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Под чужой курай: татары и башкиры не поделили народный музыкальный инструмент

19:00, 03.04.2018 96

Патентные войны: как духовой инструмент стал очередным камнем преткновения между Башкирией и Татарстаном

Под чужой курай: татары и башкиры не поделили народный музыкальный инструмент Фото: bashpredmsk.bashkortostan.ru

Месяц назад «Реальное время» сообщало, что Башкирия запатентовала народный музыкальный инструмент курай как территориальный бренд. В Татарстане такая новость вызвала недоумение, поскольку этот тип флейты используется и татарами. Между тем повода для беспокойства нет, уверены эксперты нашей интернет-газеты. В подробностях разбирались корреспонденты «Реального времени».

Кто на чем сыграл?

В марте Министерство культуры Башкирии заявило о том, что Федеральный институт промышленной собственности Роспатента зарегистрировал территориальное место происхождения духового инструмента курай и подтверждает происхождение курая из Башкирии. Регистрация известного духового инструмента как территориального бренда — часть работ по разработке региональных брендов, которая ведется по поручению Валентины Матвиенко. Башкирский курай теперь находится в одном ряду с башкирским медом, тульским пряником, оренбургским пуховым платком, вологодским маслом и другими узнаваемыми местными торговыми марками.

Отметим, символ зонтичного растения курая — реброплодника уральского — активно используется в Башкирии. Его соцветие помещено даже на флаг и герб республики. А такие наименования компаний и торговые марки, как «Алтын курай», «Край курая», «Продукт Башкортостана» и другие, давно используются в регионе. Фактически он стал национальным маркером башкир.

Так вот, курай родом из Башкирии — и точка, заявляют в Башкирии. Как выяснило «Реальное время», сделать музыкальному инструменту «свидетельство о рождении» в Башкирии было много попыток. По словам директора Республиканского центра народного творчества (Уфа) Артура Алибакова, первые шаги были предприняты еще в 1990-е годы. Но все усилия оказались безуспешными. В беседе с корреспондентом нашей интернет-газеты он предположил, что в то время в республике не было грамотных людей, которые смогли бы все это сделать «по уму».

Символ реброплодника уральского активно используется в Башкирии. Фото ragordost.ru

«Вы не имеете права!»

Инициатором нынешнего похода за патентом стал знаменитый в Башкирии музыкант-кураист, педагог Азат Аиткулов.

— На курае я играю всю жизнь, с самого детства, мои деды играли. Курай всегда был брендом Башкирии. Просто сегодня это подтверждено документально, — рассказывает «Реальному времени» музыкант.

Играть по законам другого жанра его заставили несколько похожих историй.

— Я создал фольклорную группу «Риваят», мы успели дать 2—3 концерта, после чего ночью мне позвонили из Казани и сказали: «Вы не имеете права так называть свою группу, так как она уже существует у нас и есть патент на этот бренд», — пожаловался Аиткулов.

По его словам, подобные ситуации случались и ранее: башкирские музыканты создают творческий коллектив с одним наименованием, через некоторое время звонят из соседних регионов и требуют сменить «вывеску», поскольку ансамбль с таким названием уже существует. Чтобы избежать таких неприятных историй впоследствии, Аиткулов затеял процесс регистрации «курая».

«Ну не растет в Татарстане курай»

Башкирия долго искала свою дорогу к патенту курая. Изначально были поданы несколько заявок на госрегистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ), товарного знака, промышленного образца курая. По последним пунктам были получены отказы. Работа продолжилась только в направлении НМПТ. Были изучены архивные документы, в которых упоминался курай как музыкальный инструмент башкир. Также свою доказательную базу предоставили биологи — о распространении на территории республики реброплодника уральского (научное название курая). Из стебля этого растения можно извлекать определенные звуки, знакомые любителям башкирской музыки.

В июне 2017 года было получено заключение экспертной комиссии Министерства промышленности и торговли РФ, а в ноябре подана заявка на патент. В марте статус правообладателя получил Республиканский центр народного творчества Башкирии.

