В Татарстане хотят учредить стипендию для студентов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября этого года

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане хотят учредить ежемесячную стипендию для студентов вузов, которые обучаются по образовательным программам подготовки кадров в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности. Соответствующий проект постановления кабмина проходит антикоррупционную экспертизу.

— Установить ежемесячные выплаты в виде стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, обучающимся по образовательным программам, реализуемым в целях подготовки кадров для осуществления профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности Республики Татарстан, в размере государственной академической стипендии, — говорится в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чтобы получить стипендию, студент должен соответствовать следующим критериям:

обучение в вузах за счет бюджетных средств по очной форме обучения на основании договора о целевом обучении, заключенного с Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ;

наличие в договоре о целевом обучении обязательства отработать не менее трех лет по направлению подготовки, по которому студент проходил обучение;

отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы России, подтвержденное соответствующей справкой.

Стипендия назначается один раз на весь период обучения. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября этого года.

Напомним, в,России на сегодняшний день действуют более 40 видов специальных именных стипендий для поддержки талантливых студентов. Об этом заявлял министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков.



Галия Гарифуллина