Кинобатл двух столиц: кто лучше снимает короткий метр?
Дирекция «Время кино» (Казань) и киношкола «МидПоинт» (Уфа) при поддержке и участии Министерства культуры Республики Татарстан и Киностудии «Башкортостан» представляют проект «Кинобатл: Казань — Уфа».
Рукопожатие и состязание — именно так трактуется логотип проекта. «Кинобатл: Казань — Уфа» — это цикл кинопоказов короткометражного кино с творческими встречами, скайп-сессиями, лекциями, мастер-классами в состязательном формате и подсчетом зрительских голосов.
Сроки проведения проекта: 1 октября — 27 декабря.
В течение двух с половиной месяцев пройдет параллельный показ казанской программы в башкирских кинотеатрах, уфимской — в татарстанских. За месяц до подведения итогов — в ноябре — состоится сеанс онлайн-связи (интерактивное общение двух студий: Уфа — Казань), где пройдет дискуссия, обмен впечатлениями, смотр программы и открытое голосование.
27 декабря, накануне Международного дня кино, определится победитель и будет собран прокатный альманах короткого метра «Кинобатл. Победители».
В течение всего батла в режиме онлайн-голосования будет идти поддержка на сайтах «Реального времени» и «КиноМаяка».
Цель проекта «Кинобатл» привлечь внимание зрителей и объединить кинопрокатчиков соседних регионов, расширить географию короткого метра, повысить лояльность к молодому национальному кино (фокус на производство последних 5 лет), определить зрительские предпочтения и прокатные тренды.
- Количество сеансов: запланировано более 50 сеансов в каждом регионе (всего не менее 100).
- Количество площадок: география проекта — более 30 площадок по Республике Татарстан, Республике Башкортостан (по 15—20 на каждую республику).
- Программы: длительность основной — 1,5 часа. Для интерактивного сеанса — 1 час + 30 мин. обсуждение.
Презентация с тестовым голосованием в Казани состоялась 15 сентября на набережной озера Кабан. Было показано два фильма: «Конец игры» (Казань) и «Эгегей» (Уфа). Зрители проголосовали поровну. В Уфе презентация проекта — 2 октября на площади около лайфстайл-центра «Башкирия». (начало в 19.30, вход свободный).
Кинобатл: Казань — Уфа
(октябрь — декабрь: показ на 40 площадках, количество сеансов: 50 — 100, «живое» голосование)
КАЗАНЬ
- «Конец игры» (драма, 31 мин.). Режиссер Максим Швачко.
- «Урюк и Курага» (драма, 25 мин.). Режиссер Линара Багаутдинова
- «Половинки» (комедия, 18 мин.). Режиссер Байбулат Батуллин
- «Представь!» (комедия, 20 мин.) Режиссер Ильшат Рахимбай
УФА
- «Дикарь» («Ҡырағай«) (драма, 25 мин.) Режиссер Фарзана Утарбаева
- «Три письма» (драма, 34 мин.). Режиссер Руслан Юлтаев
- «Пилорама» (трагикомедия, 18 мин.). Режиссер-постановщик Айнур Аскаров
- «Два соседа» (комедия, 16 мин.). Режиссер Тансулпан Буракаева
Батл двух столиц. Фестивальное кино
(ноябрь, скайп-сессия, обсуждение, интерактивное голосование в студии)
КАЗАНЬ:
- «Сухая река» (А. Барыкин)
- «Зайчик» (С. Силкина)
- «Потерянный путь» (А. Сальянов)
УФА:
- «Личное дело» (А. Носков)
- «Эгегей» (Т. Ганеев)
- «Кредит» (В. Валиуллин)
комментарии