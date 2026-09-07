На дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей

Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км

Фото: Динар Фатыхов

В этом году на дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей. В частности, в порядок приводят дороги в поселках и подъездные пути к садовым товариществам. Продолжается благоустройство придомовых территорий в рамках программы «Наш двор»: в этом году в порядок приводили дворы 418 домов, ориентировочный срок завершения работ — 15 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».



Ремонт дорог в поселках и трасс с высоким износом

В этом году на дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей. Об этом сообщил в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

В том числе:

на ремонт улично-дорожной сети — 18,2 млрд рублей;

на «Наш двор» — 4,6 млрд рублей;

на строительство и реконструкцию — 3,46 млрд рублей;

на ремонт ливневой канализации — 890 млн рублей.

Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км.



В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» должен быть осуществлен ремонт 14 участков. Их общая протяженность — более 7,5 км. Работы завершены на 12 объектах, выполнение — 92%.

— Для приведения в нормативное состояние участков дорог, имеющих высокий износ асфальтобетонного покрытия, запланированы работы по ремонту 80 объектов. В их числе — проспект Ямашева, ул. Клары Цеткин, Восстания, Гудованцева, Карбышева, проспект Победы и др. В настоящее время завершены 22 объекта, работы ведутся на 29 других, — поделился Шайнуров.

В 30 поселках запланирован ремонт 85 дорог — это порядка 40 км. Сейчас обновлены 40 объектов, ведутся работы на 24. Выполнение — 70%.

Что касается подъездных путей к садовым товариществам, в этом году обновляют дороги к «Руно» и «Солонке» в Авиастроительном районе. Стоимость работ составит 26 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в этом году намечены работы по обновлению и строительству ливневок. В частности, на ул. Авангардной начато возведение сетей и канализационно-насосной станции для отвода стоков. На ул. Латышских стрелков строят коллектор ливневой канализации.



— В Кировском районе запланировано строительство автомобильной дороги с путепроводом через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до ул. Приволжской. Протяженность участка — 1,5 км. Это один из важнейших этапов реализации дублера шоссе, который планируется вывести в будущем на трассу М-7, — добавил спикер.

Ремонт дворов завершат к середине сентября

За семь лет в рамках программы «Наш двор» благоустроена территория 3 172 домов Казани. В этом году в порядок привели дворы 418 домов.

Дорожные работы и устройство сетей освещения завершены в полном объеме. Осталось выполнить работы по установке малых архитектурных форм. Ориентировочный срок завершения — 15 сентября.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из бюджета Татарстана на модернизацию дорожно-уличной сети направлено более 20 млрд рублей

Напомним, в августе сообщалось, что новый асфальт появился в 14 казанских жилых массивах: Грабарский, Северный, Дружба, Новое Юдино, Новое Аракчино, Куземетьево, Отары, Мирный, Аметьево, Старые Горки, Калининский, Константиновка, Дербышки и Новая Сосновка. Работы по ремонту поселковых дорог планировали продожлать до ноября.

Кроме того, в этом сезоне в Казани отремонтировали три моста. Самому «старому» из них — 56 лет. Речь идет о сооружении по ул. Шмидта. На мосту 1970 года постройки отремонтировали деформационные швы и обновили покрытие. Также починили мост в Новой Сосновке и поселке Мирный.

В целом в Татарстане на реализацию программы по модернизации дорожно-уличной сети направлено более 20 млрд рублей из бюджета. В ее рамках проводится капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием (43 объекта), с переходным типом покрытия (43 объекта), а также улиц и проездов в населенных пунктах (43 объекта). Также в планах в августе было обновление дорожно-уличной сети во всех муниципалитетах, что затрагивает 912 объектов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работы по программе «Наш двор» в Татарстане по состоянию на 8 августа были выполнены на 86%. Темпы благоустройства превышали прошлогодние показатели.