У татар до XX века был распространен копшэ курай, который изготавливался из зонтичного растения с полым стеблем

Вместе с тем в Татарстане такое «правообладание» вызвало недоумение, поскольку курай как музыкальный инструмент используется и татарами. Недовольство свое люди начали высказывать в комментариях к новостям и в социальных сетях.

— И в Татарстане, и Башкирии есть люди, которым нужен пиар, но мы должны понимать, что более близких народов, чем мы, нет, — рассуждает Артур Алибаков о сложившейся ситуации. — Ну извините, не растет в Татарстане курай! Мы же не претендуем на инструменты других народов, никого не хотим обижать, со всеми вместе мы работаем и не хотим политической интерпретации этой ситуации.

Общее наследие

Между тем ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры (Казань) Эльмира Каюмова не согласна с таким утверждением уфимцев. В беседе с корреспондентом «Реального времени» она сообщила, что у татар примерно до середины XX века был распространен копшэ курай, который изготавливался из зонтичного растения с полым стеблем. Другая разновидность этого инструмента — агач курай, который вырезался из дерева. Причем у татар он был как короткий, так и длинный.

— Курай — инструмент и татарский, и башкирский, — уверена казанский эксперт. — Для нас он тоже традиционный. Я, как специалист с 30-летним стажем, выезжаю в экспедиции. Меня удивило то, что в Апастовском районе до сих пор сохранилась традиция игры на деревянных кураях. Сейчас технология изготовления утрачена, но есть отдельные экземпляры у населения.

В чем отличия башкирского курая от татарского? Каюмова пояснила, что башкирский, как правило, длинный. Музыкант его держит вдоль тела. Для того, чтобы извлечь из него звук, нужна определенная сноровка при вдувании воздуха. Татары держат духовой инструмент параллельно земле. Более того, на схожем инструмента (именуемом сыбызгы) играют и казахи, а исполнению на нем учат в Казахской консерватории.

Татары держат духовой инструмент параллельно земле, и он, как правило, небольшого размера. Фото gov.cap.ru

И таких инструментов, за правообладание которыми могут поспорить башкиры, татары и другие родственные народы, много. По словам Эльмиры Каюмовой, в прошлом татары нередко пользовались кубызом — тюркским вариантом варгана. И во время женских посиделок этот щипковый инструмент аккомпанировал пению и пляске.

— У нас в Татарстане есть единственный район — Муслюмовский, на гербе которого изображен мальчик, играющий на курае, — продолжает Каюмова. — В парке поселка Муслюмово установлен памятник кураю. Так что спорить совершенно бесполезно, чей курай: это общее наследие. Историю не выкинешь и никуда не денешь.

Слово — юристу

Сразу возникает вопрос: могут ли в Татарстане зарегистрировать курай как свой символ? Могут, но тут есть нюансы. Гендиректор компании «Артпатент» Григорий Бусарев обращает внимание, что обозначение зарегистрировано не в качестве товарного знака, а в качестве наименования места происхождения товаров.

По словам юриста, НМПТ — это обозначение, представляющее собой наименование географического объекта, или обозначение, производное от такого наименования, ставшее известным в отношении товара, характерного для данной географической местности и обладающего определенными отличительными свойствами. Другими словами, критериями и условиями регистрации знака как наименования места происхождения товара должны быть уникальные свойства продукта, присущие данному месту.

— Особенность НМПТ состоит, в том, что это прежде всего не объект исключительных прав, — пояснил Бусарев нашей интернет-газете. — Другими словами, подобное обозначение может быть зарегистрировано и на имя других лиц при условии, что уникальность продукта будет доказана и другими производителями.

Григорий Бусарев обращает внимание, что обозначение зарегистрировано не в качестве товарного знака, а в качестве наименования места происхождения товаров. Фото Романа Хасаева

Таким образом, если татарстанцы сумеют доказать аналогичные свойства своего курая, «нельзя исключать вероятность регистрации подобного обозначения и на имя татарстанских производителей».

В качестве примера собеседник «Реального времени» привел обозначение «Русская водка», зарегистрированное в качестве НМПТ на имя ООО «Союзплодимпорт»в 1993 году. Сегодня же «Русской водкой» пользуются несколько десятков ликеро-водочных предприятий, среди которых ООО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Московский завод «Кристалл», ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» и другие.

