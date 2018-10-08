Общественники Башкирии проведут голосование о названии аэропорта Уфы
Общественная палата Башкирии организует опрос о вариантах названия для уфимского аэропорта. Голосование стартует 15 октября.
Среди исторических и культурных деятелей, чье имя предлагается присвоить аэропорту, фигурируют литератор Мустай Карим и писатель Сергей Довлатов, передает «РИА Новости». Также учреждение может быть названо в честь Федора Шаляпина, Рудольфа Нуриева или Салавата Юлаева, Сергея Аксакова и других выдающихся представителей республики.
Опрос проведут около 20 тыс. волонтеров.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым