Журналисты и ученые выступили против переименования аэропорта Уфы

В пресс-центре ProUfu.ru прошел круглый стол, на котором обсуждалась ситуация с переименованием аэропорта Уфы. В обсуждении приняли участие журналисты и общественники, а также родственники Мусы Гареева.

«Если идет такой скандал, то надо оставить за аэропортом название «Уфа». Я как журналист считаю, что такие мероприятия – это некого рода отвлечение внимания от таких проблем, как пенсионная реформа, война в Сирии, военное положение страны. Околоправительственные каналы зомбируют людей. На днях лидеру БОО «Башкорт» Фаилю Алчинову выписали штраф 150 тысяч рублей. Это тоже своего рода запугивание», — выразила свою точку зрения журналист и телережиссер Гульсария Давлетгареева.

Такого же мнения, хоть и с оговоркой в пользу Гареева, придерживается ученый Марат Кульшарипов.

«Казалось бы, великие имена России — надо увековечить. Но в данном случае, как всегда, чиновники, администрация вмешиваются и нет народного голосования. Власть имущие навязывают свое мнение. В такой обстановке было бы логичнее оставить название «Уфа», но раз пошел такой сыр-бор, то, безусловно, аэропорт должен носить имя Мусы Гареева. Он единственный в Башкортостане дважды Герой Советского Союза и выдающийся летчик. У него не было звездной болезни, хотя были две звезды», — цитирует его ProUfu.ru.

Напомним, в рамках конкурса «Великие имена России» продолжается голосование по выбору новых названий для аэропортов в стране.

В Уфе на первом месте находится башкирский писатель Мустай Карим. Голосование в республике проходит со скандалом — общественники, деятели культуры и науки подготовили письмо, в котором выступили против переименования аэропорта, ссылаясь на то, что в честь Карима названо достаточно объектов в регионе. А коммунисты и вовсе призвали Общественную палату РФ не переименовывать аэропорт в Уфе.

Результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» будут подведены 5 декабря.