Инвестиционные доходы российских страховщиков резко упали
Они сократились более чем на 10 процентных пунктов
Инвестиционные доходы российских страховых компаний с начала года сократились более чем на 10 процентных пунктов. Об этом сообщают участники рынка, опрошенные «Ъ».
По оценке СОГАЗа, в предыдущие три года показатель рос в среднем на 19% ежегодно, а по подсчетам «Росгосстраха» — на 30—40%. У многих компаний падение выражается двузначными темпами. Причину связывают со снижением ключевой ставки Центробанка с 21% до 14%.
Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова подчеркнула, что без инвестиционного дохода большинство страховщиков, особенно в сегменте автострахования, были бы глубоко убыточными даже при стабильных премиях.
Ранее сообщалось, что Банк «Русский стандарт» и страховщики попали под подозрение ФАС. Банк требовал от клиентов оформлять страховку только в двух организациях.
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