«Рустэм Хамитов в курсе, что мы такое издание открываем…»

Башкирская Торгово-промышленная палата создает деловое интернет-СМИ, которое должно стать «настольным изданием» руководителей и бизнесменов

В Башкирии появляется новый игрок в мире медиа — деловой интернет-портал под названием RB Today. Наименование уже вызывает параллели с обыгранной в «Камеди клаб» англоязычной имиджевой газетой «Башкортостан тудэй». Символично, запуск намечен на апрель — месяц, связанный с покорением человеком космоса. И новое издание создается Торгово-промышленной палатой республики. Президент ТПП Башкортостана Азат Фазлыев в интервью корреспонденту «Реального времени» сообщил, откуда пришла инициатива учредить новый проект и какие средства в него инвестированы. Кроме того, он рассказал, как будут выстраиваться отношения с властями и на какие примеры он ориентируется.

RB Today: инициатива снизу

— Азат Мадарисович, зачем Торгово-промышленной палате собственное интернет-СМИ в Башкирии? Казалось, что деятельность ТПП как-то с другим связана...

— Действительно, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан сейчас занимается учреждением нового делового интернет-издания. Идея пришла как обычно: появилась группа активных инициативных журналистов, которые решили учредить деловое издание. Они обратились к нам с этим проектом. Мы его рассмотрели, взвесили и приняли решение его поддержать. Собственно говоря, под эту творческую команду проект и реализовывается.

— Кто из журналистов предложил создать такое издание?

— Если пофамильно, то Индира Квятковская и Анна Челак. Эти две девушки имеют достаточно хороший опыт работы в освещении деловых событий. Вот они и обратились к нам со своим проектом. Мы решили не учреждать отдельное предприятие. Издание будет в структуре [Торгово-промышленной] палаты. Закон о СМИ позволяет такую форму создания. Так что это все — сотрудники нашей Торгово-промышленной палаты. Идет набор корреспондентов для работы в этом издании. Общее штатное расписание — около 10 человек.

«Это оценка по бизнес-плану стартовых расходов на этот год на содержание проекта. Это затратная часть. Это все вместе — и зарплата, и оборудование, и аренда офисов. Офис будет на Карла Маркса, 3б». Фото Андрея В. / domofoto.ru



— А рекламщики, техперсонал?..

— Административный персонал, бухгалтера, юристы, отдел кадров — все за счет ТПП. А вот специализированные профессии тоже сюда добавятся.

Название? Оно уже зарегистрировано и оформлено — RB Today. Можно понимать как «Республика Башкортостан», кто-то прозвал «Российский бизнес». Так что все в тему.



Выйти на самофинансирование

— В СМИ с ваших слов уже обозначена сумма инвестиций — 10 млн рублей…

— Это оценка по бизнес-плану стартовых расходов на этот год на содержание проекта. Это затратная часть. Это все вместе — и зарплата, и оборудование, и аренда офисов. Офис будет на Карла Маркса, 3б.

— Значит, это самый центр, напротив спорткомплекса «Динамо».

— Совершенно верно. Это будет рядом с нами. Торгово-промышленная палата РБ находится на Карла Маркса, 3.

— Ваши личные средства будут вложены в этот проект?

— Это проект юридического лица Торгово-промышленной палаты, это проект всей палатной системы. И здесь меня как физического инвестора не планируют.

Наверное, к концу года планируем выйти на самоокупаемость — за счет доходов по рекламе, за счет развития различных проектов. Сейчас у меня прошли очень хорошие переговоры в российской палате. Нам тут предложили рассмотреть целый ряд платформ, которые работают на федеральном уровне. Я думаю, благодаря всему, что мы сделаем, к концу года должны выйти на самофинансирование. Окупаемость — это уже система следующая, но хотя бы на самофинансирование уже должны выходить.



«Скажем так, он в курсе, что мы такое издание открываем. Естественно, эта тема находится в сфере интересов администрации главы, поэтому отношение нормальное. Каких-то указаний в адрес нашей деятельности не поступало, но мы пока еще и не действуем». Фото glavarb.ru

«Я допускаю критику представителей органов власти»

— Скажите, согласовывалось ли открытие издания с главой Башкирии Рустэмом Закиевичем Хамитовым?

— Скажем так, он в курсе, что мы такое издание открываем. Естественно, эта тема находится в сфере интересов администрации главы, поэтому отношение нормальное. Каких-то указаний в адрес нашей деятельности не поступало, но мы пока еще и не действуем. Ну а дальше пойдет работа совести, честности самих журналистов. Все будет регулироваться Законом о СМИ и позицией самих корреспондентов.

