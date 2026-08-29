«Иного жилья не имеется»: генерал Изаак не хочет покидать конфискованную квартиру

Бывший замглавы МВД Татарстана обратился в суд за отсрочкой по антикоррупционному изъятию активов на 21,3 млн рублей

Как стало известно в ходе судебного заседания, семья бывшего начальника ГСУ — замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака избавилась от непригодных для жизни лаишевских «бараков» путем их сноса. После чего генерал с супругой попросили у суда отсрочку по выселению из четырехкомнатной квартиры в Казани. Такое же ходатайство подали тесть с тещей бывшего силовика по другой квартире. При этом оба объекта подлежат обращению в доход РФ, согласно вступившему в силу решению о несоответствии этих покупок официальным доходам семьи экс-силовиков Изааков. Лаишевские активы суд из списка исключил, однако их снос осложнил разбирательство по другому иску — прокуратура оспаривает раздачу без торгов и почти даром муниципальных земель собственникам «макетов» жилья. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Съезжать некуда?

Накануне в Ново-Савиновский суд Казани никто из ответчиков не пришел. Не было их и при рассмотрении исковых требований. За всех четырех на заседании выступала юрист Алла Агарева.

В сентябре исполнится ровно год с момента частичного удовлетворения требований прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к генералу МВД в отставке Владимиру Изааку и его родственникам. Впрочем, в силу то решение Ново-Савиновского суда Казани о «раскулачивании» за разницу в доходах и расходах вступило лишь 9 июля 2026-го. А еще через три недели в райсуд поступили заявления от главного ответчика, его жены и тещи с тестем.

Владимир Иззак и его супруга Екатерина попросили о полугодовой отсрочке в исполнении решения по самому крупному предмету иска — «генеральской» квартиры в 166 кв. м в высотном казанском ЖК на улице Чистопольской, которая была образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной. Их выкупала в мае 2017-го Любовь Логоша, мать Екатерины Изаак, за 9 млн рублей (3 и 6 млн соответственно). 21 января 2025-го объединенная квартира перешла в дар дочери и внучкам — то есть жене и несовершеннолетним детям генерала. Де-факто эта семья проживает там порядка пяти лет, но в декларациях на госслужбе этот актив не отражала.

Алла Агарева уточнила — отсрочку ее клиенты просят не на полгода, а на три месяца. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Признавая должностное нарушение с декларациями, ответчики пытались доказать — у Любови Логоша, ее мужа Сергея и их второй дочери Ольги Пигулевской (сестры Екатерины Изаак) хватало средств и на это жилье, и на иные крупные сделки с недвижимостью. Суды двух инстанций им не поверили. При этом ходатайство об отсрочке было подано еще до того, как тома гражданского дела вернулись из Верховного суда РТ и до направления исполнительных листов приставам.

«Есть обстоятельства, затрудняющие добровольное незамедлительное исполнение вступившего в силу решения. Иного жилья, кроме квартиры на Чистопольской, у семьи не имеется. Отсутствует помещение, куда они могут переселиться и перевезти имущество», — огласила судья Лилия Закирова доводы ВИП-ответчика с супругой. Оба делали акцент еще и на дочках — школьницах, указывая, что в связи с выселением их нужно будет перевести в другое учебное заведение. При этом, где именно и как далеко от дома девочки получали образование до вступления решения по иску в силу, не уточняли ни их родители, ни представитель.

Алла Агарева указывала лишь, что младшая дочка ее клиентов пойдет в третий класс, а старшая — в девятый, то есть впереди у последней ОГЭ. Тот факт, что ради хорошего образования некоторые казанцы могут себе позволить возить детей и на другой конец города, на заседании не поднимался. При этом юрист уточняла — отсрочка для добровольного исполнения решения по переезду требуется не на полгода, а на три месяца, добавляя, что, возможно, в этот срок будет рассмотрена и кассационная жалоба защиты на решения районного и Верховного судов РТ по антикоррупционному иску.

Заявления об отсрочке рассматривала судья Ново-Савиновского Лилия Закирова, которая ранее частично удовлетворила антикоррупционный иск прокурора РТ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судья поинтересовалась — а где сейчас проживают и зарегистрированы Изааки с детьми? Проживают на улице Чистопольской, прописаны в прежней квартире на Космонавтов, — последовал ответ. В перерыве заседания защита уточнила момент с регистрацией и представила суду данные — в апреле 2026-го семья перерегистрировалась по адресу на Чистопольской.

