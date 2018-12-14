Дали газу: в башкирском Сибае смог ликвидировали, но осадочек остался

Поможет ли БСК спасти город на востоке Башкирии, где тлеющая порода отравляет воздух?

Фото: Подслушано Сибай

Башкирское Зауралье снова не радует новостями. На этой неделе жители Сибая, задыхающиеся от запаха серы, вышли на стихийный митинг перед городской администрацией. Казалось бы, спасатели, муниципальные чиновники и горняки ситуацию частично разрулили, но проблемы в городе остались. Возмущение горожан вызывает и то, что на их проблему руководство Башкортостана как будто не обращает внимания. Как узнало «Реальное время», руда на Сибайском карьере закончится через несколько лет, и моногород, и так переживающий не лучшие времена, может просто умереть. Вместе с тем эксперты предлагают снять остроту вопроса, было бы на это желание «Соды».

И снова стихийный митинг

Из восточных районов Башкирии вновь приходят тревожные известия. Если последние два месяца сообщалось о конфликтах с межнациональным характером (с чеченцами в Темясово, с курдами-езидами в Сибае и таджиком в Белорецке), то на этой неделе поступила новость экологического плана. Жители Сибая стали жаловаться на смог и запах серы в воздухе. Кто-то чувствовал першение в горле, неприятный привкус во рту, некоторых одолевали кашель и одышка, у кого-то слезились глаза.

Горожане в соцсетях и мессенджерах призывали заставить чиновников ответить перед гражданами. Невнятные ответы надзорных органов и местных госслужащих (а порой и отсутствие) вынудили сибайцев собраться у здания городской администрации. В итоге сбор состоялся в среду вечером.

Как сообщили «Реальному времени» жители Сибая, смог стоит уже несколько недель. Но пока дул ветерок, никто из горожан ничего не заявлял, чиновники тоже не информировали. Зато запах чувствовали жители ближайших деревень Баймакского района. Но когда установился штиль, в городе запахло сильно.

Невнятные ответы надзорных органов и местных госслужащих (а порой и отсутствие) вынудили сибайцев собраться у здания городской администрации. Фото proural.info



В время стихийного митинга, видео которого стали появляться в интернете, горожане возмущались, почему ни мэрия, ни МЧС даже не информируют о причине смога и как с этим планируют справиться. Вышедших на крыльцо чиновников толпа встретила криками «Позор». Переминающийся с ноги на ногу глава горадминистрации Рустем Афзалов наконец-то поднес громкоговоритель к губам.

— Представьтесь сначала, — потребовал голос из толпы.

— Вы сибайский? И меня не знаете? — спросил мэр.

— Я тоже сибайский. Значит, и вы меня должны знать, — иронично ответили ему.

— Ситуация такая. Когда возник вопрос, связанный с тлением, когда у нас появился смог в городе, понятно, что нами были предприняты меры, — начал оправдываться он. Собравшиеся несколько раз его перебивали.

Градоначальник сообщил, что в Сибае провели замеры воздуха. В городе работают специалисты Роспотребнадзора РБ и Минприроды республики. Вместе с сотрудниками МЧС решают, как стабилизировать экологическую ситуацию.

Ситуация стабилизировалась?

Между тем в городе поползли разные слухи о природе запаха, вплоть до фантастических и конспирологических. Например, карьер подожгли (и забросили отравляющие вещества) некие компании-конкуренты, иностранные или московские диверсанты. Потом «оказалось», что под городом есть некие шахты, которые «проснулись, как вулкан». И, дескать, город скоро провалится под землю.

В итоге выяснилось, что подозрительная дымка в городе стала наблюдаться еще с 15 ноября. Источником выделений специалисты назвали карьер, в котором происходит тление рудной породы. Со дна чаши поднимается облако с оксидом серы, которое распространялось на всю округу. Пока дул ветер, стойкого запаха не было. Когда установился штиль, горожане массово начали жаловаться.

Тем временем в Сибае ГУ МЧС по Башкирии создало межведомственный оперативный штаб. Фото 02.mchs.gov.ru



Любопытно, что в правительстве Башкортостана публично не высказались о ситуации. Не было заметно реакции и.о. заместителя премьера республики Илшата Тажитдинова, курирующего Зауралье. Врио главы РБ Радий Хабиров, которого окружение позиционирует как народного лидера, тоже никак не обозначил проблему ни в социальных сетях, ни на официальном сайте. Руководство региона словно абстрагировалось от негативного информационного контента.

Тем временем в Сибае ГУ МЧС по Башкирии создало межведомственный оперативный штаб. В его работе принимают участие представители различных государственных ведомств. Специалисты выявили причины загазованности воздуха. Более того, к месту выехал главный спасатель РБ Марат Латыпов. Также в Зауралье направили передвижную лабораторию Роспотребнадзора для контрольного замера содержания в воздухе вредных веществ. В городской округ поехала группа депутатов Госсобрания — Курултая РБ.

