Башкирия за год: бунт мэра Уфы, панихида по языку и война на стороне Сечина

Важнейшие события Башкортостана уходящего 2017 года

Уходящий год был для Башкирии не самым легким, как и не самым сложным. Были свои радости, были и разочарования как для элиты республики, так и для простого населения. Сказались отголоски явлений прошлых лет, появились и совершенно уникальные вещи, чего раньше в регионе не было. «Реальное время» представляет своим читателям обзор наиболее важных событий 2017 года, связанных с соседней братской Башкирией.

Коммунальный кризис в Уфе

Жители республики благополучно встретили 2017 год. А 2 января уфимцы начали выходить на улицы, ходить по гостям. Но тут их встретило разочарование. Дороги оказались занесенными снегом. Техники не было видно. Недовольные горожане тут же составили петицию, в которой виновником назначили мэра Уфы Ирека Ялалова. Подписанты, количество которых уже подошло к 20 тысячам, пригрозили добиваться отставки градоначальника.

Улицы действительно в течение зимы особо не убирались. Аккаунты уфимских пользователей в соцсетях наполнялись народным гневом и фотографиями столицы Башкортостана, заваленной зимними осадками. Появилось даже видео, как бабушка при помощи топора пробивает себе путь на обледенелом тротуаре. Заторы на основных магистралях, транспортный коллапс при выезде из города, пробки, которые по оценкам «Яндекса» достигали 10 баллов, колея на дороге, участившиеся ДТП и даже вмерзшие автомобили — все это стало привычной ситуацией.

Не убирался снег не только с дорог. Сводки ежедневно обновлялись новостями об обвале крыш под тяжестью снега, о падении снежных глыб и сосулек на людей. Некоторые уже начали шутить и писать краской обращения на сугробах: «Ялалов, перепрыгни», «Ялалов, где тротуар», «Ялалов, верни полосу».

Мэр Уфы от обвинений в свой адрес отмахивался, называя публикации о парализованном уличном движении заказными. Справедливости ради отметим, что Ялалов за несколько месяцев до этого предупреждал горожан, что снег вывозить не будут из-за сложной экономической ситуации в муниципалитете и республике. А сами городские чиновники жаловались на нехватку снегоуборочной техники. Глава Башкирии Рустэм Хамитов раскритиковал мэрию за неумение работать в условиях снегопада. Однако проблема не решалась. И, по всей видимости, дополнительных средств на закупку техники в бюджет города не вливалось, поскольку республика в финансовом плане переживает и так не лучшие времена. На выручку уфимскому бургомистру пришла весна. Вероятно, в наступающем году мы увидим новый сезон сериала «Заснеженная Уфа, нечищеные улицы».

Аккаунты уфимских пользователей в соцсетях наполнялись народным гневом и фотографиями столицы Башкортостана, заваленной зимними осадками. Фото ufa1.ru



К слову, в марте из-за «сложной экономической ситуации» Хамитов закрыл представительство Башкирии в Симферополе. Полпредство РБ в Крыму было открыто в 2014 году. Через три года эту структуру настигла «оптимизация».

«Башкирец» Радий Хабиров стал мэром Красногорска

В январе же стало известно о предстоящем назначении Радия Хабирова мэром Красногорска — столицы Московской области. Чиновник известен своей работой в команде экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова и в администрации Путина. В Кремле Хабиров был замначальника Управления президента России по внутренней политике и курировал работу Госдумы.

В феврале он завел страничку в «Фейсбуке» и оставил первую запись. Учитывая, что новый красногорский мэр ранее считался личностью немедийной и даже серым кардиналом, то подобный выход в свет был встречен общественностью с большим интересом. А в марте Радий Фаритович уже официально стал главой администрации Красногорска.

К себе в Подмосковье Хабиров привлек другого уроженца Башкирии — политтехнолога и журналиста Ростислава Мурзагулова, который в свое время работал замом главы администрации президента РБ (при Рахимове и Хамитове). Его градоначальник назначил своим заместителем и поручил курировать вопросы инвестиционного развития, торговли, предпринимательства, инноваций, связи с общественностью и организациями, спорта и выборов. Ростислав Рафкатович, в отличие от своего шефа, — личность более открытая. Успешно реализовал себя и на литературном поприще, написав книги о башкирской политике «Бабай всея Руси, или Особенности местной демократии» и «Бабай всея Руси, или Операция «Осень Патриарха».

