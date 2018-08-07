В 16 регионах России могут смениться губернаторы
В 16 регионах России возможны ротации в губернаторском корпусе. Об этом говорится в рейтинге за июль 2018 года, составленном фондом «Петербургская политика».
Наибольшие шансы на увольнение имеют главы регионов, у которых в 2019 году завершается срок полномочий. Отмечается, что из 33 глав губернаторов, избранных или утвержденных в 2014 году, свои посты к настоящему времени сохранили лишь 17.
К регионам с повышенными рисками ротации действующих глав регионов относятся Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области, Санкт-Петербург, передает «РИА Новости».
Средние риски имеют главы Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Крыма, Вологодской, Курганской, Оренбургской областей.
Регионов с низкими рисками, по мнению Фонда, в настоящий момент нет.
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