Так что правовых коллизий вокруг курая татарстанцы смогут избежать, если подойдут к вопросу грамотно.

Ирина Герасимова, Тимур Рахматуллин
ОбществоКультураВласть БашкортостанТатарстан
комментарии 96

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    палец в рот не клади - дай татарам пообижаться на башкир. а башкирам - насолить татарам.
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    Анонимно 03 апр
    Аж все масоны над нами смеются.
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  • Анонимно 03 апр
    Башкиры - это часть большой татарской нации. И курай - чисто татарский инструмент. И пусть они в своей Уфе не выдумывают.
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    Анонимно 09 апр
    Вы добровольно заблуждаетесь, башкиры - не татары. Русское государство столетиями пытается отатарить башкирские народы: то вводило запрет на башкирский язык и принуждала изучать татарский, то порождало словосочетание татаро-башкирские народы. Династия Романовых не смогла ни завоевать, ни истребить башкирские народы, поэтому со второй половины 19 века пытаются обозвать башкирские народы татарами. А для татар это, к сожалению, бизнес и возможность присвоить себе башкирскую древнюю историю и культуру.
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  • Анонимно 03 апр
    потому что башкиры все обашкиривают. у них и мед башкирский, и главный университет башкирский, и все западные и северные районы башкирские, и инструменты башкирские. мало им башкиризации татар.
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    Анонимно 06 апр
    Абсалютно согласен
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    Анонимно 09 апр
    Согласитель, лучше быть не сломленным башкуртом, чем завоеванным рабом.
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  • Анонимно 03 апр
    Согласен: общее наследие. Но мне для башкирских братьев не жалко. Лишь бы у нас не отнимали право на курай.
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  • Анонимно 03 апр
    Всегда считал курай башкирским
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    Анонимно 04 апр
    Бесполезный спор, курай, башкирский!По крайней мере, длинный, с "глуховатым" тембром звучания!
    Татарин.
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    Анонимно 06 апр
    Он и есть башкирский музыкальный инструмен! А еще душа башкирского народа и символ возрождения. К середине 20 века оставалось только 3 человека, которые умели профессионально играть на курае. Они объявили, что к 100-летию Ленина выведут на сцену 100 кураистов. Сказано - сделано. А теперь курай - академический инструмент, игре на ней преподают в Уфимском институте искусств, обучат любого способного и талантливого студента. Чтобы курай звучал во всей своей красе необходимо быть башкуртом.
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  • Анонимно 03 апр
    на первом фото - роберт юлдашев - башкирский музыкант-виртуоз. и курай башкирский.
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  • Анонимно 03 апр
    Нет такой нации - татары.
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    Анонимно 04 апр
    Верно, остались ( по паспорту РФ) одни только русияне!
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    Анонимно 04 апр
    03апреля! Скоро планируется провести перепись населения, интересно по каким подтверждающим документам будут определять нациноальности тех же русских, башкир,мордвы и других народов, опять со слов, кем назвался таким и будешь - так получается! Я вот например назовусь ,из племени майя, ведь такие есть, и что у меня попросят подтверждающую бумажку? Вот и получилось: все продай,но купи курай, и играй да играй и башны не ломай !
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  • Анонимно 03 апр
    Бред. Курай может изготовляться не только из тростника, растущего на Урале или из дерева, как делали татары, но даже из алюминиевой трубки. У меня был сокурсник в институте, он играл как раз на таком курае.
    Так что в чём вопрос: курай из тростника может быть и башкирским. Но, курай - это ведь не название растения, а название музыкального инструмента. Татары также имеют право на его название.
    Габдель Юссон.
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    Анонимно 04 апр
    Помню , один мой башкирский друг изготовил курай из пластмассового обруча, играл отлично! В детстве ездил в татарские деревни (на каникулы), никогда не видел и не слышал такого инструмента, похожие были , но не такие, как у башкир, у них особый вид и звук! Частая музыка у татар, это гармонь, а у отца , в деревне, ещё скрипка, собирались в клубе и затаив дыхание слушали игру местного скрипача! Приходилось посещать и башкирские аулы и никакой другой музыки там не помню, кроме курая!
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    Анонимно 04 апр
    Отец у меня в детстве играли на курае, у нас его называли сыбызгы.