Огласили и заявление супругов Логоша, которые хотели бы задержаться на три месяца в более скромной квартире площадью 56 кв. м того же ЖК на Чистопольской, также подлежащей изъятию в госказну. Она оформлялась в 2018-м по договору уступки права требования в долевом строительстве на тещу генерала за 5 млн 174 тысячи рублей. На заседании прозвучало — тесть и теща проживают там вместе с внучкой Анастасией, которая приехала в Казань учиться.

В качестве затрудняющих выселение обстоятельств эти ответчики в конце июля указывали, что намерены вернуться в Казань из Томска не раньше 11 августа, но немедленно перевезти свои вещи не могут — некуда.

— Они приехали, сейчас ищут жилье, — добавила Алла Агарева.

— А в Томске у них квартира осталась? — спросила судья.

— Да. Если решение устоит [в кассации], они не против добросовестно его исполнить. Просим отсрочку — права государства она никак не ущемит, тем более что за этот период они будут вносить коммунальные платежи.

Прокурор просила оценить добросовестность действий ответчиков

Интересы надзорного ведомства на заседании представляла прокурор антикоррупционного отдела республиканской прокуратуры Алина Закирова. Она возражала против отсрочек двум семьям, высказывая мнение, что никаких финансовых обстоятельств исключительного характера не имеется — на отсутствие средств ответчики не ссылаются. Да и вряд ли генерал в отставке на новой должности не может позволить себе найм жилья либо ипотечный кредит.

Напомним, с сентября 2024-го Владимир Изаак работает замом гендиректора — начальником управления экономической защиты и режима АО «Сетевая компания». При его трудоустройстве на этот пост спецкомиссия МВД Татарстана не усмотрела возможного конфликта интересов, на который позднее указала прокуратура республики — ввиду того, что гендиректор энергетической компании в период работы Изаака главным следователем регионального министерства одновременно являлся председателем совета директоров АО «Заинский сахар» и с его подачи в МВД возбуждали дело на бывшего директора сахарного завода Шамиля Мингазова. Последний и инициировал прокурорскую проверку на предмет соблюдения закона при трудоустройстве ВИП-силовика в отставке. Ее результаты несколько месяцев назад ушли в аппарат президента РФ, ведь именно его указом в свое время Владимира Изаака назначали замглавы МВД по Татарстану.

Что касается ссылки на время для перевода детей в новую школу, тот тут Закирова отметила — заявление об отсрочке поступило в июле и за месяц до начала учебного года можно было решить этот вопрос.

В прениях прокурор напоминала — с момента вынесения решения по иску прошел почти год, то есть время для урегулирования жилищного вопроса у ответчиков было. При этом она отметила — семьей Изааков ранее «предпринимались действия, намеренно ухудшающие имущественное положение». К таковым в надзорном ведомстве относят дарение сыну генеральской квартиры на улице Космонавтов в период проведения прокурорской проверки. В параметры иска она не попала, однако кроме дарственной в деле имеется и договор купли-продажи того же жилья за 3 млн рублей между тем же дарителем и его сыном. По версии проверяющих, с помощью этого договора защита просто пыталась увеличить размер официальных доходов семьи главного ответчика.

Еще один акцент представитель прокуратуры сделала на дате регистрации семьи генерала в спорной четырехкомнатной квартире в апреле 2026-го, то есть уже после вынесения решения о ее изъятии.

Так выглядела лаишевская собственность семьи Изаака в ноябре 2025-го. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также Алина Закирова обратила внимание суда на объекты в Лаишевском районе — объединенный участок и два жилых дома, которые Ново-Савиновский райсуд отказался обращать в доход государства, посчитав, что средств на покупку этих активов у семьи хватало. Оспаривать этот вывод прокуратура не стала, но уже в Лаишевский райсуд поступил новый иск о признании договоров купли-продажи недействительными и возвращении земли муниципалитету.

— В ходе рассмотрения иска прокурора района Изааком намеренно снесены эти жилые дома, что имеет принципиальное значение при оценке добросовестности поведения ответчиков на стадии исполнения судебных актов... Таким образом ответчики не вправе ссылаться на последствия собственных действий, повлекших изменение имущественного положения, как на обстоятельства, препятствующие исполнению судебного решения, — заявила представитель прокуратуры РТ.

Результат разбирательства в Лаишево вызвал интерес казанской судьи. Стороны сообщили — райсуд прокуратуре отказал, но это решение обжаловано.

