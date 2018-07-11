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Хамитова могут уволить осенью для отвлечения от пенсионной реформы — СМИ

18:23, 11.07.2018 4
Хамитова могут уволить осенью для отвлечения от пенсионной реформы — СМИ
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Журналисты сообщили о возможной отставке главы Башкирии Рустэма Хамитова. Москва может уволить руководителя республики для отвлечения внимания от повышения пенсионного возраста.

Отставка может произойти уже осенью, пишет Znak.com со ссылкой на источники.

По информации издания, под угрозой отставки находятся также губернаторы Мурманской, Липецкой, Курской областей. Также возможны увольнения руководителей Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесии, Крыма и Астраханской области.

Напомним, что за последний год президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд губернаторов. Это явление даже получило название «губернаторопад».

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 11 июля
    ну вы хоть на такой фейк не ведитесь
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  • Анонимно 11 июля
    Что за бред. Его отставка даже в Башкирии мало кого волнует, как он может кого то отвлечь?
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  • Анонимно 11 июля
    Вам стоит помечать такие сообщения как-то. Типа слухи, двоеточие
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  • Анонимно 11 июля
    А у нас нет губернаторов в РФ, всё это некорректные разговоры.
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