Герман Греф возглавил Российско-индийский деловой совет

В Сбере отметили, что назначение должно расширить деловое сотрудничество между странами и привлечь крупных партнеров

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Глава Сбера Герман Греф назначен новым руководителем Российско-индийского делового совета. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Под руководством Грефа совет планируется переформатировать, а взаимодействие бизнеса России и Индии должно выйти на новый технологический и институциональный уровень. В банке также отметили, что назначение должно расширить деловое сотрудничество между странами и привлечь крупных партнеров.

В ходе пресс-конференции в Нью-Дели Греф сообщил, что развивает финансовый бизнес в Индии уже 16 лет. Расширяя присутствие в стране, Сбер намерен основать в Нью-Дели штаб-квартиру и бизнес-центр для крупнейших компаний из России и Индии. Ожидается, что банк создаст цифровую систему переводов, которая обеспечит не менее 15% всего товарооборота между странами.

Ранее сообщалось, что Греф допустил дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. Однако вероятны тактические паузы.

Алсу Сабирзанова