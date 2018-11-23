Аэропорт преткновения: как летчик-герой и башкирский поэт поссорили местные элиты

Голосование за имя уфимского воздушного хаба раскололо общество в Башкирии

Нешуточные страсти разгорелись в Башкортостане из-за Международного аэропорта «Уфа», которому должны присвоить имя выдающегося соотечественника. Так, финалистами конкурса «Великие имена России» стали летчик Муса Гареев, писатель Мустай Карим и национальный герой Салават Юлаев. Население республики буквально раскололось из-за голосования. Особенно баталии заметны в соцсетях и на страницах двух популярных в регионе изданий. И пока народ выбирает имя воздушного хаба башкирской столицы, в виртуальном поединке схлестнулись два известных медиаменеджера — Рауфа Рахимова и Шамиль Валеев. За развитием ситуации наблюдает «Реальное время».

От лонг-листа до финалистов конкурса

Голосование за имя уфимского аэропорта вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и громкие обвинения отдельных изданий. Напомним, в начале октября стартовал проект «Великие имена России» по переименованию 45 крупных аэропортов в честь выдающихся соотечественников. Дело поручили региональным общественным палатам. Жители страны сразу же подключились к обсуждению по выявлению своих героев.

Позже выяснилось, что часть воздушных гаваней не примет участия в голосовании и сохранит прежние названия. Так, в конце октября Общественная палата РФ исключила Пермь из участников конкурса, так как в регионе уже проходило голосование по выбору названия для аэропорта. Аналогичная ситуация в Саратове: в мае по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева воздушным воротам города было официально присвоено имя Юрия Гагарина. Иркутск и московское Внуково тоже не будут участвовать в проекте.

Результаты голосования объявят 5 декабря. А пока нешуточные страсти разгорелись в Уфе.

Как сообщало «Реальное время», в Башкирии в первоначальный список выдающихся личностей вошли Салават Юлаев, Сергей Довлатов, Федор Шаляпин, Мустай Карим, Рудольф Нуреев, Ахмет-Заки Валиди, Сергей Аксаков, Муса Гареев, Михаил Нестеров, Сергей Аксаков и другие. Как и ожидалось, обсуждение перешло к выявлению национальной принадлежности (пресловутый татаро-башкирский вопрос), сексуальной ориентации, вклада в Уфу и Башкортостан и т. п.

Лидерами мнений наших читателей стали Мустай Карим (32%) — на фото, Муса Гареев (21%) и Салават Юлаев (12%)



В кулуарах многие общественные и политические деятели республики изначально отводили негласное лидерство Мустаю Кариму. В 2019 году будет праздноваться 100-летие башкирского поэта, что могло бы стать хорошим подарком к знаменательной дате. К тому же часть башкирской элиты упоминает имя Тимербулата Каримова — главы города Плес Ивановской области, внука поэта, зятя всемогущего Игоря Сечина. Подобный презент пошел бы в «зачет» республиканским властям при выстраивании отношений с главой «Роснефти».

Тогда «Реальное время» время провело собственное независимое голосование. Лидерами мнений наших читателей стали Мустай Карим (32%), Муса Гареев (21%) и Салават Юлаев (12%). При этом достаточно много комментаторов призывали не придумывать никаких дополнительных названий и оставить как есть — Международный аэропорт «Уфа» (МАУ).

Что любопытно, итоговый шорт-лист персоналий в проекте совпал с предпочтениями наших читателей, и во второй тур голосования прошли башкирский поэт, легендарный летчик и национальный герой.

Летчик против литератора, «ПроУфу» против «Медиакорсети»

О своих предпочтениях заявили известные политики, журналисты, артисты, лидеры авторитетных организаций. Так, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина, высказалась о Мусе Гарееве.

«Легендарный сын башкирского народа, единственный из более чем 700 тысяч башкортостанцев, ушедших на фронт защищать страну от фашистов, ставший дважды Героем Советского Союза, навечно вписал свое имя в «Бессмертный полк», прославив многонациональную отечественную историю и башкирскую землю», — отмечает она.

Зато председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов призвал голосовать за Мустая Карима, которого он назвал «национальным достоянием».

