнование с ее участием. Очень ею горжусь, она большая молодец! — поделилась эмоциями Елена.



Матвеевы и сами спортивная семья. Уже успев преодолеть канатный маршрут, 10-летний Никита рассказал обо всех семейных увлечениях.

Канатный маршрут преодолел 10-летний Никита. Артем Рябов

— Мы вместе с мамой и папой подтягиваемся на турнике, с младшим братом — ему пять лет — катаемся на велосипеде. А на праздник я с родителями и братиком пришел, чтобы повеселиться. Больше всего мне сегодня понравилось проходить полосу препятствий на велосипеде и канатный маршрут, — в перерыве между разными детскими активностями пооткровенничал юный спортсмен.

А дочери начальника установки цеха № 04 КГПТО — участника команды «КГПТО-2» Радмира Марданова в это время участвовали в мастер-классе — своими руками делали мыло. Формы выбрали самые красивые, с цветочками.

Дети участвовали в мастер-классе — своими руками делали мыло. Артем Рябов

— Здесь весело. Мы пришли еще не так давно, но уже успели съесть сладкую вату и покатались на велосипедах. У нас папа работает в ТАИФе, он начальник — говорит всем, что надо делать. Но дома иногда мама все решает, — сообщили журналисту «Реального времени» 10-летняя Риана и 7-летняя Амира Мардановы.



А пока девочки усердно оттачивали мастерство мыловаров, их папа рассказал о своей команде.



— Мы всегда посерединке — и не в лидерах, и не в аутсайдерах. Капитан у нас строгий — ведущий инженер производственно-технологического отдела Лигита Нестерова. Бывало, после смен так хотелось домой, а она нас с ребятами загоняла в спортзал, — улыбается Радмир Марданов. — В прошлом году лично мне было очень тяжело пройти этап соревнований в «Шиннике»: чувствовал, что физически плохо подготовлен. Целый год усиленно занимался и стал гораздо сильнее и выносливее. Для меня это огромное личное достижение! Спартакиада была организована на высшем уровне. Огромное спасибо за такие соревнования!

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

«Спартакиада героев ГК ТАИФ» — не только про золотые кубки, но и про то, как общая цель собирает людей: коллеги становятся настоящей командой, а команда — почти семьей. Спорт здесь — как честный индикатор: показывает, кто умеет ставить цель, готов вкладываться, подставить плечо, когда другому тяжело. Именно эти качества сотрудников ТАИФа — целеустремленность, ответственность, умение держаться вместе — становятся опорой в ежедневной работе.