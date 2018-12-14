Рустэм Хамитов вошел в состав совета директоров «Башнефти»

В новый совет директоров АНК «Башнефть» вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Такое решение было принято на внеочередном собрании предприятия в пятницу, 14 декабря.

Также в состав совета вошел и. о. министра земельных и имущественных отношений республики Олег Полстовалов. Выбыли из совета экс-министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев и заместитель премьер-министра Башкирии Фархад Самедов, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что зарплата Хамитова в совете директоров «Башнефти» может достигнуть 700 тысяч рублей в месяц.

Напомним, 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии был назначен Радий Хабиров.