«Группу поддержки» красногорскому главе составили известные люди: политолог Аббас Галлямов (еще один выходец из башкирских коридоров власти), актер Дмитрий Харатьян, певец Валерий Меладзе, которые вошли в состав Общественной палаты города. Также ее пополнили член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова, пловец Шаварш Карапетян, бывший футболист и тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран, знаток игры «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов.

Радий Хабиров известен своей работой в команде экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова и в администрации Путина. Фото inkrasnogorsk.ru

Пикантности добавляет факт, что Радий Хабиров рассматривается некоторыми наблюдателями как один из претендентов на должность главы Башкортостана. И не исключено, что работа в Красногорске — лишь временный этап в карьере чиновника. Выборы «республика башлығы» состоятся в 2019 году. К слову, возможными кандидатами на это кресло называют уфимского мэра Ирека Ялалова, замглавы Минстроя РФ Хамита Мавлиярова, премьера РБ Рустэма Марданова и мэра города Плес Ивановской области Тимербулата Каримова (он внук Мустая Карима и зять Игоря Сечина). Оставим эти домыслы знатокам, но добавим, что слухи о досрочной отставке Хамитова и возможных его преемниках муссируются не первый год. В октябре пресс-секретарь главы РБ Фанур Ягафаров даже поиронизировал над ними. По его подсчетам, на портале «ПроУфу», близком к семье первого президента республики Муртазы Рахимова, за 2 года «вышло не менее 15 неподтвержденных публикаций» об увольнении Рустэма Закиевича.

Глава ЦИК РБ — не доктор политических наук?

Февраль начался со скандала: сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в докторской диссертации председателя Центризбиркома РБ Хайдара Валеева. Исследователи считают, что бо́льшая часть содержательной части труда Валеева заимствована из работы бывшего руководителя администрации президента Башкирии Ильдара Гимаева, а также скопирована из диссертации завкафедрой публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой.

Глава башкирского ЦИКа диссертацию на тему «Институт государственной службы Российской Федерации: политико-правовое исследование по специальности» защитил 23 июня 2011 года при Российской академии государственной службы при президенте РФ. Процесс длился до конца года. В июне Центральная избирательная комиссия РБ продлила полномочия своего руководителя еще на 5 лет.

В декабре диссертационный совет СПбГУ подтвердил наличие плагиата и рекомендовал ВАКу лишить ученой степени Хайдара Арслановича. Сам же Валеев, как и ожидалось, не согласился с доводами экспертов и назвал их вердикт политическим заказом.

Сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в докторской диссертации председателя Центризбиркома РБ Хайдара Валеева. Фото bashinform.ru

Отметим лишь, что Башкирия традиционно показывала высокую явку на избирательных участках. А результаты поддержки Путина и «Единой России» на выборах были одними из самых больших по стране. И без вклада Валеева и его команды здесь не обошлось. Захотят ли Рустэм Хамитов и Элла Памфилова избавиться от оскандалившегося главы ЦИК РБ? Дадут ли пока еще доктору политических наук провести мартовские выборы президента России или заменят его на другого человека, с более чистой репутацией? Все это, видимо, узнаем в будущем году.

Промышленники-содовики покусились на башкирские шиханы

В марте вновь стала обсуждаться судьба природно-исторических памятников — шиханов. Это уникальные горы, расположенные в окрестностях Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Таких возвышенностей на сегодняшний день три — Торатау (Тратау), Куштау и Юрактау. Четвертый шихан Шахтау срыт «Башкирской содовой компанией» из-за промышленной разработки горы, начавшейся полвека назад.

Как сообщало «Реальное время», АО «Башкирская содовая компания» входит в десятку крупнейших предприятий Башкортостана. Общество является важнейшим звеном в холдинге «Башхим» (принадлежит 57% акций), при этом 38% акций владеет Минземимущества Башкортостана.

Стерлитамакская компания, у которой заканчивается сырье для производства кальцинированной соды и цемента, начала геологоразведочные работы на Куштау, что весьма обеспокоило общественность.

Ранее БСК уже намеревалась разрабатывать Торатау, однако общественность сильно взбудоражилась подобными поползновениями промышленников и выступила резко против. Эта гора является сакральной для башкир, особенно у представителей рода Юрматы. Считается, что у ее подножия в стародавние времена проводились йыйыны (собрания глав башкирских кланов). По преданиям, на ее склонах находятся несколько захоронений святых людей (аулия). В защиту уникальной горы в свое время выступил и Рустэм Хамитов, который предложил «Соде» альтернативные варианты, но потребовал гору не трогать.

