В Башкирии за последний год сократили около 200 учителей башкирского языка

В Уфе и Стерлитамаке за год сократили около 200 учителей башкирского языка.

По словам ректора института развития образования РБ Рамиля Мазитова, это произошло в результате прокурорских проверок летом 2017 года и отказа родителей школьников от изучения башкирского языка в школах.

Около 130 учителей из общего числа за государственный счет прошли подготовку переквалифицировались на преподавателей истории, английского и русского языков. На эти цели было направлено около 1,5 млн рублей.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», Мазитов не уточнил о судьбе еще 70 учителей.

Ранее стало известно, что в этом учебном году башкирский язык в качестве «родного» в РБ будут изучать 15,6% школьников. Еще 9,45% выбрали татарский язык.

Башкирский и русский (в качестве родного) языки будут изучаться во всех общеобразовательных учреждениях РБ. Татарский язык как родной будет преподаваться в 12 муниципальных районах и трех городских округах.