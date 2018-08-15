Наш ответ Рапоте: защитники шиханов поэкспериментировали над упаковкой соды

В соцсетях запустили акцию #живыешиханы. Мнения экспертов разделились

На днях в социальных сетях с подачи известного дизайнера Ильшата Байбурина запустили флешмоб «Живые шиханы» в поддержку гор, которые стали камнем преткновения между их защитниками и «Башкирской содовой компанией». Многие пользователи поддержали идею и на своих аватарках разместили соответствующий знак. Но среди защитников шиханов нашлись те, кто раскритиковали как саму акцию, так и логотип. Пикантности ситуации добавляет упорное молчание главы Башкортостана Рустэма Хамитова на фоне активной информационной кампании «Соды». В ситуации разбирался обозреватель «Реального времени».

В ответ «Соде»

В социальных сетях пошла акция #живыешиханы. Кампания призвана спасти от промышленной разработки шиханы Торатау (Тратау), Юрактау и Куштау. Она стала ответом на информационную активность, которую развернула «Башкирская содовая компания» (во главе Григорий Рапота; входит в холдинг «Башхим») с привлечением федеральных СМИ и экспертов. Запустил флешмоб арт-директор Paradox Box Ильшат Байбурин, разработавший в свое время туристический бренд Terra Bashkiria. Уголок от пачки пищевой соды, узнаваемой по характерной раскраске, уфимец перевернул и превратил в форму горы. Этой идеей он поделился на своей страничке в «Фейсбуке». Своим подписчикам и неравнодушным пользователям дизайнер предложил поместить новый значок на аватарке и активно использовать, а всю кампанию назвал «Живые шиханы», пометив ее соответствующим хештэгом.

Как рассказал «Реальному времени» автор новой акции, он давно, со времен разработки турбренда Башкортостана, планировал придумать айдентику в поддержку гор. Он собрал рабочую группу единомышленников, провел мозговой штурм и решил запустить флешмоб в действие. Причем останавливаться на одном Торатау активисты не стали, вспомнив и два других шихана. Напомним, четвертый шихан — Шахтау — стерлитамаские промышленники уже полностью разработали, получив из него сырье для производства.

— Хотелось расшевелить народ, сказать, что нужно что-то делать, — объясняет суть своей акции Байбурин. – Со стороны БСК началась агрессивная пиар-кампания, в которой подается однобокая информация на федеральных ресурсах, выгодная «Соде». А это наша посильная пиар-кампания, чтобы люди проснулись. Все публикации в защиту шиханов разрознены. Наша задача — собрать всех неравнодушных людей в едином фронте под одним флагом «Живые шиханы». А те, кто принимают решения, власти, увидят, как много людей неравнодушны к проблеме. Удивительно, что пока молчат экологи, которые должны быть причастны к этому вопросу.

Айдентика разработана с такой задумкой: не должна гора превратиться в соду. Необходимо, чтобы шихан остался горой, а не стал пачкой белого порошка. Но не все оценили эту идею.

Появились даже предположения, что за дизайнером стоят чиновники из администрации Хамитова, которые сделали соответствующий заказ, припоминая разработку бренда Terra Bashkiria по заказу Госкомтуризма РБ.

— Это не так, — возражает наш собеседник. — Такие заявления и подобные методы прекрасно характеризуют тех людей, кто так говорит. Я совершенно аполитичный, ни с какими партиями не сотрудничал. А туристический бренд был лишь коммерческой работой.

«Мне такой логотип не нужен»

Писательница и колумнист «Реального времени» Зухра Буракаева, которая много лет выступает в защиту шиханов, не оценила эту акцию в соцсетях. Она считает, что таким образом люди пытаются «хайпануть» на громкой теме. По ее мнению, интернет-флешмобы не имеют такой силы в сравнении с личным присутствием на таких акциях, как «Кольцо жизни».

— Я рада, что волна поднялась, — говорит Буракаева нашему корреспонденту. — Но где были эти люди, когда мы 10 лет собирали подписи, рисковали работой, ездили на Торатау? Нам угрожали, запрещали выходить на такие акции. Если будет серьезная угроза шихану, я лично поеду и лягу под экскаватор.

Раскритиковала она и использование цветов значка «Живые шиханы». По ее словам, дизайнер «священную гору» превратил в соду, а не наоборот. Тем самым получилась только реклама продукта стерлитамакских промышленников.

По словам Зухры Буракаевой, дизайнер «священную гору» превратил в соду, а не наоборот. Фото facebook.com



— Мне такой логотип не нужен, — продолжает писательница. — Я бы использовала в первую очередь зеленую гамму — это обозначает жизнь. Люди, не знакомые с ситуацией, могут подумать, что мы поддерживаем БСК. Это сочетание цветов (красный-оранжевый-желтый-белый) мы знаем с детства. Пищевая сода стоит у каждого дома, любой ребенок ее узнает. Сколько не объясняй, получим обратный эффект.

Также в соцсетях уже сравнили логотип с обозначением медикаментов марки «Нурофен». Однако Байбурин был готов к таким претензиям со стороны защитников шиханов.

— Это нормально, что есть несогласные с этой акцией или кого-то не устраивает логотип, — отмечает дизайнер. — Невозможно одновременно нравиться всем. Это говорит, что работа «цепляет», вопрос острый — и это хорошо. «Нурофен» — это обезболивающее. А шиханы — это наша боль. И такие интерпретации тоже хороши.

Почему молчит Хамитов?

В свою очередь мнения политологов разделились относительно пользы кампании «Живые шиханы». Так, Дмитрий Казанцев назвал акцию проявлением гражданской активности.

— Не секрет, что население республики к промышленной разработке башкирских гор-шиханов относится отрицательно, — подчеркивает он.

В свою очередь Аббас Галлямов считает, что флешмоб ничего не изменит.

— Не помню, чтобы под влиянием флэшмобов в стране отменялись бы принятые решения, — комментирует он «Реальному времени».

Рустэм Хамитов в последние недели молчит о «Соде» и шиханах, хотя ранее высказывался по этому вопросу довольно часто. Фото glavarb.ru

По словам эксперта, Роснедра, уполномоченные принимать решения по вопросу о том, какое сырье подойдет для производства, дали свое заключение: для БСК подходит только Торатау. И потому глава Башкирии Рустэм Хамитов в последние недели молчит о «Соде» и шиханах, хотя ранее высказывался по этому вопросу довольно часто.

— Юридически его позиция по данному вопросу не имеет значения, он может лишь высказывать свое частное мнение. Собственно, именно поэтому он так легко в свое время рассуждал об альтернативах. Знал, что никаких правовых последствий его слова не имеют, — резюмирует Галлямов.

По мнению Казанцева, руководитель республики свою позицию уже неоднократно высказывал, а вступать в полемику и снова ее повторять в СМИ нецелесообразно.