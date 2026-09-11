«И взыскать 10 млн»: в Татарстане прокурор запросил 5 лет колонии за авиакатастрофу на Cessna

В финале судебного процесса организатор турполетов полностью признал вину

Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Московском суде Казани стартовали прения по делу Степана Смирнова, руководителя авиаклуба «Летай с нами» и владельца легкомоторного самолета Cessna, сгоревшего после падения в Камском Устье в 2024-м. Гособвинитель запросил для него 5 лет колонии общего режима за оказание небезопасных услуг, повлекших гибель двух пассажирок и тяжкий вред здоровью третьего. В действительности, катастрофу не пережили трое, но скончавшегося пилота силовики также считают виновным, передает с заседания журналист «Реального времени».

В качестве дополнительного наказания для подсудимого заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев предложил назначить трехлетний запрет на деятельность в сфере частных воздушных перевозок и аренды авиационного оборудования. Также он полностью поддержал позицию потерпевшего по компенсации морального вреда — предложил суду «взыскать 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу главы серьезно поредевшей семьи».

Единственный выживший в том крушении, москвич Дмитрий Чеглаков, до сих пор передвигается в инвалидном кресле. Сегодня в прениях он напомнил — после ЧП перенес 12 операций и в настоящее время проходит реабилитацию. Но погибших никаким врачам не вернуть. Причем, по мнению Чеглакова, часть вины в случившемся лежит не только на покойном пилоте Евгении Гущине и живом организаторе полетов Степане Смирнове, но и на администрации Камско-Устьинского района, где более года осуществлялись незаконные воздушные экскурсии на коммерческой основе.

предоставлено Казанским следственным отделом на транспорте СКР

Напомним, 10 июля 2024 года в Камском Устье разбился легкомоторный самолет Cessna-172, погибли пилот Евгений Гущин и пассажиры из Москвы — Виктория Чеглакова и ее 11-летняя дочь. Глава семьи с ожогами 30% поверхности тела и серьезными травмами был госпитализирован.

Еще на старте следствия выяснилось: в 2022-м Вахитовский суд Казани установил запрет Смирнову осуществлять перевозки пассажиров до получения сертификата. Почему никто не контролировал исполнение данного решения — вопрос к надзорным ведомствам, включая ту же транспортную прокуратуру. Сам же Смирнов в суде по уголовному делу утверждал — об этом запрете ничего не знал и в том гражданском процессе не участвовал.

Сразу после трагедии были возбуждены два дела. Пилота Гущина посмертно обвиняли в грубом нарушении правил эксплуатации и норм безопасности на воздушном судне — расследование показало, что он демонстрировал экскурсантам такие элементы воздушной акробатики, на которые технически исправный самолет не был рассчитан. Преследование пилота прекратили в связи с его смертью, а под суд отдали Смирнова — за оказание смертельно опасных услуг, полагая, что он знал о регулярных нарушениях со стороны пилота и не принимал мер, ведь резкое снижение и подъем высоты, пролет через лощину туристам нравились и те платили — и за полет, и за видео такой экскурсии.

В здание и зал суда потерпевшего завозили на коляске. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На следствии и на старте процесса Смирнов вину отрицал, позднее признал ее частично, а незадолго до прений — полностью. А еще отказался от адвоката по соглашению, указав, что избранная ею позиция расходится с его мнением.

Кроме того, начиная с июня подсудимый выплатил потерпевшему в счет погашения морального вреда 300 тысяч рублей в добровольном порядке, а сегодня перед началом заседания вернул еще 13 тысяч — стоимость того самого полета.