Первоначально на сайте «Великие имена России» лидировал Муса Гареев. Но неожиданно на первое место вырвался Мустай Карим. Тут же часть пользователей соцсетей заподозрили в накрутке результатов и даже в якобы сговоре врио главы РБ Радия Хабирова и Тимербулата Каримова. Одновременно с этим в интернете стала появляться информация, бросающая тень на память дважды Героя Советского Союза. В ответ появились и «жаренные факты» относительно башкирского поэта. Некоторые общественники написали письмо против наименования аэропорта в честь Карима.

Первоначально на сайте «Великие имена России» лидировал Муса Гареев. Фото utv.ru



Основательница портала «ПроУфу» и газеты «Бонус» Рауфа Рахимова, которая является племянницей первого президента РБ Муртазы Рахимова, обвинила сайт «Медиакорсеть» в очернении имени летчика-героя. Свои упреки она адресовала главному редактору ресурса Разифу Абдуллину и его директору Шамилю Валееву.

«Ищите, кому это выгодно? Учитывая, что именно сейчас, когда идет голосование за переименование аэропорта «Уфа», и соревнуются две личности — Муса Гареев и Мустай Карим — какой вывод напрашивается? Получается, заказчик этой подлой статьи — Тимербулат Каримов?», — вопрошает Рауфа Гареевна.

Ее возмутила статья на сайте «Медиакорсети» «Мнение: аэропорт не может носить имя виновного в авиакатастрофе», в которой Муса Гареев был представлен виновником гибели маршала СССР. К слову, сама публикация после разразившегося скандала какое-то время была недоступна для просмотра. Но позже вновь появилась.

Спустя некоторое время ProUfu.ru напечатал письмо Евгения Гареева, в котором сказано, что мужчина обратился в прокуратуру и судебные инстанции. В тексте также говорилось, что интернет-портал «опорочил честь и память его легендарного отца». Также Рахимова сообщила, что школам и вузам спустили указание — голосовать за Мустая Карима.

Как сообщил «Реальному времени» Разиф Абдуллин, никаких исков от родственников Мусы Гареева «Медиакорсеть» не получала. Позже Шамиль Валеев подтвердил слова своего подчиненного на радио «Эхо Москвы в Уфе» и корреспонденту нашей интернет-газеты.

«Оставшись без «удобного врага» в лице Хамитова, часть окружения первого президента региона растерялась и мучительно ищет новую повестку дня и источники финансирования своей многотрудной деятельности. Для этого, судя по всему, в ход идут все имеющиеся интеллектуальные ресурсы. Новое националистическое мифотворчество ищет глобальную мишень, чтобы держать общество в напряжении, раскалывать его. Можно ли говорить о наличии подпольного обкома, координирующего партизанщину на окраинах республики, связаны ли они с псевдообщественниками, на которых постоянно ссылается издание, — предстоит узнать в ближайшее время. «Мобилизация против» по этническому признаку — это старые надежные шаблоны рахимовских времен. В цифровое время все мобилизующие воздействия, в том числе финансовые, легко отслеживаются», — прокомментировал «Реальному времени» уфимский источник, знакомый с ситуацией.

В первоначальный список выдающихся личностей вошел, в том числе Салават Юлаев. Фото wikipedia.org



«Не особо красиво ведут себя защитники»

В свою очередь в интернете стали появляться шуточные информационные вбросы: родственники Мусы Гареева подали в суд на «Медикорсеть», а Тимербулат Каримов — на «ПроУфу». При этом в Общественной палате РБ не комментируют конфликт медиаменеджеров и сам ход голосования.

«Не особо красиво ведут себя «защитники» своих, не менее достойных людей, участвующих в конкурсе, пытаясь манипулировать людским мнением и применяя методы «черного пиара», — подчеркивает в беседе с корреспондентом «Реального времени» политолог Константин Кузьминых. — Навряд ли их бы поддержали уважаемые люди из лидеров республиканской тройки — Муса Гареев, Мустай Карим и Салават Юлаев, если они были бы живы».

Эксперт считает, что огромный потенциал энергии народных защитников следовало бы направить не на острые дискуссии, а на развитие республики через формирование интеллектуального капитала и общества. В настоящее время у них есть возможность создать народную эффективную команду, способствующую улучшению социально-экономического развития региона и жизни народа, тем самым помочь новому рулевому Башкирии Радию Хабирову.