Летом 2017 года конфликт перешел в новую стадию. Жители села Карайган Ишимбайского района, чьи земельные участки расположены возле Торатау, обратили внимание, что к горе прибыла техника для разведки и бурения. Сельчане даже хотели лечь под колеса, чтоб не пустить машины, но охрана не пустила народ к участку. В БСК заявили, что все законно, а претензии местного населения неуместны. На самых принципиальных экологических активистов тем временем заводились уголовные дела, а кого-то жестоко избивали неизвестные лица.

Гора Торатау является сакральной для башкир, особенно для представителей рода Юрматы. Фото sterlitamak.ru

БСК от планов по разработке памятника природы Торатау не отказывалась. В ноябре в соцсетях и региональных СМИ опубликовали обращение содовой компании к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Документ подписан небезызвестным в Поволжье и стране человеком — Григорием Рапотой, который был полпредом президента в ПФО, а теперь — председатель совета директоров БСК и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии. В своем письме он выразил готовность инвестировать в Крымский содовый комбинат и попросил посодействовать «в решении вопроса» с горой преткновения.

Письмо рассмотрели быстро, и Козак дал поручение Минприроды РФ и Минкультуры России принять «решение о наличии (отсутствии) природоохранной и культурной ценности шихана». Есть вероятность, что с горы снимут статус памятника природы.

Перед Хамитовым встала непростая задача: не потерять лицо перед населением и удержаться на своем кресле, угодив московскому начальству. Уфимские пользователи интернета уже обсудили ситуацию вдоль и поперек.

Подобный же конфликт между промышленниками и общественниками продолжает развиваться и в Уфе — вокруг деревообрабатывающего комбината «Кроношпан» (входит в австрийский холдинг Kronospan), который за год, как писала наша интернет-газета, увеличил свою выручку на 350%. Пока активисты движения «СтопКроношпан» судятся с компанией из-за нарушений последним правил охраны источников питьевого водоснабжения, Минлесхоз республики подготовил список лесных участков для передачи в аренду предприятию.

Главный ответственный за «голубой экран» республики

Тем временем коллективу ГУП ТРК «Башкортостан» представили нового генерального директора — Рустама Зарафутдинова, который ранее работал пресс-секретарем полпреда в ПФО и сделал себе имя в сфере региональной тележурналистики. Подробнее о нем и его назначении «Реальное время» уже писало. Его предшественник Галим Якупов стал замруководителя Агентства печати и СМИ РБ и теперь курирует электронные издания республики.

Рустам Зарафутдинов ранее работал пресс-секретарем полпреда в ПФО и сделал себе имя в сфере региональной тележурналистики. Фото ufa-room.ru

Визитной карточкой медиахолдинга, который возглавил Зарафутдинов, является главное республиканское ТВ — БСТ (Башкирское спутниковое телевидение). Именно этот телеканал выступает в качестве основного информационного рупора республиканских властей населению. Вещание ведется на двух языках — русском и башкирском. В него же входят еще два телеканала, вещающих на башкирском языке — «Курай» (музыкальный) и «Тамыр» (детский); три радиостанции — «Спутник ФМ» (информационно-развлекательный канал на русском языке), «Юлдаш» (информационно-развлекательный, на башкирском и татарском) и «Ашкадар» (музыкальный, на башкирском).

Таким образом, на улице Тукаева в Уфе продолжили политику по обновлению руководителей ведущих СМИ. Напомним, в 2016 году в информагентстве «Башинформ» должность главного редактора покинул Шамиль Валеев, который позже стал региональным директором в ПФО «Ферст Медиа Инвест» (холдинг «Ура медиа»). Его место занял бывший пресс-секретарь Хамитова Артем Валиев. А на освободившийся пост «рупора» главы РБ тогда назначили тележурналиста Фанура Ягафарова.

Коллектив ТРК радушно принял своего нового начальника и продолжил работать. Настоящим испытанием для Зарафутдинова стал курьез в августе. В прямом эфире новостного выпуска БСТ прозвучал лозунг «Раз, два, три, Хамитов уходи!». Гендиректор случившееся объяснил проделками хакеров и обещал наказать виновных. Судя по всему, молодому медиаменеджеру простили это недоразумение, и он остался на своем месте.

Монополия на «башкирский мед» снята

В марте Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии потерял монопольное право на использование бренда «Башкирский мед». Ранее это учреждение запрещало (в том числе и через суды) использовать марку другим производителям меда, поскольку запатентовало это словосочетание еще в 2005 году.

Зато такое право получило ООО «Башкирский мед». И теперь два юрлица уже выпускают полезный продукт под одним наименованием. Другие производители лакомства из республики продавали под разными названиями: «Башкирские пасеки», «Мед из Башкортостана», «Бурзянский мед» и др. Ожидается, что к маркировке «Башкирский мед» откроется более широкий доступ.

Трудолюбивые башкирские пчелки ежегодно производят более 10 тыс. тонн меда. В Башкирии насчитывается до 357 тыс. пчелиных семей. Знаменитый мед с пасек Южного Урала расходится по всему миру и даже входит в рацион космонавтов на МКС. И этому продукту посвящена песня группы «ДДТ» (Юрий Шевчук, как известно, начал свой творческий путь в родной Уфе):

В Москве однажды я бывал,

Куда хотел, туда попал,

О чем мечтал — все заимел,

Все, что хотел и не хотел.

Ему и слава, и почет,

Ты — козырь наш,

Башкирский мед.

(ДДТ, Башкирский мед. 1983)

Некоторые люди даже устраивают гастрономические туры в Башкирию, чтобы отведать знаменитый мед, кумыс, бузу, корот, талкан, продукты из конины (казы), бешбармак и другие аутентичные блюда.

Знаменитый мед с пасек Южного Урала расходится по всему миру и даже входит в рацион космонавтов на МКС. Фото mirpchel.com



Меня зовут Ильяс, и я не террорист

Начало апреля ознаменовалось трагедией — взрывом в метро Санкт-Петербурга. Некоторые СМИ быстро указали на «виновного» в теракте — колоритного мужчину с бородой и в тюбетейке. Кадры с камер видеонаблюдения мгновенно облетели интернет. Однако «смертником» назвали непричастного человека — Ильяса (Андрея) Никитина, обычного мусульманина из Башкирии, который работает дальнобойщиком. Его история тянет на целый триллер. Узнав, что его разыскивают, он сам пришел в полицию, чтобы объясниться. На этом его злоключения не закончились.

После разговора с правоохранительными мужчина поехал на родину, однако его сняли с авиарейса. Корреспондент «Реального времени» первым среди журналистов сделал интервью с уроженцем Башкортостана. В беседе с нашим журналистом Никитин рассказал о своих злоключениях, татарских корнях, отношении к исламу и своем образе жизни.

Затем настоящую охоту за башкортостанцем объявили СМИ. Редакцию нашей интернет-газеты и корреспондента коллеги завалили звонками и письмами (по всем доступным каналам) с просьбами и требованиями поделиться контактами Ильяса. Такие сообщения приходили из Москвы, Уфы, Казани, ближнего и дальнего зарубежья. Отдельные издания даже сулили немалые деньги за эксклюзив. Телефон мужчины пытались узнать и некоторые адвокаты, которые в своих соцсетях предлагали оказать ему юридическую помощь. Дело громкое, скандальное и беспроигрышное.

Сам же дальнобойщик до определенного времени не желал общаться ни с прессой, ни с правозащитниками. Тем не менее это не помешало тому, чтобы на некоторых сайтах (даже на татарском языке) вышли «эксклюзивные интервью», по вопросам и ответам напоминающие материал в «Реальном времени». Однако некоторые «факты», отличающиеся от нашего текста, оказались не соответствующими действительности.

Не успел мусульманин добраться до родного Кумертау и зайти к себе в квартиру, как его уже в подъезде атаковали репортеры, о чем он сообщил во втором интервью нашему корреспонденту. Также собеседник поведал подробности нелегкой дороги домой, болеющей матери, своем «увольнении» с работы, предложениях новых работодателей и учебе в Российском исламском университете (на базе уфимской мечети «Ляля-Тюльпан»). К слову, летом, во время месяца Рамазан, наш журналист созвонился с Никитиным. На тот момент он находился в Нижневартовске, был жив-здоров, по-прежнему трудился водителем и соблюдал уразу (мусульманский пост).

«Смертником» назвали непричастного человека — Ильяса (Андрея) Никитина, обычного мусульманина из Башкирии, который работает дальнобойщиком. Фото fontanka.ru

Как поссорились Рустэм Закиевич с Иреком Ишмухаметовичем

К апрелю между главой республики Рустэмом Хамитовым и мэром Уфы Иреком Ялаловым обострились отношения. Во всяком случае так сообщили региональные СМИ. Всю зиму уфимцы жаловались на сугробы и грязь в городе, в которых виноватым видели исключительно сити-менеджера.

