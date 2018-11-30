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У муфтия Башкирии появился новый заместитель

07:02, 30.11.2018
У муфтия Башкирии появился новый заместитель
Фото: vk.com

Имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин, который претендовал на должность муфтия Башкортостана, назначен заместителем председателя Духовного управления мусульман РБ по общим вопросам, сообщил «Реальному времени» источник в муфтияте. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердил и сам Айнур хазрат.

По информации «Реального времени», Биргалину поручено курировать деятельность молодежного отдела, вести работу с имамами на местах и с муниципалитетами. При этом другие замы председателя ДУМ РБ — Айнур Арсланов, Аюп Бибарсов и Руслан Саяхов — остались на прежних местах.

Кроме того, Биргалин в последние дни неоднократно выезжал в районы Башкирии как представитель муфтия и от имени руководителя централизованной религиозной организации выступал на различных мероприятиях.

Напомним, 21 ноября в Уфе должны были состояться выборы председателя ДУМ РБ. Свои кандидатуры выставили действующий муфтий Нурмухамет Нигматуллин, имам-мухтасиб города Сибай Агляметдин Газизов, имам мечети «Фатхислам» (пос. 8 Марта г. Уфы) Айнур Биргалин и руководитель комитета по хаджу муфтията Ильшат Хафизов. Однако после смены власти в Башкирии (приход Радия Хабирова) отчетно-выборный съезд духовного управления решили перенести на 2019 год.

ОбществоВласть Башкортостан
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