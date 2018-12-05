«Извиняюсь перед всем башкирским народом»: что произошло в Белорецке?

Подробности конфликта «с межэтнической окраской» на востоке Башкирии и его глубинные причины

Еще не забылись стычки башкирских парней с чеченцами в Баймакском районе и курдами-езидами в Сибае, а с востока Башкирии пришла очередная неприятная новость — о драке с таджиком (по некоторым сведениям, с чеченцем). «Реальное время» узнало подробности случившегося в зауральском городе. Эксперты нашей интернет-газеты источником подобных конфликтов называют недовольство населения социально-экономическими условиями.

«Выходи, извиняйся перед башкирским народом»

Накануне стало известно об очередном конфликте межнационального характера на востоке Башкирии. На этот раз инцидент произошел в Белорецке. По первоначальной информации, стычка случилась между гражданином России, родившимся в Таджикистане (по другой версии — в Чечне), и студентом из Межгорья (город Межгорье фактически находится на территории Белорецкого района).

Впоследствии толпа местных жителей — уроженцев Белорецкого района — набросилась на выходца из Таджикистана (или Чечни). Как сообщало «Реальное время», конфликт произошел на площади в городе, где устанавливали новогоднюю елку. По словам очевидцев, «неместный», повздорив с межгорцем, вызвал своего сокурсника по медколледжу на «стрелку» и нецензурно оскорбил башкир, которые заступятся за его противника. Собственно это и вызвало гнев белоречан.

Видео с места происшествия выложили в социальных сетях. На кадрах видно, как толпа молодых людей окружила парня. К счастью, вовремя подоспевшие полицейские разняли драку и под свист и нецензурные возражения повели «приехавшего» к служебной машине.

На другом видео можно посмотреть, как сотрудники МВД попытались увезти обидчика в отделение. Разъяренная толпа местных парней окружила полицейский «уазик».

— Пусть встанет на колени и принесет извинения перед всем башкирским народом, — послышалось требование из толпы.

— Мы его не тронем, если извинится, — выкрикнул другой джигит.

— Пусть извинится перед нашим народом и у…т (уезжает) к себе в Таджикистан. Чемодан, вокзал, Таджикистан, — поддержал третий.

Тем временем машина попыталась тронуться.

— Держи «уазик», — закричали местные. Полицейский «бобик» остановился. Из него вышел сотрудник МВД.

— Айнур агай, пусть он выйдет и извинится, — собравшиеся на башкирском языке обратились к полицейскому, стоящему с задумчиво-растерянным лицом.

Как ни странно, правоохранители вняли требованию земляков.

— Подальше отходим. Ребята, круг побольше делаем. Выходи, извиняйся, — приказали парни пассажиру автомобиля.

— Извините за мои слова, — сказал вышедший из салона «уазика» смуглый молодой человек, который держал платочек у рассеченной брови.

— Громче говори! Не слышно. На колени встань! — опять послышались крики на русском и башкирском.

— Не надо на колени. Пусть так говорит, — возразили в ответ.

— Извините за мои слова, — громче повторил пассажир. — Извиняюсь перед всем башкирским народом.

— Все, молодец! — послышался одобрительный возглас. — Все, уехал.

Как рассказал «Реальному времени» зампредседателя БОО «Башкорт» Руслан Габбасов, после инцидента полицейские задержали руководителя белорецкого филиала общественной организации Фаиза Хусаинова. Общественник в отделении дал объяснения, отметив, что в толпе его не было. И его отпустили. Подробности конфликта уточняются.

Три драки за 2 месяца – это тенденция

Население и эксперты по-разному оценивают случившееся. Так, в соцсетях говорят исключительно как о межнациональном конфликте. В свою очередь политтехнолог, эксперт по межнациональным отношениям Раис Тайбугин считает конфликт бытовым. С ним солидарен и этнополитолог Ильдар Габдрафиков, который называет его «бытовым с межэтнической окраской». По его мнению, не стоит любую уличную драку молодежи сводить к межнациональному противостоянию.

Напомним, такие стычки между башкирами и представителями диаспор происходили в Башкирии и ранее. Только в Зауралье за последние пару месяцев их было две. Первая — с чеченцами в селе Темясово Баймакского района. К слову, один из зачинщиков драки, уроженец Чечни, находится сейчас в СИЗО города Белорецка. Раненному в живот Рустаму Исхакову недавно провели вторую операцию. В ноябре на всю страну прогремела потасовка в Сибае. Тогда башкирские парни повздорили с курдами-езидами.

По мнению Габдрафикова, три драки за 2 месяца — это уже тенденция, требующая детального изучения, а затем и принятия управленческих решений. По его предположению, ситуация свидетельствует об определенном росте мигрантофобских настроений в обществе.

— Такие стычки с диаспорами были и ранее, но они умалчивались, заминались, — отмечает Руслан Габбасов. — Возможно, кто-то пользовался «крышей» влиятельных людей, наделенных полномочиями. Например, в Баймаке во времена Ситдикова (глава администрации Баймакского района, недавно отправленный на пенсию, — прим. ред.) был конфликт с азербайджанцами, но его замяли.