    ЧТО вообще случилось с людьми - никогда никто не спорил о том, что и у башкир и у татар есть музыкальный инструмент "курай", но они разные немного, только и всего.
    Башкирский курай имеет другое звучание и мелодика иная, но и то и другое - разновидности флейты или свирели, на таких ещё древние греки играли.
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    Анонимно 06 апр
    верно
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  • Анонимно 03 апр
    То про Дамира Исхакова печатаете, то про курай и татар. Хватит сеять рознь!
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  • Анонимно 03 апр
    Ну вот целый курай проморгали.И как нам теперь жить то без курая.Так почему тогда гармошку татарскую не запатентовать которую в народе бишпланкой называли.Отличная вещь.И в деревнях их ещё полно осталось.Есть что предъявить.Помню были экземпляры с сотовый телефон.Как сувениры бесценная вещь.Хоть сейчас производство открывай.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Курай -БАШКОРТСКИЙ, и не как не татарский!
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Если назовут бренд "Башкирский курай", то пожалуйста. Только зачем? Играй и играй себе. Татары будут играть на своем курае, казахи-на своем.
    А вот на пианино играют и будут играть все. В футбол-также.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Что за бред! 1 марта 2018 года для курая как товара зарегистрировано место происхождения (производства) (г. Уфа и г. Кумертау Республики Башкортостан), патент на курай из шпона давно оформлен на автора этой технологии.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    И чего ты возмущаешься на пустом месте?
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Патентное право не столько способствует, сколько препятствует, есть не абсолютное, но зло. Люди регистрируют не ими созданные объекты духовной и материальной культуры — это, вообще, что, как такое возможно?
    — Патентное право — патентные споры, патентный троллинг и, наконец, патентная война. Вывод: патенты это малое приобретение человека и огромная потеря человечества.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Действительно, глупости! Это же 2 разных инструмента. Музыкальный инструмент, распространенный в Татарстане, имеет свистковый принцип звукоизвлечения, т.е. в нем есть специальный механизм, с помощью которого может извлечь звук любой желающий, даже ребенок. Т.е. если разложить по полочкам:
    1. Известная башкирская легенда гласит о том, что джигитом был найден тростник, который извлекал звук от того, что ветер задувал в отверстие проделанное короедами. Т.е. курай создала сама природа. Растет курай преимущественно в Башкортостане и получил здесь же массовое распространение.
    2. Музыкальный инструмент, распространненый в Татарстане под названием татарский курай, имеющий свистковый принцип звукоизвлечения, есть и у башкир. Его называют сор-курай, гайна курайы. Но он не так популярен в Башкирии.
    3. Да, в Казахстане есть сыбызгы, похожий на башкирский курай. Изготавливался из камыша. Кстати, в советское время в Казахстане побывал башкирский кураист и композитор Абдулла Хальфитдинов и сделал записи башкирских мелодий на курае для архива казахского радио. Имевшие счастье посетить один из музеев Казахстана утверждают, что наблюдали следующую картину - лежит сыбызгы, рядом магнитола с записями, нажимаешь кнопку - а там игра Абдуллы Хальфитдинова...
    Кстати, и после этого в Казахстане успели поработать наши кураисты. А в Уфимском училище искусств по классу курая прошел обучение казахский музыкант Талгат Мукушев, который сегодня чаще играет именно на башкирском курае с 5-ю отверстиями и исполняет башкирские мелодии.
    4. Курай из деревянного шпона первым начал изготавливать Вакиль Шугаюпов. Он же первым получил патент на свое изобретение, которое, по его словам, было создано по счастливой случайности. Мастер, будучи художником, собирался делать барельеф Ленина и кипятил шпон, чтобы изменить его цвет. Но... он свернулся... С тех пор, курай из шпона стал большим подспорьем для башкирских кураистов, использовавших хрупкий в обращении тростниковый курай.
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  • Анонимно 03 апр
    алюминиевые и медные кураи у башкир широко распространились в годы Великой Отечественной войны. когда сбивались немецкие самолеты, башкиры-кураисты срезали с их моторов медные трубки. Многие кураисты - фронтовики сумели трофейные инструменты с фронта домой
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  • Анонимно 03 апр
