У муфтия Башкирии появился новый заместитель

Имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин, который претендовал на должность муфтия Башкортостана, назначен заместителем председателя Духовного управления мусульман РБ по общим вопросам, сообщил «Реальному времени» источник в муфтияте. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердил и сам Айнур хазрат.

По информации «Реального времени», Биргалину поручено курировать деятельность молодежного отдела, вести работу с имамами на местах и с муниципалитетами. При этом другие замы председателя ДУМ РБ — Айнур Арсланов, Аюп Бибарсов и Руслан Саяхов — остались на прежних местах.

Кроме того, Биргалин в последние дни неоднократно выезжал в районы Башкирии как представитель муфтия и от имени руководителя централизованной религиозной организации выступал на различных мероприятиях.

Напомним, 21 ноября в Уфе должны были состояться выборы председателя ДУМ РБ. Свои кандидатуры выставили действующий муфтий Нурмухамет Нигматуллин, имам-мухтасиб города Сибай Агляметдин Газизов, имам мечети «Фатхислам» (пос. 8 Марта г. Уфы) Айнур Биргалин и руководитель комитета по хаджу муфтията Ильшат Хафизов. Однако после смены власти в Башкирии (приход Радия Хабирова) отчетно-выборный съезд духовного управления решили перенести на 2019 год.