Сигналом для дополнительных слухов послужила критика руководителем региона градоначальника столицы республики во время «прямой линии». Более того, в интернет-пространстве появилась информация о том, что Хамитов намерен освободить кресло градоначальника, назначив мэра вице-премьером правительства, и якобы для этого подготовлена некая бумага.

Однако Ялалов до сих пор продолжает руководить столицей республики. А некоторые даже высказывают мысль, что он может в будущем сменить Хамитова на посту главы РБ.

«Очень странная была позиция региональных властей, которые делали из него крайнего за многоснежную зиму, плохо убранные тротуары, не прилагая никаких усилий для того, чтобы поддержать градоначальника и уфимцев», — недоумевает Шамиль Валеев в авторской колонке «Реального времени».

По мнению нашего колумниста, этот конфликт является следствием системы сдержек и противовесов, которую пытается установить Хамитов с самого начала своего правления.

«Фактически, по ощущениям горожан, особенно предпринимателей, в городе два мэра — непосредственно легитимно назначенный Ирек Ялалов и первый вице-мэр Александр Филиппов», — продолжает эксперт.

Мэр начал выпускать собственные стримы и делать порой весьма громкие заявления. Кроме того, как выяснила наша интернет-газета, Ирек Ишмухаметович планировал принять участие в организации ифтара (коллективное разговение в месяц Рамазан) в казанской мечети «Ярдэм». Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди уфимцев. В итоге глава администрации отказался проводить трапезу для постящихся.

К апрелю отношения между главой республики Рустэмом Хамитовым и мэром Уфы Иреком Ялаловым обострились. Фото maket-russia.ru

Хамитов в течение года продолжал критиковать городские власти по разным поводам. А в декабре в региональной прессе появилась информация, что из Дома Республики поступило указание: не упоминать имя Ялалова в СМИ. Как признаются местные журналисты на условиях анонимности, подобные запретительные ЦУ время от времени поступают сверху в те издания, на которые администрация главы РБ может напрямую повлиять. Разумеется, пресс-служба главы РБ и главреды аффилированных с нынешним руководством республики изданий отрицают факт подобной разнарядки. Вместе с тем таким «Волан-де-Мортом» до сих пор остается Муртаза Рахимов и его благотворительный фонд «Урал».

«Я работаю на БСТ, и до нас одними из первых доходят негласные ЦУ администрации главы региона. Так вот, на протяжении последних 7 лет только и слышу, что нельзя говорить о прошлых руководителях, нельзя говорить о горе Торатау, нельзя говорить об Ахмет-Заки Валиди», — признался журналист и историк Салават Хамидуллин в интервью «Реальному времени».

О башкирском поэте замолвили кино

Кстати, о Валидове и его соратниках. Важнейшим культурным событием Башкортостана стал выход на экраны фильма «Бабич». Лента рассказывает о 24-летнем башкирском поэте Шайхзаде Бабиче. Производство осуществила кинокомпания «Живая лента» на средства гранта главы республики в 9 млн рублей. Как утверждают создатели картины, в основе содержания — подлинные документы об исторических событиях 1916—1919 годов. Для более достоверной передачи колорита эпохи фильм был сделан в черно-белой стилистике. Выпущенный изначально на башкирском языке, позже он был дублирован на русский.

Премьера прошла в уфимском кинотеатре «Родина». Показ «Бабича» состоялся в городах России и за рубежом. Например, в Казани Курултай башкир РТ представил картину в Доме дружбы народов Татарстана. Зрители восторженно встретили творение режиссера Булата Юсупова. Тепло о ней отозвались и критики.

«Ключевой тезис, не раз повторенный экранным Ахмед-Заки Валиди, — «Мы не красные и не белые, мы башкиры» — обрастает, словно клубком, большими и малыми курултаями, взаимоисключающими съездами, тактическими союзами, стратегическими заговорами. Возможно, как-то так и было в действительности: чтобы окончательно разобраться в этом даже век спустя, Башкирия еще ждет своего Льва Гумилева, который объяснит ей ее 1920-е, и, может быть, ждет и своего романа «Зулейха открывает глаза». Фильм «Бабич» вряд ли претендует на такую роль, протоколируя факты, но позволяет хотя бы отдаленно ощутить масштабы хаоса и ветров истории», — считает писатель и журналист Игорь Савельев.