При этом Алла Агарева назвала позицию оппонентов голословной: «Недобросовестности в виде сноса судом не установлено. А сделка по дарению жилья на улице Космонавтов прокуратурой не оспаривалась». В прениях представитель ответчиков вновь делала акцент на детях, предполагая, что принудительный порядок изъятия может отразиться на их психологическом состоянии. «В течение трех месяцев вывезем вещи и добросовестно передадим... Если кассация оставит в силе решения первой и второй инстанции», — обещала она от имени клиентов.

Адвокаты ответчиков по антикоррупционному делу уже подали кассационные жалобы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Однако судья в отсрочке отказала — и семье Владимира Изаака, и родителям его жены. В течение 15 суток с момента получения этого решения оно может быть обжаловано.

Обращению в доход государства подлежат не только две квартиры, в которых хотели бы задержаться ответчики. Суд усмотрел основания для изъятия еще двух объектов:

Квартира 33 кв. м на улице Четаева в Казани, зарегистрированная на Сергея Логошу, отца Екатерины Изаак. Приобреталась за 6,3 млн рублей в октябре 2023 года с черновой отделкой. По версии ответчиков — ремонт так и не сделали, поэтому сейчас помещение пустует.

Машино-место в 20 кв. м, которое за 830 тысяч рублей выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017 году, оно находится в том же ЖК на Чистопольской, где пока проживают ответчики.

Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 21,3 млн рублей. Причем, борьба за него продолжается. В начале следующей недели материалы дела должны уйти в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Дома из фанеры или жилье?

Что касается земли семьи Изаак под Казанью, то она стала предметом отдельного спора.

Речь об участке площадью 20 соток и двух дощатых домиках на нем по 26—27 кв. м в поселке «ICL КПО ВС» в Лаишевском районе Татарстана, которые в 2020—2021-м приобретала супруга начальника Главного следственного управления — заместителя министра: половину земли выкупила у администрации района всего за 3,9 тысячи рублей, вторую — у супруги ныне обвиняемого во взятках экс-начальника тыла МВД Татарстана Раиля Шакирова — за 1 млн (в том числе 50 тыс. — за землю). При этом первые 10 соток Екатерина Изаак еще в 2017-м взяла в субаренду, а после уже с постройкой на земле смогла выкупить в собственность.

В ноябре 2025-го был подан иск к ПИЗО исполкома Лаишево, в котором райпрокурор просил признать недействительными заключенные муниципалитетом договоры о реализации земель Изаака и Шакировой, и аннулировать право собственности нынешней владелицы. Главный аргумент иска — домики, возведенные арендаторами на участках, не отвечали признакам капитальных построек и не могли служить основанием для продажи муниципальной земли без торгов.

По результатам прокурорского осмотра и исследования «генеральской одноэтажки» в 27,4 кв. м сотрудниками БТИ в ноябре 2025-го был сделан вывод — признакам капитальной постройки она не отвечает: смонтирована из сборно-щитовых наружных стен, опирается на незначительно углубленные столбики фундамента, внутри — ни одной перегородки и, соответственно, ни кухни, ни душевой, ни туалета, коммуникации не подведены — соответственно, вода, свет, отопление отсутствуют. Домик даже не обшит теплоизоляционным материалом. О внутренней отделке и говорить не приходится. Зато присутствует гниль на нижней части щитов ввиду повышенной влажности.

Районный суд прокуратуре отказал, истец оспорил это решение, и в четверг, 27 августа, стороны встретились уже в зале Верховного суда Татарстана. Интересы семьи нынешних собственников 20 соток представляли Алла Агарева и Альберт Сафин, интересы прокуратуры — старший помощник прокурора Лаишево Диана Ткачева и прокурор антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Зиля Махмутова. Также присутствовал представитель прежней хозяйки 10 соток Алексей Пузырев. А вот от муниципалитета, Росреестра и «ICL КПО ВС» в суд никто не пришел, хотя извещения о заседании там получили.

За день до заседания по отсрочке в Верховном суде РТ рассматривали вопрос о законности решения по лаишевским активам генеральской семьи. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сторона истца просила приобщить в качестве нового доказательства объяснения, что в ходе следственных действий экспертом было установлено — на земельном участке отсутствует и фундамент, и выгребная яма. «Ранее в суде первой инстанции мы заявляли об отложении разбирательства для проведения экспертизы», — сообщила Ткачева.

Пузырев возразил — в суд первой инстанции этот документ не представляли и ходатайство об отложении заседания на этом основании не заявляли. Агарева поддержала коллегу, заметив, что за пять месяцев разбирательства в Лаишевском суде «у прокуратуры было время для проведения таких мероприятий и предоставления доказательства».

Судебная коллегия в ходатайстве прокуратуры отказала, сославшись, что это даже не документ, а незаверенная ксерокопия.