Ответственность за возникновение смога взял на себя Учалинский горно-обогатительный комбинат, которому принадлежит карьер. Заместитель мэра Сибая Ильфат Сафин, возглавляющий комиссию города по ЧС, обещал минимизировать выделение токсичных веществ в Сибае за 10 дней. По его словам, Учалинский ГОК ведет работы по локализации очага окисления серы, производится обволакивание точки задымления. Так, с 16 по 30 ноября засыпан 1 831 кубометр породы с глиной и водой, с 1 по 11 декабря — 7 893 кубометра, за 12 декабря — 1 311 кубометров заготовочной смеси. Также чиновник заявил, что во время неблагоприятных метеоусловий предприятия Сибая будут снижать выбросы.

Директор Сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов сообщил, что будет минимизировано выделение серных газов в городе. По его словам, другого способа остановить окислительный процесс серы, как залить тлеющую массу, нет.

Впоследствии в мэрии Сибая заявили, что экологическая ситуация стабилизировалась. Последние замеры воздуха не обнаружили превышения ПДК вредных веществ.

В 2004 году местный горно-обогатительный комбинат стал филиалом Учалинского ГОКа. Фото ugmk.com



А кто собирает сливки?

Отметим, Сибайский карьер считается одним из самых глубоких в мире. Его глубина составляет 504 метра. Максимальный диаметр по поверхности — 2 км.

Месторождение полиметаллических руд здесь открыли в 1913 году. Изначально добытую руду поставляли на Баймакский медеплавильный завод. Но к 1944 году в Сибае построили свой медеплавильный завод. Затем началось возведение Башкирского медно-серного комбината, построили подземный рудник. В 2004 году местный горно-обогатительный комбинат стал филиалом Учалинского ГОКа.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сибайский ГОК» полностью принадлежит «Учалинскому ГОКу» (17-е место в рейтинге топ-100 компаний Башкортостана, составленным аналитической службой «Реального времени»). Его головная организация Fesco Investment Ltd зарегистрирована в Британских Виргинских островах. Выручка по итогам прошлого года составила 2,8 млрд рублей. Однако при значительных расходах чистая прибыль оказалась со знаком «минус» (-280 млн рублей).

В свою очередь, АО «Учалинский ГОК» входит в структуру «УГМК-Холдинг» Искандера Махмудова. У «Уральского горно-металлургического комбината» корни уходят в офшоры. Так, 11% корпорации оформлено на кипрскую фирму Fridingen Investments Ltd. 28% находится в собственности Feldo Enterprises Corp (Британские Виргинские острова) и 11% — Brandes Investments Inc (Панама).

Новая альтернатива для «Соды» и спасение города

Как рассказал «Реальному времени» и.о. заведующего кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов, в окрестностях города образовалось довольно много отвалов. В отработанных породах образуется сера, которая легко горит.

— Сибайский карьер практически выработан, — отметил ученый в беседе с нашим журналистом. — Его хватит буквально на 9 лет. Для моногорода это большая проблема. Иного производства в городе практически нет.

«Расстояние от Стерлитамака до Сибая немаленькое. Затраты на сырье могут вырасти в два-три раза. И сода будет стоить не 1 000 рублей, а, например, 1 160 рублей. Разница не столь существенная. Понравится ли этот вариант стерлитамакским промышленникам — другой вопрос». Фото vk.com/iskhakgeo



Однако рядом с Сибаем находится Худолазское месторождение полезных ископаемых. По словам Фархутдинова, сибайские горняки могут переключиться на него. И именно здесь можно добывать сырье для «Башкирской содовой компании». То есть не придется трогать шиханы, из-за которых «Сода» борется с общественниками и экологами, и спасти моногород на юго-востоке республики.

Напомним, спор вокруг шиханов продолжается несколько лет. БСК добивалась разрешения на разработку памятника природы и особо почитаемой горы Торатау (Тратау). Однако власти республики отказывали, а на замену предлагали Гумеровское месторождение. В компании утверждали, что его сырье не подходит, грозились уволить половину сотрудников и сократить инвестпрограмму. Недавно врио главы РБ и БСК пришли к компромиссу — взять в разработку гору Куштау, что уже вызвало новую волну недовольства в обществе.

— В итоговой стоимости соды приходится 3,5—8% затрат на сырье (известняк). То есть из 1 000 рублей, за которую покупаем соду, на известняк (добычу и использование) тратится 80 рублей, — рассуждает наш собеседник. — Расстояние от Стерлитамака до Сибая немаленькое. Затраты на сырье могут вырасти в два-три раза. И сода будет стоить не 1 000 рублей, а, например, 1 160 рублей. Разница не столь существенная. Понравится ли этот вариант стерлитамакским промышленникам — другой вопрос. Но геологи предлагают такой вполне оптимальный вариант.

Таким образом, по словам эксперта, Сибайский горно-обогатительный комбинат, располагающий всем необходимым оборудованием, может легко добывать сырье для производства кальцинированной и пищевой соды. А город тем самым будет спасен от вымирания.