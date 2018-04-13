На территории Торатау разрешили хозяйственную деятельность

Премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов подписал постановление, снимающее запрет на выпас скота, рубку леса и разработку ископаемых на памятниках природы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РБ.



В самом постановлении перечисляются все памятники природы, в том числе и шихан Торатау.

«Постановление составлено так, что как бы формально не снимает охранный статус с Торатау. Однако разрешение на ведение хозяйственной деятельности означает фактическую утрату данного статуса», — передает Proufu.ru со ссылкой на источник в администрации главы РБ.

Напомним, долгое время разрешения на промышленную разработку известняка на шихане Торатау добивалась «Башкирская содовая компания». Подробно — в материале «Реального времени».