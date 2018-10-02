Кинобатл двух столиц: кто лучше снимает короткий метр?

Дирекция «Время кино» (Казань) и киношкола «МидПоинт» (Уфа) при поддержке и участии Министерства культуры Республики Татарстан и Киностудии «Башкортостан» представляют проект «Кинобатл: Казань — Уфа».

Рукопожатие и состязание — именно так трактуется логотип проекта. «Кинобатл: Казань — Уфа» — это цикл кинопоказов короткометражного кино с творческими встречами, скайп-сессиями, лекциями, мастер-классами в состязательном формате и подсчетом зрительских голосов.

Сроки проведения проекта: 1 октября — 27 декабря.

В течение двух с половиной месяцев пройдет параллельный показ казанской программы в башкирских кинотеатрах, уфимской — в татарстанских. За месяц до подведения итогов — в ноябре — состоится сеанс онлайн-связи (интерактивное общение двух студий: Уфа — Казань), где пройдет дискуссия, обмен впечатлениями, смотр программы и открытое голосование.

27 декабря, накануне Международного дня кино, определится победитель и будет собран прокатный альманах короткого метра «Кинобатл. Победители».

В течение всего батла в режиме онлайн-голосования будет идти поддержка на сайтах «Реального времени» и «КиноМаяка».

Цель проекта «Кинобатл» привлечь внимание зрителей и объединить кинопрокатчиков соседних регионов, расширить географию короткого метра, повысить лояльность к молодому национальному кино (фокус на производство последних 5 лет), определить зрительские предпочтения и прокатные тренды.

Количество сеансов: запланировано более 50 сеансов в каждом регионе (всего не менее 100).

Количество площадок: география проекта — более 30 площадок по Республике Татарстан, Республике Башкортостан (по 15—20 на каждую республику).

Программы: длительность основной — 1,5 часа. Для интерактивного сеанса — 1 час + 30 мин. обсуждение.

Презентация с тестовым голосованием в Казани состоялась 15 сентября на набережной озера Кабан. Было показано два фильма: «Конец игры» (Казань) и «Эгегей» (Уфа). Зрители проголосовали поровну. В Уфе презентация проекта — 2 октября на площади около лайфстайл-центра «Башкирия». (начало в 19.30, вход свободный).

Кинобатл: Казань — Уфа

(октябрь — декабрь: показ на 40 площадках, количество сеансов: 50 — 100, «живое» голосование)

КАЗАНЬ

«Конец игры» (драма, 31 мин.). Режиссер Максим Швачко. «Урюк и Курага» (драма, 25 мин.). Режиссер Линара Багаутдинова «Половинки» (комедия, 18 мин.). Режиссер Байбулат Батуллин «Представь!» (комедия, 20 мин.) Режиссер Ильшат Рахимбай

УФА

«Дикарь» («Ҡырағай«) (драма, 25 мин.) Режиссер Фарзана Утарбаева «Три письма» (драма, 34 мин.). Режиссер Руслан Юлтаев «Пилорама» (трагикомедия, 18 мин.). Режиссер-постановщик Айнур Аскаров «Два соседа» (комедия, 16 мин.). Режиссер Тансулпан Буракаева

Батл двух столиц. Фестивальное кино

(ноябрь, скайп-сессия, обсуждение, интерактивное голосование в студии)

КАЗАНЬ:

«Сухая река» (А. Барыкин) «Зайчик» (С. Силкина) «Потерянный путь» (А. Сальянов)

УФА:

«Личное дело» (А. Носков) «Эгегей» (Т. Ганеев) «Кредит» (В. Валиуллин)

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