Важнейшим культурным событием Башкортостана стал выход на экраны фильма «Бабич». Фото vk.com/babich_kino_ufa

Дело «Башнефти»

Пожалуй, самым громким событием Уфы, гремевшим на всю страну, был процесс вокруг активов АНК «Башнефть». 2016 год ознаменовался окончательным переходом флагмана башкирского ТЭКа от АФК «Система» в НК «Роснефть». Новые владельцы почти сразу же сменили ключевых менеджеров в своей «дочке», провели проверку документации, компьютеров и серверов, вплоть до переписки сотрудников по корпоративной почте.

И в мае 2017 года компания Игоря Сечина через суд потребовала от холдинга Владимира Евтушенкова 106,6 млрд рублей за «вывод активов в результате проведенных реорганизаций», обвинив последнего в хищениях и нанесении ущерба. К иску присоединилось правительство Башкортостана, которое в прошлом году получило 25% акций. В течение года предъявляемая «Системе» сумма только росла.

ПАО АНК «Башнефть» можно назвать главным предприятием республики. Согласно исследованию аналитической службы «Реального времени», выручка компании в прошлом году составила более 475,5 млрд рублей.

Судебные заседания порой напоминали настоящие шоу. Ответчики вели себя несколько неожиданно и даже выдвигали встречные иски, однако суд был непреклонен к ним.

«Хищение активов очевидно. Только по уменьшению чистых активов сумма составляет около 4 млрд долларов. Плюс дивиденды, вывод компаний из-под контроля «Башнефти» плюс оформление на «Башнефть» десятков млрд рублей заемных средств… Иными словами, там целый букет нарушений», — прокомментировал нашему изданию экономист Никита Кричевский.

2016 год ознаменовался окончательным переходом флагмана башкирского ТЭКа от АФК «Система» в НК «Роснефть». Фото bashinform.ru



На фоне конфликта «Роснефти» с «Системой» проходили другие события, связанные с делом «Башнефти»: громкий суд над Алексеем Улюкаевым, арест акций «Детского мира» и МТС (компании входят в империю Евтушенкова). Также не остались без внимания СМИ новые обвинения бывшему гендиректору башкирской компании Уралу Рахимову (живет в Австрии), спонсорство хоккейного клуба «Салават Юлаев», аварии на уфимских нефтеперерабатывающих заводах и многое другое.

В декабре стороны пришли к мировому соглашению. АФК «Система» и «Система-Инвест» обязуются возместить «Башнефти» 100 млрд рублей. Средства будут привлечены ими при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка. Расчеты должны быть завершены не позже 30 марта 2018 года. После погашения суммы участники спора должны отказаться от взаимных претензий.

История России — от «духовника Путина»

Ко Дню России в Уфе на площадке «ВДНХ-Экспо» открылся интерактивный парк «Россия — моя история». Башкортостан является первым после Москвы регионом, где развернут этот масштабный мультимедийный музей. В Казани такой комплекс открылся лишь осенью.

Исторический парк включает около 500 единиц мультимедийной техники. На выставке представлены четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года». В экспозициях используются передовые технологии: проекционные инсталляции, сотни проекторов, купольные сферы, панорамы, сенсорные киоски с тачскринами. «Погружение» в историю усиливают звуковые и визуальные эффекты.

Как писало «Реальное время», федеральный проект по созданию исторических парков «Россия — моя история» реализуется Фондом гуманитарных проектов при поддержке президента России Владимира Путина. Цели, декларируемые им, — укрепление патриотизма, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности и духовности. Автором идеи и куратором выступает епископ Егорьевский, которого в СМИ называют «духовником Путина». Половину стоимости оплачивает «Газпром», остальное — региональные бюджеты.

На открытии уфимского парка присутствовали владыка Тихон, полпред Михаил Бабич, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, глава РБ Рустэм Хамитов, спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев и другие.

Башкортостан является первым после Москвы регионом, где был развернут масштабный мультимедийный музей интерактивный парк «Россия — моя история». Фото gtrk.tv

Интерактивный музей открылся, народ потихоньку начал посещать. Если к грандиозному музею было высокое внимание региональных властей, то жители башкирской столицы восприняли идеологическое детище Шевкунова без особого энтузиазма. Недавно Рустэм Хамитов раскритиковал руководство уфимского парка за плохую посещаемость: на площадку приходит менее 100 человек в день. Это, по его словам, «недопустимо мало». Директора парка Вадима Гайдука уволили «по соглашению сторон».