    стало интересно по поводу агач - курай. В статье дается комментарий о том, что в Татарстане утрачена традиция изготовления деревянного курая. Но... курай, вырезаемый из дерева не может иметь совсем давнюю историю. чем и с помощью чего вырезались деревянные кураи? процесс может и нехитрый, но ведь и не совсем простой. нужны как минимум либо сверлильный аппарат, либо деревообрабатывающий аппарат, который тонким слоем нарезает дерево на шпон
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    Анонимно 04 апр
    Деревообрабатывающие станки (по Вашему - "аппараты") существуют с древних времен.
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  • Анонимно 03 апр
    Друзья! не нужно спорить о вещах, которые вообще никоим образом не соприкасаются. курай, который бал зарегистрирован в качестве НМПТ и закреплен за Башкортостаном, имеет историю происхождения, географические особенности, свойственны Башкирии, имеет своего прародителя в лице тростникового курая и имеет большую географию распространения в Башкирии и уникальные исполнительские традиции, которые передавались из поколения в поколение.
    Татарский курай или сыбызгы - имеет совсем другую конструкцию, другой принцип звукоизвлечения и звук, совсем другой стиль исполнения.
    даже сравните по звуку. курай звучит очень аутентично, порой грубо и надрывно, чаще с природным шипом. так, как и задумывался. для передачи образа башкирской природы, гор, событий (чаще трагических), связанных с судьбой башкирского народа.
    а татарский курай - имеет очень мелодичный, чистый, приближенный к флейтовому звук. Он очень идеально сочетается с оркестром и ансамблем, имеет доработанный мастерами музыкальный строй.
    они и по внешнему виду - разные.
    предмета спора в данном случае попросту - нет...
    и не нужно искусственно его создавать
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    Анонимно 15 апр
    Татарского музыкального инструмента - курай, не бывает. И поэтому татары воруют наши музыкальные произведения в исполнении на этом инструменте. Украв народные башкирские музыкальные произведения от этого музыкальный инструмент курай никогда татарским не станет.
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  • Анонимно 04 апр
    Муслюмовский район был башкирским кантоном до образования ТАССР в 1920 году
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Сословный контон ,а не национальный.
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    Анонимно 04 апр
    У башкир не было государства,они пасли скот на Урале и платили дань дань татарскому хану
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    Анонимно 05 апр
    не было у татар государства, как не существует и "татарских ханов". не смешите народ
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    Анонимно 06 апр
    ну не было же. то, что сейчас называют "татарскими ханами", к современным татарам никакого отношения не имеет. так что вы не смешите своими познаниями
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    Анонимно 06 апр
    Башкиры, от сотворения Уральских гор, жили в демократическом обществе, выбирали себе предводителя на Хаубан туй (Рыцарский турнир), победитель которого тут же народом признавался предводителем и назывался Батыр. Институт Батыров был ликвидирован к середине 18 века. Жили без ханов, каганов, шахов, царей и прочей деспотии и традиционно, тысячелетиями вступали в военные союзы с соседями на правах конфедерации, а не подданных чужого престола.
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  • Анонимно 04 апр
    Просто у башкир курай длиньше)))
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    Анонимно 04 апр
    нет он короткий, но толстый
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    Анонимно 04 апр
    00:04му и 13:16му! Вы это точно про курай ,или про что то другое......?
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    Анонимно 05 апр
    кураями мерятся
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  • Анонимно 04 апр
    Курай это растение, которое растет ТОЛЬКО на территории Южного Урала, а именно в Башкортостане!
    И башкиры изготавливают инструмент именно из курая. Поэтому он так и называется.
    У других народов тоже есть похожие инструменты,но они не изготавливаются из курая! Поэтому не могут таковыми называться!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Башкортостан историческая территория Ногайской орды,ногайских татар предков татар и башкир.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Реброплодник вязолистный - ботаническое название растения, а не "реброплодник уральский". Растет, кроме Башкирии, в Карпатах.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    ты хотя бы погугли. ну или в википедию загляни. именно репроплодник уральский
