«Это революционные изменения»: Абдулганиев о правилах мобильной торговли

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей рассказал о возможностях, которые открывает вступивший в силу федеральный закон

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на брифинге в Казани рассказал о возможностях, которые открывает вступивший в силу федеральный закон о мобильной торговле. По его словам, документ «открывает новую страницу в развитии целого сектора экономики» и дает импульс малому бизнесу и самозанятым, передает его пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен назвал «революционным изменением» возможность перемещения мобильного объекта между локациями. Он привел пример предпринимательницы Миляушы Валеевой («Шаверма Хаус»), с которой встретился на стоянке фудтраков в парке «Урам». Раньше ее фудтрак весь сезон стоял в одной точке, а теперь можно следовать за трафиком покупателей и расширить сезон на весь год.

— Для предпринимателей это дает возможность работать там, где в данный момент больше покупателей, что напрямую влияет на выручку. А значит, можно прогнозировать в ближайшие годы рост этого сегмента торговли, — пояснил Абдулганиев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он напомнил, что в Татарстане около полумиллиона самозанятых, а налог на профессиональный доход составляет всего 4% при работе с физическими лицами. «Новый закон дает самозанятым новую рыночную нишу для проявления своей предпринимательской жилки», — подчеркнул он.

При этом Абдулганиев отметил, что федеральный закон — это только «скелет». «Мясо будут наращивать региональные и муниципальные акты. Мы будем анализировать каждый такой акт, вести мониторинг обращений, помогать предпринимателям на местах и защищать их в каждом случае необоснованного отказа. Моя задача — чтобы новый закон работал на бизнес, а не против него», — резюмировал бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что для российского бизнеса хотят восстановить ставку НДС в 20% и порог освобождения на УСН. Такой законопроект внесли в Госдуму на этой неделе.

Алсу Сабирзанова