В декабре уфимский исторический парк попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная мультимедийная экспозиция. Площадь экранов составляет 1683 квадратных метра. Соответствующий сертификат получил замминистра культуры Башкирии Ранис Алтынбаев.

Шанс для Игоря Изместьева

В июле основатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева отмечала 90-летие. Владимир Путин пришел к известной правозащитнице домой и лично поздравил ее с днем рождения. Именинница в разговоре с президентом попросила помиловать Игоря Изместьева, экс-сенатора от Башкирии, уроженца города Салавата. В Кремле подтвердили, что просьбу о помиловании рассмотрят.

Напомним, в декабре 2010 года Мосгорсуд приговорил бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева к пожизненному заключению. Его признали виновным в организации заказных убийств, организации поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, уклонении от уплаты налогов и попытке дать взятку сотруднику ФСБ. К слову, в его «послужном списке» — «заказ» на Урала Рахимова. Башкортостан Изместьев представлял в верхней палате парламента с 2001 по 2006 годы. При этом он был крупным нефтетрейдером.

Изместьев же заявлял, что преступления совершались в интересах сына Муртазы Рахимова. Пока он отбывал наказание в колонии «Белый лебедь» (в Пермском крае), в СМИ начали просачиваться сообщения о его сделке со следствием и показаниях на многих известных в России лиц. Выяснились дополнительные детали по не совсем чистой приватизации «Башнефти» в 2003 году и ее покупке Владимиром Евтушенковым. В связи с этим последний уже успел побывать под домашним арестом в 2014 году.

Игоря Изместьева признали виновным в организации заказных убийств, организации поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, уклонении от уплаты налогов и попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Фото old.flb.ru

Языковая война

Летом на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле Владимир Путин выступил против обязательного изучения неродных языков. Часть людей такое заявление воодушевило, других — насторожило. Одним из первых, кто публично высказался об этой теме, стал Рустэм Хамитов.

В августе глава республики поддержал президента РФ и пообещал отменить обязательные уроки башкирского. Он поручил Минобразу РБ внести изменения в базисные образовательные планы, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного. При этом руководитель региона призвал сделать все для сохранения языка. Он предложил повсеместно расширять добровольное изучение башкирского языка, в том числе в виде факультативных занятий в школах, вечерних классов, дополнительных курсов в вузах и «университетах третьего возраста».

Такие реверансы Рустэма Закиевича перед федеральными властями не все оценили, особенно возмутились представители башкирских национальных организаций. В течение года организации «Башкорт» и «Конгресс башкирского народа РБ» (образован в мае 2017 года) провели ряд акций против. Их поддержали обманутые дольщики, «зеленые» и другие. И в сентябре состоялись несогласованные митинги в защиту «башҡорт теле», где активисты вновь требовали отставки властей. Не обошлось без задержаний митингующих и обысков в домах организаторов акций. По сообщениям в соцсетях, некоторым работникам бюджетных организаций запретили участвовать в этих сходах. А Министерство образования РБ в день одного митинга даже организовало собрание учителей башкирского языка, а в день другого — прошла акция «Патриотов России».

Между тем прокурорские проверки не выявили нарушений в части добровольного изучения родных языков в Башкирии. Если в Татарстане с поста министра образования был снят Энгель Фаттахов, то его башкортостанская коллега Гульназ Шафикова избежала этой участи.

В сентябре состоялись несогласованные митинги в защиту «башҡорт теле», где активисты вновь требовали отставки властей. Фото ufa1.ru

Вспышка ящура

Неприятности испытал аграрный сектор республики. В Туймазинском районе зафиксировали вспышку ящура. Источником заражения назвали овец, привезенных из Средней Азии. В районе установили карантин и ввели режим ЧС. А татарстанские ветеринары и сотрудники ГИБДД РТ поставили специальные посты на границе двух республик.

Ущерб оценили в 35—40 млн рублей. Уничтожено все поголовье домашних животных в очагах инфекции — это более 1700 голов крупного рогатого скота и мелкого скота. Позже в правительстве РБ отрапортовали об остановке распространения вируса.

«Татар кызы — 2017»

В октябре столица Башкирии приняла II Международный конкурс красоты «Татар кызы — 2017». Уфа заслужила право на его проведение благодаря прошлогодней победительнице этого фестиваля — Эдельвейс Ихсановой, которая привезла заветную корону из Челябинска.

