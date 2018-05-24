Мантуров: защита шиханов в Башкирии организована конкурентами БСК из Турции

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выступил за разработку Торатау и других шиханов Башкирской содовой компанией (БСК). Он заявил, что выступления в защиту гор организованы конкурентами БСК из Турции.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Мантуров рассказал, что главным конкурентом России по экспорту кальцинированной соды в мире является Турция.

«Мы говорим: «Быстрее дайте новое месторождение шихана». Что вы думаете? Приезжает мусульманский лидер из Турции и говорит: «Это памятник природы, святое место, осваивать месторождение здесь нельзя», — приводит слова министра «Медиакорсеть».

Он призвал анализировать выступления в защиту экологии.

Напомним, что БСК уже полностью срыла одну из цепи гор-шиханов в Башкирии (Шахтау). Теперь компания добивается разрешения на разработку одной из трех оставшихся (Торатау, Куштау и Юрактау ). За сохранение гор выступают как экологи, так и ревнители традиций башкирского народа.