В свою очередь представитель генеральской семьи попросила приобщить дополнительное решение Ново-Савиновского суда об отказе в удовлетворении иска в части лаишевской земли и домов: «Когда прокуратура требовала их изъять, она указывала, что это объекты недвижимости!»

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее в общих чертах озвучили предмет спора и доводы апелляционного представления прокурора района, который ставит вопрос об отмене решения Лаишевского суда как незаконного и необоснованного, критикует выводы первой инстанции о применении срока исковой давности и ссылается на Земельный и Гражданский кодексы в части капитальности построек.

Диана Ткачева позицию поддержала, подчеркнув, что иск подавался не только в интересах муниципального образования, но и неопределенного круга лиц, которых лишили права участвовать в торгах по спорным участкам. «Считаем, срок исковой давности в данном случае начинается с момента подачи иска по результатам прокурорской проверки — с 25 ноября 2025 года», — добавила она, указав, что местная власть о земельных сделках их не информирует, и поэтому среагировать оперативно, еще в 2015 году, надзорное ведомство просто не могло.

В подтверждение довода о некапитальных постройках старший помощник прокурора Лаишево сослалась на фотографии и заключение БТИ: в паспорте строения указано, что фундамент есть, а на деле его нет. При этом в ее выступлении прозвучала информация, что за время владения домом и участком никаких разрешений на снос и реконструкцию владельцы не получали.

— Судом не дана оценка несоразмерности выделенного участка и площади строения, которое занимает всего 2,7 процента земли, — заметила Ткачева.

В свою очередь Зиля Махмутова сообщила, что основание для проверки законности процедур с лаишевскими участками появилось лишь в ходе антикоррупционного разбирательства по доходам и расходам семьи Изааков.

В свою очередь представитель прежней собственницы 10 соток считает, что на пропуск срока подачи иска Лаишевский суд указал обоснованно.

Отказ Лаишевского суда в возврате муниципалитету земли Екатерины Изаак во многом основан на выводе: пропущен срока исковой давности. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Со стороны судебной коллегии последовал вопрос: «В материалах дела имеется акт обследования БТИ, техническое заключение, прокурор указывает, что этот дом из фанеры. Есть у вас опровергающие доказательства, что это капитальный дом?»

— Был осуществлен демонтаж этого строения. Сейчас на участке ничего нет, — прозвучал ответ представителей собственников.

Изучая фотографию до сноса судья сообщил — не видит на снимке никакого фундамента «неглубокого залегания». На что последовало пояснение — это «столбики», на которые устанавливают каркасную постройку.

Алла Агарева назвала решение Лаишевского суда полным, объективным, законным и обоснованным. «На момент осмотра в ноябре 2025 года эти дома уже разбирались», — сообщила она.

«Зачем разбирались, если люди собирались там жить и под эти дома получали землю?» — просил уточнить судья. Представитель семьи Изаак отвечала: «После решения Ново-Савиновского суда [по антикоррупционному иску] они хотели построить на этом участке жилые дома». Второй представитель собственников Альберт Сафин коллегу поддержал.

Судья поинтересовался — есть ли документ, подтверждающий вину представителей муниципальной власти. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Со стороны апелляционной коллегии посыпались вопросы представителям истца — на чем основан вывод, что ныне снесенные дома не были объектами капстроительства. Прокуроры ссылались на заключение БТИ и фотоматериалы, на что председательствующий отметил: «Там просто указано — не пригодно для проживания. У вас есть строительное образование, чтобы даже по фотографиям давать оценку?..»

Ткачева процитировала фрагмент заключения — «наружные стены отсутствуют». Махмутова заметила: «Очевидно, была заинтересованность исполкома в предоставлении участка». Судья отреагировал: «Есть документ следствия или приговор суда, подтверждающий вину этих лиц?!..»

Ответа не последовало. Поскольку таких документов нет. «Они говорили — построили для жизни, но в ходе рассмотрения иска дома снесены и до этого семь лет не использовались для проживания», — подчеркнула прокурор антикоррупционного отдела. На это из президиума последовало новое предложение представить доказательства отсутствия капитальности построек, а также разъяснение: «Истец может ходатайствовать о назначении строительно-технической экспертизы...»

Далее в апелляционном процессе был объявлен перерыв. Отметим, что кроме этого дела апелляционной инстанции предстоит оценить еще два решения Лаишевского суда, вынесенные по аналогичным искам прокуратуры к другим получателям земель, которые изначально резервировались по кадастровой цене для «поселка айтишников».