— Тем не менее, у некоторых журналистов уфимских изданий есть опасения, что башкирский белый дом будет вмешиваться в работу нового СМИ и контролировать содержание материалов.

— Посмотрим. Поживем — увидим.

— Например, можно будет увидеть в издании критику работы Хамитова, премьера Марданова, мэра Ялалова или фонда «Урал» Рахимова?

— Знаете, я допускаю критику представителей органов власти. Это опять-таки надо смотреть конкретные события, конкретные истории. У меня достаточно большой опыт работы в качестве одного из руководителей «Общероссийского народного фронта», в котором я являюсь сопредседателем (ОНФ в РБ, – прим. ред.). Мы на этой площадке достаточно активно критикуем власть. Но наша задача — не влиять через это дело на власть, а доводить до нее общественное мнение. Собственно говоря, это одна из форм общественного мониторинга, гражданского общества — воздействие через информационные ресурсы на власть. Какие-то специальные кампании, акции, направленные против тех или иных личностей, будь то чиновник, бизнесмен или отдельные люди, не входят в нашу задачу и наши основные цели.

«Какие-то специальные кампании, акции, направленные против тех или иных личностей, будь то чиновник, бизнесмен или отдельные люди, не входят в нашу задачу и наши основные цели». Фото glavarb.ru



Апрельский запуск

— Азат Мадарисович, как вы оцениваете медиаполе Башкирии? Кто сегодня основные игроки на этом рынке?

— К сожалению, я на сегодняшний момент не большой эксперт в этом вопросе. Но у нас хорошие, нормальные отношения со всеми деловыми изданиями. В первую очередь — это «РБК» и «Коммерсантъ». Понятно, что в наш функционал входит общение со СМИ. Мы достаточно часто организуем совместные мероприятия. Со многими из них у нас подписаны соглашения в части реализации различных проектов и акций, которые мы как палата генерируем. Поэтому я считаю, что у нас нормальное медиапространство в республике. Наш проект — это более глубокое, более экспертное и профессиональное освещение деловой тематики, поскольку сегодняшний этап развития бизнеса и взаимодействия с государством, на мой взгляд, требует наличия у бизнеса такого собственного ресурса. Вот собственно одна из причин, почему мы в этот проект вошли и теперь будем заниматься.

— Кого вы бы назвали конкурентом своего будущего издания? Например, указанные вами «РБК» и «Коммерсантъ» относятся к ним?

— Если и будет конкуренция, то она будет здоровая, деловая. Мы постараемся в ближайшие месяцы найти собственное уникальное лицо, свою нишу, свою площадку. А дальше оценят читатели. Кто проголосует — это читатель. Поэтому будем смотреть на их оценку.

— Какие-нибудь показатели посещаемости или цитируемости вы уже ставите для своего детища?

— Сейчас я не хочу загадывать наперед. Мы планируем через месяц выйти в формат. Посмотрим, как пойдет, и для более подробного разговора мы соберем обязательно какую-то пресс-конференцию или встречу и там уже профессионально скажем обо всех этих прогнозх. Я просто не берусь оценивать реакцию рынка на этот проект.

— То есть уже в апреле вы с RB Today собираетесь выйти на рынок?

— Да. Сейчас идет тестовое наполнение сайта, отработка технических параметров. Где-то месяц у нас на это дело уйдет.

У нас в российской палате есть ряд серьезных проектов, например, «ТПП-информ», который эту тему отрабатывает. Там есть перспективы развития видеоканала и разные другие направления



— На какие российские и международные СМИ вы ориентируетесь при создании этого проекта?

— Из российских игроков я бы выделил одно казанское издание. А так мы в принципе ориентируемся на серьезное развитие и поддержку системы Торгово-промышленной палаты. У нас в российской палате есть ряд серьезных проектов, например, «ТПП-информ», который эту тему отрабатывает. Там есть перспективы развития видеоканала и разные другие направления. В российской палате провел об этом переговоры и президента [ТПП РФ] Сергея Николаевича Катырина проинформировал о своем проекте. Нам будет оказана поддержка по линии взаимодействия со всем медиаокружением, которое существует в российской палатной системе. Кстати, «ТПП-информ», который был у российской палаты, вполне возможно, будет передан нам.

— А какие задумки российских или мировых СМИ вы будете внедрять в своем проекте?

— Я пока не готов эту тему комментировать. Нам на первом этапе нужно получить свою линейку на региональном уровне, потом сделаться федеральным ресурсом, ну а дальше, как вы говорите, покорять мировое пространство.