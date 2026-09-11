Новости общества

05:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Герман Греф возглавил Российско-индийский деловой совет

20:25, 11.09.2026

В Сбере отметили, что назначение должно расширить деловое сотрудничество между странами и привлечь крупных партнеров

Герман Греф возглавил Российско-индийский деловой совет
Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Глава Сбера Герман Греф назначен новым руководителем Российско-индийского делового совета. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Под руководством Грефа совет планируется переформатировать, а взаимодействие бизнеса России и Индии должно выйти на новый технологический и институциональный уровень. В банке также отметили, что назначение должно расширить деловое сотрудничество между странами и привлечь крупных партнеров.

В ходе пресс-конференции в Нью-Дели Греф сообщил, что развивает финансовый бизнес в Индии уже 16 лет. Расширяя присутствие в стране, Сбер намерен основать в Нью-Дели штаб-квартиру и бизнес-центр для крупнейших компаний из России и Индии. Ожидается, что банк создаст цифровую систему переводов, которая обеспечит не менее 15% всего товарооборота между странами.

Ранее сообщалось, что Греф допустил дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. Однако вероятны тактические паузы.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также