Что касается затрат после присвоения имени, то они окажутся минимальными, поскольку изменения в нормативно-правовые акты и правоустанавливающие документы аэропортов, вероятно, вносить не придется.

«Скорее всего, наименования, вписанные в юридических документах, сами по себе останутся прежними, но вывеску «Аэропорт» дополнят «имени Мустая Карима», если его кандидатура победит в голосовании», — говорит наш собеседник.

По его мнению, возможен вариант с оформлением интерьера — скульптуры, картины, вероятно, будет современная 3D проекция, стихи со звуковым сопровождением. Будет разработана новая концепция сайта, приложение для смартфонов. И эти вложения могут в скором времени окупиться. Более того, он предлагает дать имена также вокзалам, предприятиям, учреждениям образования, здравоохранения, культуры, инфраструктуры.

«У нас огромное количество достойных уроженцев республики: изобретатели, строители, промышленники, инженеры, экономисты, аграрии и много других, от руководителей до тракториста, — продолжает Кузьминых. — Сила — в людях, почитающих своих великих предков, но эту силу нужно поддерживать в веках. Лидеров своего времени важно помнить и чтить. Чтобы брать пример и воспитывать будущие поколения».

Поклонники «ГрОба» разместили петицию, требуя вернуть Летова в шорт-лист. Фото sova.ponominalu.ru

Дарт Вейдер, Егор Летов… Галопом по России

Следует отметить, что идею дать имена аэропортам ряд экспертов восприняли скептически. Более того, в СМИ начали появляться известия, что эта инициатива принадлежит митрополиту Тихону (Шевкунову). А, например, публицист Федор Крашенинников заподозрил «духовника Путина» в финансовых интересах.

В других регионах тоже не обошлось без интриг. В Татарстане отдельные общественники и президент РТ Рустам Минниханов на своих страничках в своих соцсетях призвали поддержать кандидатуру Габдуллы Тукая. Казалось бы, ничего особенного — каждый имеет право высказывать свои пожелания, ни к чему не принуждая. Однако отдельные чиновники пошли дальше и воспользовались удобным для себя инструментом, именуемым «административный ресурс». Так, в Лаишевском районе организациям и предприятиям спустили письмо, в котором призывают не просто привлечь внимание населения к конкурсу, а голосовать за конкретных людей — Габдуллу Тукая для аэропорта Казани и Николая Лемаева для аэропорта Бегишево. Когда текст разнарядки вылился наружу, Лаишевская администрация сразу же открестилась от него. Позже учитель из Набережных Челнов опубликовал письмо от городского управления образования, в котором от педагогов требуют проголосовать за Лемаева.

Недавно депутат Госдумы Марат Бариев (член «Единой России», представляет Татарстан) неожиданно высказался против присвоения аэропорту Калининграда имени Иммануила Канта. По его мнению, «это непатриотично» и оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. Сам же парламентарий хотел бы назвать воздушный хаб именем советского полководца Андрея Василевского, освободившего Кенигсберг. Естественно, такая инициатива народного избранника против великого философа стала поводом для острых шуточек и карикатур в медиапространстве.

Что касается Омска, то жюри конкурса удалило из финального списка рок-музыканта Егора Летова — фронтмена панк-группы «Гражданская оборона», который лидировал на первом этапе. Произошло это после того, как министр культуры РФ Владимир Мединский назвал любителей творчества Летова маргиналами, а их активность «бестолковым хайпом». Однако поклонники «ГрОба» не опустили руки и разместили петицию, требуя вернуть Летова в шорт-лист. Примечательно, что идея восстановить Егора Летова в списке финалистов вполне устраивает Тину Канделаки и Маргариту Симоньян.

Кроме того, глава Минкульта высказался и относительно екатеринбургского аэропорта Кольцово, поддержав идею свердловчан присвоить ему имя Павла Бажова. На следующий день по пути из Екатеринбурга появилась растяжка с надписью: «Аэропорт Кольцово им. Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, просто Марии…», а рядом указано расстояние — 3,5 км — и логотип КПРФ. Такой шуткой местные коммунисты выступили против переименования аэропорта.

Были свои перипетии и в других городах. А пока мы возвращаемся в Уфу и запускаем новое голосование.

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