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Общественники Башкирии проведут голосование о названии аэропорта Уфы

15:26, 08.10.2018

Общественная палата Башкирии организует опрос о вариантах названия для уфимского аэропорта. Голосование стартует 15 октября.

Среди исторических и культурных деятелей, чье имя предлагается присвоить аэропорту, фигурируют литератор Мустай Карим и писатель Сергей Довлатов, передает «РИА Новости». Также учреждение может быть названо в честь Федора Шаляпина, Рудольфа Нуриева или Салавата Юлаева, Сергея Аксакова и других выдающихся представителей республики.

Опрос проведут около 20 тыс. волонтеров.

Общество Башкортостан
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