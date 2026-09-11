Вучич подаст в отставку в конце сентября

К внеочередным парламентским выборам он будет готовиться в статусе рядового гражданина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что подаст в отставку в конце этого месяца. По его словам, к внеочередным парламентским выборам он будет готовиться в статусе рядового гражданина.

— Сразу же по возвращении из Нью-Йорка — это будет 25 или 26 сентября — я подам в отставку и буду вести предвыборную кампанию как рядовой гражданин. Закон этого от меня не требует, но такова моя воля. Ни один президент прежде так не поступал: все они вели кампанию, занимая пост президента или премьер-министра, но я так делать не буду. Последний месяц кампании я проведу в статусе рядового гражданина, — цитирует политика ТАСС.

Ранее Вучич утвердил решения о роспуске однопалатного парламента Сербии и назначении внеочередных выборов на 25 октября.

О планах уйти в отставку после назначения даты парламентских выборов он говорил еще в июле. Председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявлял, что в партии рассчитывают на участие Вучича в выборах в качестве лидера партийного списка и кандидата на должность премьер-министра.

Галия Гарифуллина