Проблемы восточных районов Башкирии

Собеседники нашего издания сходятся во мнении, что основные причины таких конфликтов кроются в социально-экономических условиях.

— Пожинаем плоды уходящей власти, — комментирует Тайбугин. — Неинтегрированность молодежи в общественную и социально-экономическую жизнь порождают подобные конфликты. Местные органы власти бездействуют, на правоохранителей надежд нет. Здесь имеет место даже не попустительство, а отсутствие системной работы. Все органы привыкли работать от мероприятия до мероприятия.

Белорецкий металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») — градообразующее предприятие — работает, по его словам, «в дежурном порядке». Больше в районе работы нет. Народ потихоньку уезжает. Городская инфраструктура устарела. При этом эксперт напомнил, что в свое время башкирским властям предлагали разместить в Белорецке производство турецкой компании «Кастамону». Но власти по неизвестным причинам проект реализовывать не стали. Теперь деревообрабатывающий комплекс Kastamonu работает в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). Несмотря на то, что Белорецк географически находится за Уральским хребтом, муниципалитет не попал в Программу развития Зауралья, которую курирует вице-премьер Илшат Тажитдинов.

— Такие инциденты показывают, что не исключена и коррупционная составляющая с участием местной власти, — добавляет Габдрафиков. — К сожалению, качество управления на муниципальном уровне не везде одинаково, а кое-где совсем плохое. В том же Темясово выявились упущения местной власти и органов правопорядка. Последние факты еще раз свидетельствуют о важности муниципального звена власти в управлении межэтническими отношениями. В условиях социально-экономического кризиса любое неосторожное движение, провокация могут привести к серьезному конфликту.

«Башкиры чувствовали себя ущемленными»

Белорецк — сравнительно небольшой город: в нем проживают около 70 тысяч человек. В сельской местности Белорецкого района — 38 тысяч. Если русские составляют большинство в райцентре — в городе Белорецке, — то в селах уже преобладают башкиры.

— Здесь долгие годы башкирское население почти не было представлено во властных структурах, — находит еще одну причину Раис Тайбугин. — Поэтому оно почувствовало себя ущемленным. Формируется и соответствующее отношение к чиновникам. Местные парни вынуждены защищать свои интересы сами, поэтому появились своеобразные дружинники. Движение «Башкорт», которое пытается как-то мобилизовать молодежь, сформировалось под лозунгами защиты интересов своего народа. Это не какая-то оппозиция, а такая сила, которая хочет развития республики, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Это прежде всего первые признаки формирования гражданского общества, основанные на взаимных интересах так называемых «низов». Сходы (йыйыны) башкирских парней нужно рассматривать как попытку решения вопросов местного характера через эффективные институты гражданского общества.

Его тезис подтверждает Руслан Габбасов.

— После событий в Темясово народ понял, что стоит надеяться только на самого себя, — говорит зампред БОО «Башкорт». — Ребята стали самоорганизовываться, объединяться и реагировать на некрасивые выходки со стороны представителей диаспор. Видно, что башкирский народ становится хозяином на своей земле, поверил в себя и стал ситуацию брать в свои руки. Восемь лет унижений со стороны хамитовской власти дали о себе знать.

Однако Габдрафиков предостерегает от «дестабилизирующей роли отдельных личностей — этномобилизаторов».

— Складывается впечатление, что кто-то ловко управляет, манипулирует сознанием озлобленной группы молодых людей, — подчеркивает специалист в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Белорецк — сравнительно небольшой город: в нем проживают около 70 тысяч человек. Фото varandej.livejournal.com



Есть ли выход?

Смягчить ситуацию, по словам Ильдара Габдрафикова, могли бы специальные тренинги с муниципальными служащими, полицейскими и местным населением, профилактическая работа и выявление проблемных зон с точки зрения конфликтности.

Для решения межнациональных конфликтов Тайбугин предлагает создать Министерство национальной политики и межконфессиональных отношений РБ. А для инвестиционного благополучия в регионе необходимо ведомство, занимающееся инвестиционной политикой и внешнеэкономическими отношениями со всеми торговыми домами за рубежом (не менее 15), и Министерство территориального развития для системной и последовательной деятельности.

К слову, накануне в Белорецком районе побывал врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Он посетил ряд предприятий, открыл физкультурно-оздоровительный комплекс и выслушал чаяния местных жителей. Обсуждал ли с кем-нибудь Радий Фаритович описанный выше конфликт, информации об этом на официальных сайтах нет.

Накануне в Белорецком районе побывал врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Фото glavarb.ru



— Хотелось бы, чтобы новые власти обратили внимание на эти конфликты, — надеется Габбасов. — Требуется поговорить с руководителями диаспор, провести с ними разъяснительную работу. Время, когда можно позвонить к какому-то влиятельному человеку и замять неприятные для себя вещи, закончилось. Мы хотим мира между всеми народами, но требуем уважительного отношения к коренному населению — башкирам.

Тимур Рахматуллин