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    Ислахов, кажется.. Это он придумал этот инструмент и обозвал его татарский курай. Назвал бы другим именем, не было бы никаких споров.
    Есть инструменты похожие на курай у других народов, но никто не называет его курай. Не понимаю, почему татары прицепились к башкирскому названию - курай!?
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    Анонимно 14 апр
    Русским государством династии Романовых была поставлена задача перед завоеванным народом (татары) обозвать татарами, или хотя бы приблизить к себе не завоеванный и не сломленный башкирский народ. Отсюда рвение татар все башкирское назвать татарским или создать татарские клоны башкирских памятников материальной и не материальной культуры - т.е. сделать вид что мы все единый завоеванный народ. Де-юро и де-факто это нонсенс!
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Сабызгы у татар и казахов
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Не удивлюсь если башкирский батыр Салават Юлаев режется татарином))))
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Батырша и Салават Юлаев, как и многие другие борцы с царской империей, империей захвата территорий, истребления и угнетения наших народов являются национальными героями всех тюркских народов! Вечная память и достойный пример потомкам об этих сынах-дунду Аллаха!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    08:12му! Насчёт Салавата Юлаева не спешите с выводами! Между прочим сейчас этого героя назвали бы " братан в натуре"и расценивали бы или как сепаратиста нацика, или главаря опг! Придет время на многое взгляды поменяются и вполне может статься что Салават Юлаев, станет Салаватом ылаевым, много чего навешают про него! Ждите !
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    скорей, через сто лет дудаева объявят народным чеченским героем
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Не знаешь броду - не лезь в воду. Не пачкай руками Священные имена. "Ворами и бандитами" было велено называть всех башкир царскими указами Алексея Михайловича Романова, а потом и в 1742 году. Юноша 19 лет от роду воевал за свои вотчинные земли. Башкир-вотчинник на своей земле был ровня русскому царю в русском государстве. Учи матчасть.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Жэмэгэт! Котырткан саен котырмагыз инде. Все это только подтверждает близость наших народов. Порадуемся за наших братьев.
    Если какой нибудь чустовский усто запатентует узбекский пчак, это же не будет означать, что у других народов не было ножей. :)
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Неправда, что у татар не было такого же курая и не растет данное растение в Татарстане! Мой дед играл на курае, делал из кура, срезанного в лесу. Дома они были закреплены на матке (матча) и никому не разрешалось их трогать. А что башкиры! Живого башкира я увидел только когда начал работать на севере! Были пару человек из сотен, работающих по вахте из Башкирии.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Ну где Вы прочли, что у татар не было курая? :)
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    Мы просто нигде прочитали, что он был
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    За народный инструмент тюркских народов взялись обсуждать, чей он, из какого материала и где он растет (происходит), какому из народов он принадлежит, кто должен на нем играть, где и в какое время! Скоро наших женщин делить начнем! Опомнитесь туган - кардашляр!
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Принялись кураями мериться! У кого длиннее!)))
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Навязчивая ассоциация?
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    ха-ха-ха.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    курай настоящий башкирский народный инструмент
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Да на здоровье! :)
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Пусть дуют в курай сколько угодно, лишь бы арака перестали пить. А то целыми башкирскими деревнями все хорошее забыли, в пьянке да в похмелье живут.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    ой, а у нас в республике молодежь мрет от алкоголизма.
    башкирского алкоголизма (((
    помогите нам отрезветь!
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    идите в мячит, Аллах поможет от плохого недуга!
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  • Анонимно 04 апр
