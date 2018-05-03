Курултай башкир попросил Госдуму отклонить законопроект о добровольном изучении языков

Всемирный курултай башкир обратился к депутатам Госдумы с просьбой отклонить законопроект о добровольном изучении языков. Исполком курултая решил, что закон «направлен на постепенное уничтожение российского народа».

«В условиях многонациональной республики язык народа не сможет выжить в недрах только самого народа, поэтому попытка узаконить «необязательность» изучения родных языков воспринимается нами как попытка лишения коренных народов страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания», — говорится в сообщении курултая.

Представители башкирского народа решили направить обращение в Госдуму с просьбой отказаться от рассмотрения документа. В организации подчеркивают, что закон о добровольном изучении родных языков несет угрозу межнациональному согласию.

Напомним, что законопроект уже прошел правовую экспертизу в нижней палате парламента.

Ранее «Реальное время» писало, что закон вызвал бурную реакцию в Госсовете Татарстана. Депутаты назвали проект глупым и подлым.