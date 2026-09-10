Инвестиционные доходы российских страховщиков резко упали

Они сократились более чем на 10 процентных пунктов

Фото: Динар Фатыхов

Инвестиционные доходы российских страховых компаний с начала года сократились более чем на 10 процентных пунктов. Об этом сообщают участники рынка, опрошенные «Ъ».

По оценке СОГАЗа, в предыдущие три года показатель рос в среднем на 19% ежегодно, а по подсчетам «Росгосстраха» — на 30—40%. У многих компаний падение выражается двузначными темпами. Причину связывают со снижением ключевой ставки Центробанка с 21% до 14%.

Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова подчеркнула, что без инвестиционного дохода большинство страховщиков, особенно в сегменте автострахования, были бы глубоко убыточными даже при стабильных премиях.

Ранее сообщалось, что Банк «Русский стандарт» и страховщики попали под подозрение ФАС. Банк требовал от клиентов оформлять страховку только в двух организациях.

Алсу Сабирзанова