    правильно упомянут автором Муслюмовский район РТ - ".. в Татарстане есть единственный район — Муслюмовский, на гербе которого изображен мальчик, играющий на курае, — продолжает Каюмова. — В парке поселка Муслюмово установлен памятник кураю..." и правильно!- это же башкирский район - в долине реки ИК потомки башкир рода Ирякте (подрод ТАБЫН), а восточнее - башкиры рода БУЛЯР. Вот.А современные казанские татары -это исламизированные чуваши!!!
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    Анонимно 04 апр
    С какого перепуга именитые табыны Чингизхана стали башкирами?
    В завещании Чингизхана написано, что он наделяет личной гвардией всех своих потомков, жен, близких друзей.
    И там Бату хана полагается 4 табынских татарских полка под руководством темника Майкы бия.
    А ведь у вас в истории написано, что татары завоевали башкир.
    Если они ваши завоеватели, ваши враги, зачем даже этих табынов причислить к этим "башкирам"?
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    Анонимно 05 апр
    ты все смешал в одну кучу. во-первых, ни чингисхан, ни батый, ни его полки не были татарами, тем более не имели отношения к современным татарам, которые в массе своей являются потомками исламизированных и тюркизированных финно-угорских племен. во-вторых, башкир завоевали не татары (см. пункт 1). если же говорите о казанском ханстве, в состав которого входила западная часть современной башкирии, то в руководстве этого ханствв предков современных татар не было. а финно-угорские племена, которые впоследствии стали татарами, были такими же подданными казани. в-третьих, табын - известный башкирский род, какие это враги башкирам? так что не придумывай "вашу" или "нашу" историю. изучай источники и включай мозг!
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    Анонимно 16 апр
    Казанские ханы даже ещё в 16 веке антропологически отличались от своих подданных казанских татар, будучи по происхождению монголами, и внешность у них была монгольская. Монгольского языка ханы уже не знали, говорили по тюркски.
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    Анонимно 17 апр
    Табын - один из древнейших башкирских народов, упоминаемый в древних башкирских текстах. Чингис хан два десятилетия стоял у восточных границ башкирских земель не имея военной мощи и возможности завоевать башкир. После этого нашим предкам предложили военный союз, попросили право передвижения по башкирским землям без прав владения ею. Башкирские народы - первые об которых споткнулся Чингис хан со своим войском.
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    Анонимно 17 апр
    Да, Чингиз хан попросил у башкирских народов военного союза, а потом и Иван Грозный попросил башкир о военном союзе, после завоевания Казани и Астрахани. И, как всегда, в силу традиций, башкиры согласились на военный союз. А Иван Грозный взял на себя обязательство о неприкосновенности башкирских земель: башкиры оставляли за собой владение и управление башкирскими землями единолично.
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    Анонимно 13 апр
    тогда и Салават Юлаев обашкиринный татарин!И Муратаз агай тоже)))
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  • Анонимно 05 апр
    Спор ни о чем. Если у татар был такой музыкальный инструмент издавна, то должны быть старинные народные произведения в исполнении такового инструмента. Описания этнографов прошлых веков, о наличии такового инструмента. А таковых музыкальных произведений и как описаний этнографов о наличии такового инструмента - в природе не существует. Их просту нет.
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  • Анонимно 05 апр
    Скоро вы татары и Путина начнете считать чистокровным татарином.
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    Анонимно 13 апр
    Путин и говорить на татарском и этому есть доказательство,где он на чистом татарском и поздравил всех татар в Казани...Смотрите хронику))!
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  • Анонимно 05 апр
    курай растёт в ирандыке а именно в башкортостане рядом нашим селом тубинск
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  • Анонимно 06 апр
    Алкоголизм - общий бренд башкир и татар
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    Анонимно 07 апр
    Этточно!
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    Анонимно 11 апр
    как и татар
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  • Анонимно 06 апр
    Можно исходить из названия курая - сухой тростник. И изделия из дерева и других материалов только подобие, Никто же не говорит , что др.греческий авлос это сыбызгы или курай. В целом не о чем было заводить спор. Лишний раз политизировать вокруг татар и башкир. Явно из Москвы дует. Паны дерутся, у холопов чубы трещат.
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  • Анонимно 07 апр