Самой красивой татарочкой 2017 года члены жюри назначили 19-летнюю студентку КФУ Гульназ Гатину. Новая мисс уехала к себе в Казань на автомобиле «Лада». И в следующем году обладательница титула «Татар кызы» определится в столице Татарстана.

Международный масштаб конкурсу обеспечила только одна участница из Казахстана, в отборочном туре приняли участие 25 регионов России. География конкурса включала республики Татарстан, Башкортостан, Крым, Удмуртию, Ленинградскую, Астраханскую, Ульяновскую, Челябинскую, Оренбургскую, Свердловскую области, Москву и Актобе (Казахстан). 12 финалисток — в основном студентки: будущие актрисы, педагоги, юристы, многие уже ведут активную общественную деятельность.

Помимо финалисток, свой звездный час пережили также шесть полуфиналисток, которым дали возможность блеснуть на сцене. Организаторы особо отметили, что основным критерием является духовное богатство участниц, а не только внешняя красота. Специальным гостем конкурса стала победительница шоу «Голос» и финалистка «Евровидения» Дина Гарипова.

Самой красивой татарочкой 2017 года члены жюри назначили 19-летнюю студентку КФУ Гульназ Гатину. Фото bashinform.ru

«Зеленое дерби»

Очные поединки хоккейных клубов «Салават Юлаев» (Уфа) и «Ак Барс» (Казань) привлекают внимание тысяч болельщиков. Такие встречи заклятых соперников из соседних республик в народе давно называют «зеленым дерби». И в ноябре обе команды КХЛ представили специально разработанный логотип. Теперь новый бренд «Зеленое дерби» применяется для хоккейных встреч уфимцев и казанцев.

К сожалению уфимцев, первая игра с новым лого прошла крайне неудачно для башкирской дружины. Гости из Казани на льду «Уфа-арены» разгромили хозяев со счетом 0:5. Правда, к концовке следующего матча уже грустили казанцы, когда они уже на площадке «Татнефть-арены» уступили «Салавату» (0:1).

Для СЮ этот год ознаменовался значительными кадровыми перестановками в руководстве. В марте руководство команды расторгло контакт с главным тренером Игорем Захаркиным после вылета его подопечных из плей-офф Кубка Гагарина. Тогда уфимцы проиграли казанцам в серии игр со счетом 1:4. Через некоторое время наставником «Салавата» стал финн Эркка Вестерлунд.

На заседании правления ХК «Салават Юлаев» президентом клуба избрали руководителя администрации главы Башкирии Владимира Нагорного. Гендиректором стал замруководителя администрации главы Башкирии Тагир Ибрагимов, который ранее работал в органах госбезопасности. Генеральный менеджер команды Леонид Вайсфельд продлил контракт.

Первая игра с новым логотипом прошла крайне неудачно для башкирской дружины. Фото ak-bars.ru

100 лет Башкирской республике

15 ноября 1917 года была образована Башкирская республика (Башкурдистан). Власти региона об этом дне «забыли», наметив празднование векового юбилея в 2019 году. Зато редакция «Реального времени» помнит.

Как пояснил в интервью нашей интернет-газете башкирский историк и телеведущий Салават Хамидуллин, Башкирская республика была провозглашена именно в ноябре 1917 года. Ее признали белые в лице атамана Дутова, Комуча и других сил.

«В 1919 году центральная советская власть лишь де-юре признала Башкирскую республику, существовавшую де-факто с конца 1917 года. Это была договорная, а не декретированная сверху автономия, то есть соглашение с советской властью было подписано, когда республика уже существовала. С высоты положения образовавшейся республики, имевшей свои войска и органы власти, в марте 1919 года и сели за стол переговоров представители башкирского правительства (Мухамметхан Кулаев, Муллаян Халиков и Абдрашит Бикбавов) и большевики (комиссар по делам национальностей И. Сталин, председатель ВЦИК М. Владимирский, председатель СНК В. Ленин). Таким образом, 20 марта 1919 года было подписано соглашение с Советами», — поведал исследователь.

Причина празднования юбилея через два года, по мнению Хамидуллина, кроется в политических нюансах: некрасиво получается перед Москвой, если РСФСР, преемницей которой считается Российская Федерация, образовалась позже Башкортостана.

Что хорошего и не очень произойдет в республике в наступающем году, узнаем скоро. Редакция «Реального времени» надеется, что 2017 год для Башкортостана станет более насыщенным на позитивные события.

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