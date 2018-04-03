Под чужой курай: татары и башкиры не поделили народный музыкальный инструмент

Патентные войны: как духовой инструмент стал очередным камнем преткновения между Башкирией и Татарстаном

Месяц назад «Реальное время» сообщало, что Башкирия запатентовала народный музыкальный инструмент курай как территориальный бренд. В Татарстане такая новость вызвала недоумение, поскольку этот тип флейты используется и татарами. Между тем повода для беспокойства нет, уверены эксперты нашей интернет-газеты. В подробностях разбирались корреспонденты «Реального времени».

Кто на чем сыграл?

В марте Министерство культуры Башкирии заявило о том, что Федеральный институт промышленной собственности Роспатента зарегистрировал территориальное место происхождения духового инструмента курай и подтверждает происхождение курая из Башкирии. Регистрация известного духового инструмента как территориального бренда — часть работ по разработке региональных брендов, которая ведется по поручению Валентины Матвиенко. Башкирский курай теперь находится в одном ряду с башкирским медом, тульским пряником, оренбургским пуховым платком, вологодским маслом и другими узнаваемыми местными торговыми марками.

Отметим, символ зонтичного растения курая — реброплодника уральского — активно используется в Башкирии. Его соцветие помещено даже на флаг и герб республики. А такие наименования компаний и торговые марки, как «Алтын курай», «Край курая», «Продукт Башкортостана» и другие, давно используются в регионе. Фактически он стал национальным маркером башкир.

Так вот, курай родом из Башкирии — и точка, заявляют в Башкирии. Как выяснило «Реальное время», сделать музыкальному инструменту «свидетельство о рождении» в Башкирии было много попыток. По словам директора Республиканского центра народного творчества (Уфа) Артура Алибакова, первые шаги были предприняты еще в 1990-е годы. Но все усилия оказались безуспешными. В беседе с корреспондентом нашей интернет-газеты он предположил, что в то время в республике не было грамотных людей, которые смогли бы все это сделать «по уму».

Символ реброплодника уральского активно используется в Башкирии. Фото ragordost.ru



«Вы не имеете права!»

Инициатором нынешнего похода за патентом стал знаменитый в Башкирии музыкант-кураист, педагог Азат Аиткулов.

— На курае я играю всю жизнь, с самого детства, мои деды играли. Курай всегда был брендом Башкирии. Просто сегодня это подтверждено документально, — рассказывает «Реальному времени» музыкант.

Играть по законам другого жанра его заставили несколько похожих историй.

— Я создал фольклорную группу «Риваят», мы успели дать 2—3 концерта, после чего ночью мне позвонили из Казани и сказали: «Вы не имеете права так называть свою группу, так как она уже существует у нас и есть патент на этот бренд», — пожаловался Аиткулов.

По его словам, подобные ситуации случались и ранее: башкирские музыканты создают творческий коллектив с одним наименованием, через некоторое время звонят из соседних регионов и требуют сменить «вывеску», поскольку ансамбль с таким названием уже существует. Чтобы избежать таких неприятных историй впоследствии, Аиткулов затеял процесс регистрации «курая».

«Ну не растет в Татарстане курай»

Башкирия долго искала свою дорогу к патенту курая. Изначально были поданы несколько заявок на госрегистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ), товарного знака, промышленного образца курая. По последним пунктам были получены отказы. Работа продолжилась только в направлении НМПТ. Были изучены архивные документы, в которых упоминался курай как музыкальный инструмент башкир. Также свою доказательную базу предоставили биологи — о распространении на территории республики реброплодника уральского (научное название курая). Из стебля этого растения можно извлекать определенные звуки, знакомые любителям башкирской музыки.

В июне 2017 года было получено заключение экспертной комиссии Министерства промышленности и торговли РФ, а в ноябре подана заявка на патент. В марте статус правообладателя получил Республиканский центр народного творчества Башкирии.

У татар до XX века был распространен копшэ курай, который изготавливался из зонтичного растения с полым стеблем



Вместе с тем в Татарстане такое «правообладание» вызвало недоумение, поскольку курай как музыкальный инструмент используется и татарами. Недовольство свое люди начали высказывать в комментариях к новостям и в социальных сетях.