    Ниокгда не видел и не слышал татарина, играющего на курае. В Татарстане, как правило, курай звучит в исполнении башкир. На открытии конкурса татарских красавиц я слышал курай в исполнении башкирского кураиста Азата Биксурина, на музыку башкирского композитора Урала Идельбаева. Изоражение курая в гербе Муслюмовского района не удивляет, население Муслюмовского, Азнакаевского, Актанышского районов в подавляющем большинстве имеют башкирские корни. Башкиры составляли значительную часть Бугульминского и Мензелинского уездов. В этих краях есть много людей, которые прекрасно знают о своем башкирском происхождении.
    Потом, не следует путать курай и сыбызгы - это разные инструменты. Тот инструмент, изобретенный Ихласовым в 90-е годы, больше похож на русскую свирель. Его правильнее будет называть татарской свирелью, а не татарским кураем.
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    Анонимно 09 апр
    Был интересный случай в Актанышском районе. Встреча писателей Башкортостана и Татарстана. И кто-то из принимающей стороны подшучивая сказал:
    - Ваша речь очень похожа на то, как говорят наши маленькие дети )
    - Правильно! Ребенок инстинктивно начинает говорить на своем родном языке, - не растерялся писатель из Уфы.
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    Анонимно 10 апр
    Для тех татар, кто обзывает башкирскую речь словом "сакау" . Ребята, вас ученые обманывают, называя башкирские народы тюркоязычным. Мы, башкурты, имеем древне-иранское произношение - гортанные звуки и междентальные спиранты. Наш голосовой аппарат закладывался в незапамятные времена, на заре человечества. Слова любого происхождения мы произносим на древне-иранский манер. А обзываетесь вы, точно, как дети.
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    Анонимно 11 апр
    не позорь башкирский народ такими комментами
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    Анонимно 12 апр
    Позор тем, кто обзывается! Пусть повзрослеют уже и поймут: что другая речь, другой язык, другой народ разговаривает по другому. Для тех, кто не понял - "сакау" в переводе с татарского - дефект речи. Древне-иранское произношение звучит отлично от тюркского, и это не дефект.
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    Анонимно 16 апр
    Эти древнеиранцы, а скорее ещё не разделившиеся греко-армяно-фригийцы-фракийцы-индоиранцы пришли в Башкирию из будущихТамбовской и Воронежской областей, внешность имели финскую, поскольку многие их потомки перешли на древний финский, остальные были вытеснены или смешались с другими, правда в этих степях последними оставались их ираноязычные потомки, остатки их позднее смешались с тюрками.
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    Анонимно 16 апр
    Интересно на вас на всех поглядеть, ребята. То башкиры произошли от венгров, то от казахов, то от ханты, то от тюрков, то из тамбова и воронежа ..., откуда еще?
    Древнейшие народы на земле, в том числе башкирские народы, имеют свою историю происхождения и хранят эти повествования тысячелетиями в памятниках материальной и не материальной культуры. Неужели трудно догадаться, что не башкиры собирались на Урал отовсюду, а наоборот. Народ Урала был той стволовой клеткой и Родником жизни (Йан шишмә) для всех народов, которые живут по внешнему периметру земли Урала!
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  • Анонимно 12 апр
    Разделяй и властуй.
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  • Анонимно 13 апр
    башкирский татарский о чем вы спорите. это не беда. татардан да башкортан да урыс туа вот бэля.





    .
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  • Анонимно 13 апр
    Эх, наданнар ,наданнар. Ниже плинтуса не опускайтесь.Ике халыкта менэ дигэн.Пусть курай башкорт халкында булсын татарда, урыстада. Жалко тугел .Кырда курай куп. Кемгэ житми барып алсында уйнасын .Юк барга буза кутэрэсез.
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    Анонимно 13 апр
    ..Жалко тугел... Конечно не жалко. Раз не свое.
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  • Анонимно 13 апр
    Действительно спор не о чем. Как нет татарской породы лошадей, татарского меда так и не будет. Есть трава "Татарник". Колючка такая.
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    Анонимно 16 апр
    Как не было русской березки да русской зимы и русского чая с русским самоваром, а были лишь грибы называемые нерусскими "русская поганка", так они на все времена и остались - "РУССКАЯ ПОГАНКА".
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  • Анонимно 14 апр
    урал тауы башҡортса аллаға шөкөр
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