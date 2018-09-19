ЦИК Башкирии отказал в проведении референдума по статусу Торатау

Центризбирком Башкирии отказал местным активистам в проведении референдума о статусе горы-шихана Торатау. Причиной отказа стало отсутствие в заявке подписей всех членов инициативной группы.

«Мы полностью все документы проверили на соответствие закона и выявили один недостаток, который нам не позволяет зарегистрировать — не все участники инициативной группы подписали ходатайство, а это обязательное требование закона», — приводит «Интерфакс» слова зампреда ЦИК РБ Марата Гадилова.

По его словам, активисты могут исправить ошибку и подать заявку о референдуме еще раз.

Общественники предлагали вынести на референдум вопрос: «Вы за сохранение статуса особо охраняемой природной территории комплексного природного парка «гора Тратау», расположенного на территории Ишимбайского района Башкирии? Да или нет?»

Напомним, что Башкирская содовая компания требует от властей республики снять с горы природоохранный статус, чтобы получить сырье для производства соды. В БСК подчеркивают, что в противном случае крупнейшее производство кальцинированной соды в стране закроется, что отразится на всей промышленности России.

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