— И в Татарстане, и Башкирии есть люди, которым нужен пиар, но мы должны понимать, что более близких народов, чем мы, нет, — рассуждает Артур Алибаков о сложившейся ситуации. — Ну извините, не растет в Татарстане курай! Мы же не претендуем на инструменты других народов, никого не хотим обижать, со всеми вместе мы работаем и не хотим политической интерпретации этой ситуации.

Общее наследие

Между тем ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры (Казань) Эльмира Каюмова не согласна с таким утверждением уфимцев. В беседе с корреспондентом «Реального времени» она сообщила, что у татар примерно до середины XX века был распространен копшэ курай, который изготавливался из зонтичного растения с полым стеблем. Другая разновидность этого инструмента — агач курай, который вырезался из дерева. Причем у татар он был как короткий, так и длинный.

— Курай — инструмент и татарский, и башкирский, — уверена казанский эксперт. — Для нас он тоже традиционный. Я, как специалист с 30-летним стажем, выезжаю в экспедиции. Меня удивило то, что в Апастовском районе до сих пор сохранилась традиция игры на деревянных кураях. Сейчас технология изготовления утрачена, но есть отдельные экземпляры у населения.

В чем отличия башкирского курая от татарского? Каюмова пояснила, что башкирский, как правило, длинный. Музыкант его держит вдоль тела. Для того, чтобы извлечь из него звук, нужна определенная сноровка при вдувании воздуха. Татары держат духовой инструмент параллельно земле. Более того, на схожем инструмента (именуемом сыбызгы) играют и казахи, а исполнению на нем учат в Казахской консерватории.

Татары держат духовой инструмент параллельно земле, и он, как правило, небольшого размера. Фото gov.cap.ru

И таких инструментов, за правообладание которыми могут поспорить башкиры, татары и другие родственные народы, много. По словам Эльмиры Каюмовой, в прошлом татары нередко пользовались кубызом — тюркским вариантом варгана. И во время женских посиделок этот щипковый инструмент аккомпанировал пению и пляске.

— У нас в Татарстане есть единственный район — Муслюмовский, на гербе которого изображен мальчик, играющий на курае, — продолжает Каюмова. — В парке поселка Муслюмово установлен памятник кураю. Так что спорить совершенно бесполезно, чей курай: это общее наследие. Историю не выкинешь и никуда не денешь.

Слово — юристу

Сразу возникает вопрос: могут ли в Татарстане зарегистрировать курай как свой символ? Могут, но тут есть нюансы. Гендиректор компании «Артпатент» Григорий Бусарев обращает внимание, что обозначение зарегистрировано не в качестве товарного знака, а в качестве наименования места происхождения товаров.

По словам юриста, НМПТ — это обозначение, представляющее собой наименование географического объекта, или обозначение, производное от такого наименования, ставшее известным в отношении товара, характерного для данной географической местности и обладающего определенными отличительными свойствами. Другими словами, критериями и условиями регистрации знака как наименования места происхождения товара должны быть уникальные свойства продукта, присущие данному месту.

— Особенность НМПТ состоит, в том, что это прежде всего не объект исключительных прав, — пояснил Бусарев нашей интернет-газете. — Другими словами, подобное обозначение может быть зарегистрировано и на имя других лиц при условии, что уникальность продукта будет доказана и другими производителями.

Григорий Бусарев обращает внимание, что обозначение зарегистрировано не в качестве товарного знака, а в качестве наименования места происхождения товаров. Фото Романа Хасаева

Таким образом, если татарстанцы сумеют доказать аналогичные свойства своего курая, «нельзя исключать вероятность регистрации подобного обозначения и на имя татарстанских производителей».

В качестве примера собеседник «Реального времени» привел обозначение «Русская водка», зарегистрированное в качестве НМПТ на имя ООО «Союзплодимпорт»в 1993 году. Сегодня же «Русской водкой» пользуются несколько десятков ликеро-водочных предприятий, среди которых ООО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Московский завод «Кристалл», ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» и другие.

Так что правовых коллизий вокруг курая татарстанцы смогут избежать, если подойдут к вопросу грамотно.